Taksikyyti viidellä eurolla – joensuulainen startup-yritys kiilaa taksialan murrokseen tavalla, joka muistuttaa Uberia ja Yangoota

Cabo-tilausjärjestelmään kuuluvia takseja on Joensuussa yli puolenkymmentä. - Seuraavaksi laajennamme Lahteen ja Kuopioon, kertoo Timo Mannerheimo. Ari Tauslahti/Yle

Taksien määrä tuplaantui, mutta taksikyytien hinnat nousivat. Kaksi vuotta sitten uudistunut liikennepalvelulaki sekä onnistui että epäonnistui.

Kilpailun vapautuminen toi alalle uusia innovatiivisia yrityksiä kuten heinäkuussa Joensuussa aloittaneen halpataksin – mutta myös epävarmuutta ja epäluottamusta.

Monen mielestä laki saattoi olla susi jo syntyessään, sillä se on menossa eduskunnan käsittelyyn ja uusiksi mahdollisesti jo ensi vuoden alussa.

– Odotamme uutta lainsäädäntöä todella paljon. Tärkeintä olisi saada kuljettajakurssi takaisin ja yrittäjille pakollinen Y-tunnus, toteaa taksi-Itä Suomen nimellä liikkuvan taksiyhtiö, Joensuun Taksi Oy:n operatiivinen johtaja Jarmo Kirjavainen.

Joensuun Taksi Oy:n operatiivinen johtaja Jarmo Kirjavainen pitää taksi-alan hinnoittelua tällä hetkellä hyvin sekavana asiakkaille. Ari Tauslahti/Yle

Perinteiset taksiyhtiöt epäilevät uusia taksiyrittäjiä veronkierrosta. Asiaa selvitti myös verohallinnon harmaan talouden yksikkö, mutta pitävää näyttöä ei löytynyt. Silti se on yksi peruste myös uuden lain valmistelussa.

Lakimuutos avasi markkinaraon, johon kiilata

Lakimuutos onnistui tavoitteessaan avata markkinoita uusille yrittäjille ja ideoille.

– Taksiuudistus toi painetta myös tilausjärjestelmien uusimiseen. Moni taksiyrittäjä joutui valitsemaan, maksaako isojen välityskeskusten vaatimat tuhansien eurojen sopimukset ja laitteet vai lopettaako, kertoo taksiyrittäjäksi ryhtynyt lahtelainen Pasi Motsakov.

Lahtelainen Motsakovin ja joensuulaisen Timo Mannerheimon startup-yritys Ridesolutions Oy kehitti sovellukseen perustuvan tilausjärjestelmän, Cabon. Kyyti tilataan sovelluksella, joka näyttää hinnan etukäteen.

Mallia yrittäjät ottivat kansainvälisistä Uberistä ja Yangoosta.

– Isot kansainväliset yhtiöt eivät innostu pienten kaupunkien markkinoista, joihin mahtuu muutama kymmenen autoa, Mannerheimo tuumaa.

Välityspalvelu on ikään kuin virtuaalioperaattori ja joukkoistettu avoin taksipalvelu, johon voi liittyä kuka vain taksiluvan haltija.

Timo Mannerheimon mielestä pari vuotta sitten uudistunut laki on synnyttänyt yllättävän vähän uusia ideoita alalle. Ari Tauslahti/Yle

Halpa hinta ei perustu halpaan autoon

Tällä hetkellä Joensuun katukuvassa pyörii yli puolenkymmentä Cabo-tarroin varustettua taksia. Osa takseista on Mannerheimon, mutta mukana on myös välityspalveluun liittyneitä itsenäisiä autoilijoita.

Cabo-taksit eivät eroa ulkonäöltään muista takseista vaan ovat uudehkoja ja siistejä autoja. Joensuussa käytössä myös limusiini.

Markkinointinimellä Cabo toimiva yritys tunkeutuu markkinoille erittäin matalilla hinnoilla. Joensuun keskustan sisäinen eli muutaman kilometrin taksikyyti maksaa viisi euroa.

– Hinta on minimiveloitus Joensuun alueella. Se piti asettaa, koska aluksi jotkut tilasivat muutaman sadan metrin matkoja, kertoo Mannerheimo.

Jos perinteinen taksi kulkee kymmenen kilometriä kahdella-kymmenellä kuudella (26) eurolla, niin uusi tulokas ajaa sen seitsemällätoista eurolla.

Yrittäjien mukaan halpa hinta perustuu kahteen asiaan.

– Autot eivät seiso ollenkaan vaan ovat koko ajan liikkeellä, toteaa Mannerheimo.

Säästöjä tuo myös kevyt tilausjärjestelmä, johon ei kytkeydy kustannuksia aiheuttavia väliportaita, henkilöstöä, tila- tai laitekuluja.

Heinäkuussa alkanutta palvelua ovat yrittäjien mukaan käyttäneet etenkin nuoret.

Sovellukseen perustuva uusi yritys kertoo laajentavansa seuraavaksi Lahteen ja Kuopioon.

– Meillä autoja pyörii tässä kaupungissa niin se on sama kuljetetaanko me ihmisiä vai ruokaa, vai eläimiä vai tavaroita – se on meidän näkemys tulevaisuudesta, visioi Mannerheimo.

Yksi seuraavan lakiuudistuksen tavoitteista on avata hinnat selkeästi ja ymmärrettävästi kuluttajille. Ari Tauslahti/Yle

Kuljettajakurssi halutaan taas pakolliseksi

Muutoksia voi olla luvassa jo hyvinkin pian, sillä seuraava lakiuudistus voi liikenne- ja viestintäministeriön hallitusneuvos Hanna Laurilan mukaan astua voimaan aikaisintaan ensi vuoden alkupuolella.

Lakiin halutaan takaisin taksiliikennelupaan kytkeytyvä yrittäjäkolutus. Lisäksi lailla on tarkoitus määritellä hintojen läpinäkyvyyttä ja vertailukelpoisuutta.

– Hinnat ovat tällä hetkellä hyvin sekavat. Asiakas ei varmasti saa niistä selvää, koska se tuottaa vaikeuksia taksiautoilijoillekin, toteaa Jarmo Kirjavainen.

Pitkän linjan taksiyhtiö näkee alan tulevaisuuden polarisoituneena.

– Se on selvää, että markkinat tulevat jakautumaan. On varmasti kevyempiin systeemeihin pohjautuvia yrityksiä mutta myös heitä, jotka hoitavat yhteiskunnallisia kyytejä, Jarmo Kirjavainen luettelee.

