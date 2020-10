Koronatuuli puhaltaa talven palloilusarjoja vastaan – junioreiden motivaatio koetuksella jos alkanutkin kausi lipuu käsistä

Esimerkiksi Jyväskylässä koripalloa pelaavilta HoNsUn minipojilta on peruttu ensimmäiset turnaukset ja edellisestä sarjaottelusta on seitsemän kuukautta.

Viime maaliskuussa ohjeistus urheilusarjojen jatkumisen suhteen oli siinä määrin selkeä, ettei todellakaan jäänyt epäselväksi pelataanko vai ei.

Ei pelattu enää maaliskuun puolivälin jälkeen.

Kuluneena syksynä kun pelit ovat jälleen alkaneet, osalla joukkueista pelejä on enemmän, toisilla vähemmän. Tapahtumia on siirretty lisääntyneiden koronatartuntojen vuoksi. Esimerkiksi jyväskyläläisen koripalloseura HoNsU:n 10–11 vuotiaiden minipoikien kauden kaksi ensimmäistä turnausta on jo siirretty myöhempään ajankohtaan.

– Meillä on käynyt huono tuuri. Onhan tämä harmi poikien kannalta, pojat haluaisivat pelata. Motivaatiohan tässä laskee, jos pojat ei pääse jossain vaiheessa pelaamaan, harmittelee HoNsU:n minipoikien valmentaja Mikko Valtonen.

Samaan aikaan perutun koripalloturnauksen kanssa Vaasassa vieraili kuitenkin jyväskyläläisiä jääkiekkojunioreita ja Jyväskylässä puolestaan vaasalaisia koripallojunioreita.

Eikä Vaasan tartuntatilanne vielä tuolloin ollut nykyisenkaltainen.

HoNsUn minipoikien edellisistä sarjapeleistä on aikaa jo seitsemän kuukautta.

– Vähän tylsää. Haluaisin itse ainakin lisää pelejä, niin pääsisi vertaamaan miten pärjää, sanoo minipojissa pelaava Santeri Manninen.

Koronavirus ei ole levinnyt Jyväskylässä urheilun kautta

Esimerkiksi Jyväskylässä on syksyn aikana pelattu eri lajeissa suuria junioriturnauksia, eikä niissä ole havaittu koronatartuntoja.

Jyväskylän kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri Ilkka Käsmä rauhoitteleekin tilannetta junioriturnausten ympärillä.

– Ei ole ollut minkäänlaista merkkiä, että tartunnat olisivat levinneet siellä. Toki järkeä pitää käyttää ja lajiliittojen ohjeita pitää noudattaa. Esimerkiksi koripallossa ja jääkiekossa ohjeet ovat olleet erittäin hyviä, sanoo Ilkka Käsmä.

Ylipäänsä Jyväskylässä koronavirus ei ole Käsmän mukaan levinnyt urheilun kautta.

– Meillä oli joitakin viikkoja sitten jääkiekkoon liittyvä ryvästymä, mutta siinä oli kyseessä aikuisten niin sanottu höntsäporukka, joka vietti kaukalon ulkopuolellakin tiiviisti aikaa, kertoo Käsmä.

Seuroille on haastavaa elää tartuntojen, altistumien, mahdollisten altistumien ja karanteenien paineessa.

Samalla pelätään viime kevään kaltaista tilannetta, jolloin kaikki harrastustoiminta jäi tauolle.

– Pelkään sitä, että jos tässä taas kaikki harrastukset lopetetaan, mitä nämä pojat sitten tekevät kaiket illat, näkee Valtonen.