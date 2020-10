Säveltäjä Jukka Tiensuu saa maailman tärkeimpiin kuuluvan musiikkipalkinnon - “Täytyy osoittaa olevansa sen mittainen”

(c) Sofia Okkonen

Jukka Tiensuu sai Wihurin Sibelius-palkinnon. Sitä pidetään yhtenä maailman merkittävimmistä klassisen musiikin tunnustuksista. (c) Sofia Okkonen

Säveltäjä Jukka Tiensuu saa Wihurin Sibelius-palkinnon, 150 000 euroa. Tiensuu on yksi Suomen kansainvälisesti tunnetuimmista säveltäjistä, joka on saanut kiitosta taiteellisesta tinkimättömyydestään. Tiensuu on säveltänyt paljon kamarimusiikkia.

Hänen teoksensa huokuvat palkinnon perustelujen mukaan syvää henkisyyttä. Lisäksi Tiensuun sävelkieli on kompromisseja kaihtamatonta, mutta samalla hänen musiikissaan on usein läsnä puhdas ilo ja jopa huumori.

72-vuotias säveltäjä vastaa Ylen haastatteluun puhelimitse kotoaan Helsingin Etu-Töölöstä. Wihurin Sibelius-palkinto tuntuu Tiensuusta suorastaan haasteelta. Suomalaissäätiön tunnustus on yksi klassisen musiikin suurimmista ja arvostetuimmista palkinnoista maailmassa.

– No en tiedä, voiko se herättää muuta kuin tällaista kannustusta ja sitten vähän myös haastetta tulevalle.

– Että täytyy osoittaa olevansa sen mittainen, Tiensuu sanoo.

150 000 euron palkinnon käyttökohde on toistaiseksi auki.

– En ole tässä vielä ajatellut sellaisia asioita muuta kuin että palkinto antaa vain lisää vauhtia taiteelliseen työhön, Tiensuu sanoo.

Jukka Tiensuu on ollut perustamassa Suomeen merkittäviä nykymusiikin festivaaleja. Kuva vuodelta 2005. Kalevi Rytkölä / Yle

“Luovuimme nurkkakuntaisuudesta”

Tiensuu kehuu suomalaisen nykymusiikin asemaa juuri nyt paremmaksi kuin ehkä missään muualla maailmassa. Hän on vahvistanut osaltaan sen asemaa vuosikymmenien aikana. Tiensuu on ollut perustamassa sekä Helsinki Biennalea (nykyään Musica nova Helsinki) että Viitasaaren musiikin aika -festivaalia.

– Jos me olimme 1970-luvulla ihan periferiassa, olemme varmasti nyt maailman huipulla.

Tiensuu kehuu Suomea ja suomalaista yhteiskuntaa.

– Taiteen ja yhteiskunnan edistyksellisyys kulkevat käsi kädessä, ja haastavat toisiaan.

Säveltäjä muistuttaa, että ratkaiseva askel muutokseen otettiin 1980-luvun alussa. Kotimainen klassisen musiikiin kenttä alkoi pikkuhiljaa avautua ulkopuolisille vaikutteille.

– Luovuimme silloin tällaisesta nurkkakuntaisuudesta, ja ajatuksesta siitä, ettei meidän tarvitse tietää, mitä muualla tehdään, koska olemme niin hyviä.

– Siitä tuli tällainen haaste, että lähdetään mukaan ja tehdään vielä parempaa, Tiensuu toteaa.

RSO esittää Joseph Haydnin sinfonian nro 96 "Ihme" sekä Jukka Tiensuun uuden pasuunakonserton. Solistina soittaa Darren Acosta ja orkesteria johtaa John Storgårds. Osa 11.1.2019 taltioidusta konsertista.

“Tulevaisuuden painoarvo kasvaa”

Sibelius-palkinnon saanut Tiensuu tekee juuri nyt parhaillaan sitä, mitä hän tekee muutoinkin: säveltää. Hänelle se tarkoittaa uusien teosten sijaan uusien ajatusten ympärivuorokautista kehittelyä.

Hän on kiinnostunut uusista näkökulmista ja lähestymistavoista.

– Aikanaan sitten kuullaan, mitä niistä on syntynyt, Tiensuu selventää.

Hän uskoo, että nykyhetki ja tulevaisuus korostuvat klassisessa musiikissa.

– Onhan nykyhetki ihmiselle tärkein aika. Juuri se hetki, kun hän on itsekin elossa. Tulevaisuus on taas sellainen, millaiseksi teemme sen.

– Joten uskoisin, että näiden molempien painoarvo vain kasvaa tulevaisuudessa.

Koronapandemia pysäytti maailman viime maaliskuussa, ja nyt maailma on palaamassa paikoin lähes viime kevään kaltaiseen tilaan.

Tiensuun työtä korona ei juuri ole häirinnyt.

– No kun työ on tällaista päänsisäistä työtä, korona ei ole oikeastaan vaikuttanut minuun millään erityisellä tavalla, Tiensuu sanoo.

Wihuri-säätiön Sibelius-palkinto on jaettu vuodesta 1953. Ensimmäisen palkinnon sai Sibelius.

