Koronatestauksissa ruuhkaa Kanta-Hämeessä – maakunnan pandemiaryhmä pohtii jo suosituksia yksityistilaisuuksien rajoituksista

Sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Sally Järvelä arvioi, että suositus rajoituksista on saattaa olla tarpeellinen.

Kanta-Hämeen maakunnallisesta pandemiaryhmästä koottu viiden terveydenhuollon edustajan niin sanottu koronanyrkki alustaa torstaina pandemiaryhmän kokouksessa yksityistilaisuuksia koskevista rajoituksista. Koronanyrkin ja pandemiaryhmän puheenjohtaja, johtajaylilääkäri Sally Järvelä arvioi, että rajoitukselle saattaa olla tarvetta.

– Koronanyrkki pohti rajoituksia yksityistilaisuuksille jo maanantaina, mutta silloin päädyttiin siihen, että haluttiin katsoa mihin tämä viikko etenemässä. Nyt näyttää siltä, että suositus rajoituksista on saattaa olla tarpeellinen.

Järvelä ei vielä pysty arvioimaan mahdollisen rajoituksen sisältöä esimerkiksi henkilömäärärajasta.

– Keskustelusta tulee varmaan hankala, koska emme halua kieltää kaikkia kokoontumisia. Uskomme, että vastuullinen järjestäjä pystyy tiukalla ohjeistuksella ylläpitämään omaa toimintaa turvallisesti.

Sally Järvelän mukaan sosiaalisen median kautta on tullut paljon kyselyjä siitä, uskaltaako jumppaan tai muuhun tilaisuuteen mennä.

– Nyt koetamme löytää sellaisen ohjeistuksen, joka toisaalta sallii turvalliset kokoontumiset, mutta toisaalta auttaa ihmisiä päättämään mihin uskaltaa mennä.

Jos Kanta-Hämeen pandemiaryhmä päättää suositella rajoituksia yksityistilaisuuksille, niin ne astuvat voimaan maanantaina 12. lokakuuta.

Koronatestaus ruuhkaista terveyskeskuksissa

Kanta-Hämeessä tehdään viikottain noin 1 600 koronatestiä. Koronatilanne on maakunnassa kiihtymisvaiheessa ja sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärin Sally Järvelän mukaan testeihin hakeutuu nyt paljon ihmisiä. Keskussairaalassa pystytään ottamaan potilaita samantien testeihin, kun on sairaalahoidon tai päivystyksellisen lääkäriarvion tarve. Muutoin testaus tapahtuu terveyskeskuksissa.

– Ruuhka näkyy nyt terveyskeskuksissa. Suurin osa pääsee seuraavana arkipäivänä, mutta lieväoireinen voi paikoin päästä koronatestiin vasta kahden kolmen päivän päästä. Testiä ja testitulosta on syytä odottaa karanteeninomaisissa olosuhteissa.

Kuluvalla viikolla on maakunnassa todettu 37 koronatartuntaa, joista noin viiden tartuntaketju on epäselvä. Kaiken kaikkiaan tautitapauksia on 209.

Keskussairaalassa on hoidossa neljä potilasta, joista yksi on tehohoidossa. Sally Järvelä kertoo, että tehohoidossa oleva potilas ei kuulu riskiryhmään.

– Karanteenissa olevien määrä vaihtelee 300–400. Toimet ovat tehokkaita, sillä kaikista sairastuneista 45 prosenttia sairastuu karanteenissa jo ollessaan. Näin tautiketjuja on pystytty suunnitelmallisesti pysäyttämään.