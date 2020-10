Robert Sundman: Viisikymppisistä puhuminen ”ikääntyneinä työntekijöinä” on mieletöntä

Blogi Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan blogeja tekee joukko oman alansa tarkkaan tuntevia toimittajia. > Kaikki blogit voit lukea täältä

Heti kun sanat olivat lipsahtaneet suustani, alkoi hävettää.

Taisin kerrata hallituksen budjettiriihen päätöksiä ja tulin siinä samalla puhuneeksi yli 55-vuotiaista palkansaajista ikääntyneinä työntekijöinä.

Tästä joukosta on puhetta riittänyt.

Yksi riihen uutisoiduimmista päätöksistä liittyi työmarkkinajärjestöille valmisteltavaksi siirrettyyn pakettiin. Hallitus odottaa järjestöiltä toimia, joilla ”voidaan edistää yli 55-vuotiaiden työllisyysastetta sekä parantaa heidän työmarkkina-asemaansa ja työssä jaksamista”.

Erityisesti keskustalähteet ovat painottaneet, että käytännössä tehtävänanto tarkoittaa hallituksen odottavan järjestöiltä niin kutsutun eläkeputken poistoa. Ja jos järjestöt eivät sitä tee, sen tekee hallitus itse.

Sama asetelma on nähty aiemminkin.

Neuvottelut ovat alkaneet, ja järjestöjen edustajat tapaavat toisiaan noin kerran viikossa.

Päätös ei ole helppo hallituksen vasemmalle laidalle eikä palkansaajajärjestöille.

Neuvottelut ovat alkaneet, ja järjestöjen edustajat tapaavat toisiaan noin kerran viikossa. Täsmällisiä tavoitteita ei olla vielä lätkäisty pöytään, vaan neuvottelutahti kiihtyy ja sisällöt muuttuvat painavemmiksi vasta marraskuun puolella.

Selvää on, että jotain pitäisi saada putken vastapainoksi. Esimerkiksi toimia, jotka edistävät työkykyä ja työssä jaksamista.

Muistan soitelleeni helmikuussa tutkijoille ja yrittäneeni hahmottaa, missä on suomalaisen työttömyyden ydin.

Vastaus ei ole aivan yksinkertainen tai helppo, mutta tarkastelukulmasta tai taustastaan riippumatta lähes jokainen tutkija sanoi näin: Jos vertaamme Suomen tilannetta esimerkiksi Ruotsiin, kaksi ryhmää korostuu ylitse muiden. Ne ovat nuoret naiset ja yli 55-vuotiaat.

Juuri tästä syystä keskustelueläkeputkesta on helppo ymmärtää. Kärjistetysti: Putki on ollut helppo tapa työnantajille saneerata ja kunniallinen tapa työntekijälle päästä eläkkeelle. Samaan aikaan se on toimi, jonka poistamiselle on helppo laskea ainakin kohtalainen työllisyysvaikutus.

Mieleen hiipii väkisinkin kysymys, haaskaammeko resursseja?

Mutta en voi olla ajattelematta, että sävy, jolla keskustelua käydään on – no, mieletön. Omalla kielenkäytölläni osoitan suurimman ongelman: miten ihmeessä yli 55-vuotiaita voidaan kutsua ikääntyneiksi?

Suomalaisten eliniänodote on noussut tasaisesti vuosikymmenten mittaan. Niin on käynyt muissakin länsimaissa. Elämme pidempään ja olemme pidempään myös terveitä – sekä työkykyisiä.

Kaikki tietävät, että väestöpyramidimme on vinksallaan. Mieleen hiipii väkisinkin kysymys, haaskaammeko resursseja? Pahimmillaan aiheutamme itse kielenkäytöllämme ja asenteillamme sen, että alamme pitää osaavia, työkykyisiä ihmisiä työkyvyttöminä.

Työllisyys-aiheisten juttujen palaute on ainakin selvää: työmarkkinoilla on ikäsyrjintää. Samanlaista palautetta kertovat saavansa työmarkkinajärjestöt.

Siksi on helppoa ymmärtää hallituksen ja palkansaajajärjestöjen tavoitteita yrittää etsiä tasapainoa tehtäviin toimiin. Turvaa ja joustoa kovien ratkaisujen rinnalle.

Mutta samaan aikaan tarvitsemme lisää ajattelua, että työelämä ei ole joko on tai off -asennossa. Elämäntilanteen, jaksamisen ja työkyvyn mukaan se voi olla myös jotain siltä väliltä.

Mikä tärkeintä: tarvitsemme asennemuutosta. En minäkään pidä siitä, että minua on ikäni vuoksi pidetty työpaikalla vaikkapa diginatiivina tai ”varmaan hyvien some-videoiden tekijänä”. (En ole. Olen surkea. Usein moni viisikymppinen olisi ollut parempi.)

Ja sanatkin luovat todellisuutta. Siksi en puhu ikääntyneistä, vaan ihan tavallisista viisikymppisistä.

Robert Sundman

Kirjoittaja on Ylen politiikan toimittaja.

