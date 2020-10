Uutta tietoa miesten eturauhassyövän leviämisestä

Eturauhassyöpä on miesten yleisin syöpä.

Kansainvälinen tutkimusryhmä on löytänyt periaatteen, joka selittää eturauhassyövän leviämistä. Asiasta kertoo Tampereen yliopisto (siirryt toiseen palveluun), joka on ollut mukana tutkimuksessa.

Tampereen yliopiston syöpäpatologian professorin Steven Bovan ja Oxfordin yliopiston professorin David Wedgen johtama tutkimus on julkaistu Nature Communications -tiedelehdessä (siirryt toiseen palveluun).

Eturauhassyöpä on miesten yleisin syöpä. Suomessa se todetaan vuodessa runsaalla 5 000 miehellä, kertoo Terveyskirjasto.

Kun syöpä kehittyy eturauhasessa, syntyy useita alueellisesti keskenään sekoittuneita syöpäsoluklooneja, jotka voivat tunkeutua eturauhasta ympäröiviin elimiin. Kuitenkin vain yksi hallitseva soluklooni leviää laajemmin elimistöön ja synnyttää etäpesäkkeitä. Etäpesäkkeissä puolestaan syntyy ja leviää toisiin etäpesäkkeisiin usein useita alasoluklooneja.

Tutkijat havaitsivat, että taudin leviämisreitit vaihtelevat potilaiden välillä.

Syöpäsoluklooneissa esiintyvät geneettiset muutokset määrittävät tutkimuksen mukaan todennäköisesti sen, mitkä solukloonit leviävät elimistöön ja mitkä pysyvät eturauhasessa.

– Huomattavaa on, että niitä eturauhassyövän alaklooneja, joita ei ollut vielä levinnyt eturauhasen ulkopuolelle, ei havaittu veressä, Bova kertoo.

Levinneessä eturauhassyövässä syöpä voi muodostaa etäpesäkkeitä aivoihin, kovakalvon alle.

– Miehillä, joilla tauti on jo levinnyt eturauhasen ulkopuolelle, aivo-selkäydinnesteen analyysin pitäisi auttaa tunnistamaan, onko tauti levinnyt aivoihin ja mitä alaklooneja siellä on. Alakloonien tunnistamisella on merkitystä siksi, että eri alakloonit voivat reagoida eri tavalla hoitoon, professori Steven Bova kertoo tutkimustiedotteessa.

Tutkittavina oli kymmenen miehen näytteet, jotka edustivat eturauhassyövän etenemistä alkuvaiheesta kuolemaan johtaneeseen taudin leviämiseen. Uusien löydösten tueksi tarvitaan lisätutkimuksia.