Historiallisen suuresta kokaiinitakavarikosta Espoon Karamalmilla pitkät vankeustuomiot neljälle

Helsingin käräjäoikeus on tuominnut neljä miestä törkeästä huumausainerikoksesta 7,5–10 vuoden mittaisiin vanskeurangaistuksiin liittyen Espoossa viime joulukuussa tehtyyn historiallisen suuren kokaiinitakavarikkoon.

Sen sijaan oikeus hylkäsi viidennen vastaajan osalta syytteet törkeästä huumausainerikoksesta ja törkeän ryöstön valmistelusta. Oikeus katsoi, että tekijöiden kertomusten perusteella yksi miehistä oli heidän käyttämällä asunnolla silloin, kun muut yrittivät saada huumausaine-erän haltuun Algolin kiinteistöllä.

Kaksi miehistä tuomittiin myös laittomasta uhkauksesta sekä yksi pahoinpitelystä. Oikeus katsoi, että pisimmän tuomion saaneella on ollut merkittävä rooli, sillä hän on koonnut ryhmän ja johtanut sen toimintaa.

Syytteet ryöstön yrityksestä oikeus kumosi sillä perusteella, että laillisen rahdin sekaan piilotettu kokaiini ei ollut sen yrityksen hallussa, jonka pihaan kontti oli tuotu.

Tapauksen käsittely alkoi Helsingin käräjäoikeudessa 2. syyskuuta. Voit lukea täältä, miten ensimmäinen päivä oikeudessa eteni.

Syytettyinä tapauksesta on neljä tanskalaista ja yksi ruotsalainen, mutta yhdellä tanskalaisista on myös Somalian kansalaisuus. Nuorin heistä on 20-vuotias ja vanhin 33-vuotias. Syyttäjä vaati kaikille viidelle vastaajalle 13 vuoden vankeusrangaistuksia.

Näin tapahtumat viime joulukuussa etenivät

Naamioituneet miehet hyökkäsivät Espoon Karapellontiellä sijaitsevaan Algol-yhtiön kiinteistöön viime joulukuussa.

Kiinteistössä olleesta rahtikontista löytyi piilotettuna yhteensä 176,1 kilogrammaa kokaiinia, jonka arvo poliisin mukaan olisi voinut katukaupassa nousta jopa yli 25 miljoonaan euroon.

Kokaiinipaketit oli pakattu teräshiekkasäkkien keskelle. Poliisi

Poliisin esitutkinnan mukaan kontti oli saapunut merikuljetuksena Brasiliasta Hollannin Rotterdamin sataman kautta Suomeen. Huumausaine-erää ei ilmeisesti ainakaan kokonaan oltu tarkoitettu Suomen markkinoille, vaan tarkoituksena oli ollut kuljettaa se pois maasta.

Miehet pakenivat poliisin saapuessa paikalta, mutta poliisi sai osan heistä kiinni saman päivän iltana Helsingin Olympiaterminaalilla. Miehet olivat olleet poistumassa maasta kahdella eri henkilöautolla.

Poliisi teki elokuussa valmistuneessa esitutkinnassa kansainväistä yhteistyötä keskusrikospoliisin välityksellä.

