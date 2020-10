140 altistui kahdessa oppilaitoksessa Lapissa – joukkoaltistumisilla ja tartunnoilla yhteys Ylläksen koronatartuntaketjuun

Lapissa on ilmennyt iso joukkoaltistuminen koronavirukselle kahdessa ammattioppilaitoksessa. Rovaniemellä Koulutuskeskus Redussa ja Kemissä ammattiopisto Lappiassa altistuneita on yhteensä 140.

Lappian Kemin Tietokadun toimipisteessä on tällä viikolla todettu koronatartunta kahdella opettajalla. Lappian osaamispalvelujohtaja Antti Päivärinteen mukaan viimeisin tartunta todettiin eilen keskiviikkona ja altistuneita on yhteensä 40.

– Aloitimme välittömästi altistuneiden kartoituksen, kun saimme tiedon positiivisesta koronatestituloksesta. Kartoitustyö kesti useamman tunnin, ja sen tuloksena on saatu selville, keiden kanssa koronapositiivinen on ollut kontaktissa alkuviikon aikana, Päivärinta kertoo.

Rovaniemellä Koulutuskeskus Redussa ensimmäinen koronatapaus paljastui Jokiväylän yksikössä, joka on kuntayhtymän johtajan Saija Niemelä-Pentin mukaan Redun suurimpia. Myös hallinnon henkilöstöä ruokailee samoissa tiloissa, joten altistuneita on yhteensä noin sata.

– Tässä vaiheessa on ollut kyse vain yhdestä koronaan sairastuneesta. Seurataan tilannetta ja mahdollisia oireita. Jos hyvin käy, altistumiset ovat olleet lieviä ja karanteeni puree, altistuminen saadaan rajattua.

Lapin koronatilanne vielä "tukevasti perustasolla"

Vaasassa opiskelijoiden parista leviämään lähtenyt laaja altistumisketju on aiheuttanut jopa parisataa uutta koronatartuntaa.

Erona Lapin tilanteeseen on se, että tartuntojen alkulähde on mitä ilmeisimmin opiskelijatapahtumassa, jossa tartunnan saaneet levittivät tautia muun muassa ravintoloissa ja yökerhoissa.

Lapin oppilaitosten tartuntaketju liittyy Kolarin Ylläksellä paljastuneeseen altistumiseen, jonka seurauksena on löydetty jo yli 60 tartuntaa eri puolilla Suomea.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ylilääkärin Jyri J. Taskilan mukaan Länsi-Pohjan ja koko Lapin koronatilanne on yhä "tukevasti perustasolla". Uusia tartuntoja ja altistumisia tulee, mutta ne ovat tunnetusta ketjusta.

– Vapaata tautia alueella on edelleen vähän ja riski tartuntaan ei ole erityisen suuri. Ihmiset kuitenkin liikkuvat meidän ja kiivaampien epidemia-alueiden välillä, mikä lisää taudin riskiä, Taskila muistuttaa.

Lue lisää: STM:n strategiajohtaja: "Epidemian toinen vaihe on Suomessa käynnissä" – koronatapausten määrä noussut merkittävästi viimeisen kuukauden aikana

Ylilääkäri Jyri J. Taskilan mukaan kasvomaskin käyttäminen ja ihmispaljouksien välttäminen ovat ohjeita, joita on syytä noudattaa, vaikka Lapin tautitilanne onkin vielä melko rauhallinen. Juuso Stoor / Yle

Etäopetus palautetaan varotoimena

Lappian kriisiryhmä teki keskiviikkoiltana päätöksen, että oppilaitos siirtyy etätyöhön heti torstaista lähtien. Antti Päivärinteen mukaan etäopetus ei tosin välttämättä pääse heti käyntiin täysipainoisesti.

– Näin nopealla aikataululla monellakaan opiskelijalla eivät opinnot jatku ainakaan täydessä mittakaavassa. Opetushenkilöstö on kuitenkin ohjeistettu kontaktoimaan kaikki omat opiskelijansa ja neuvomaan, millä tavalla opinnot jatkuvat, Päivärinta kertoo.

Rovaniemellä puolestaan Jokiväylän yksikkö määrättiin suljettavaksi koronatartunnan paljastuttua.

– Muut yksiköt jatkavat lähiopetuksessa siltä osin kuin on tarkoituksenmukaista. On onni onnettomuudessa, että ensi viikko on syyslomaa ja lähes kaikki muu opetus on tauolla, kertoo koulutuskuntayhtymän johtaja Saija Niemelä-Pentti.

Oppilaitoksissa ja korkeakouluissa paljastuneiden koronatapausten vuoksi muuallakin Suomessa on jouduttu palaamaan etäopetukseen. Näin on esimerkiksi Seinäjoella, missä paljastui koronatartunta ammattikorkeakoulun opiskelijalla.

Varsinkin ammatillisessa koulutuksessa etäopetuksessa on kuitenkin haasteensa, muistuttaa Koulutuskuntayhtymä Redun johtaja Seija Niemelä-Pentti.

– Pitkäaikainen etäopetusjakso väistämättä aiheuttaa oppimisen vajautta. Viikosta toiseen jatkuva etäopetus vaikkapa kokkiopiskelijalle ei vastaa lähiopetusta.

Ammattikorkeakoulut ja opiskelijajärjestöt ovatkin vedonneet opiskelijoihin, jotta koronavirus ei lähtisi leviämään oppilaitoksissa.

Tuoreimmat tiedot koko maan koronatilanteesta voit lukea tästä artikkelista.

Voit keskustella aiheesta perjantaihin kello 23 saakka.