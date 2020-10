Arkkipiispa Leo luottaa työrauhan palautuneen ortodokseille ja toivoo "maalittamisen" loppuvan – "Meillä on normaali mahdollisuus normaaliin työhön"

Arkkipiispa Leon mielestä hänen kohtelussaan on ollut maalittamisen piirteitä. Arkistokuva marraskuulta 2012.

Suomen ortodoksisen kirkon arkkipiispa Leo on helpottunut kirkon sisäisten kärhämien sopimisesta.

Leo sekä metropoliitat Arseni ja Elia ovat olleet tällä viikolla Turkin Istanbulissa patriarkka Bartolomeoksen kuultavana piispainkokouksessa.

Arkkipiispa Leo toivoo, että häneen "yli kolme vuotta kohdistunut maalittaminen" päättyy nyt. Lauantaina Suomeen palaava arkkipiispa pitää tärkeänä, että kokouksessa päätettiin apulaispiispan valitsemisesta kirkkoon.

Vuodesta 2001 lähtien arkkipiispana toiminut Leo haluaa katsoa eteenpäin ja luottaa hyvään työrauhaan.

– Haluan nyt uskoa, että työrauha on palautunut kun saimme tehtyä piispainkokouksen päätöksen. Kollegani ovat ottaneet oman julkisen kannanottonsa, ja meillä on myös yhteinen julkilausuma tilanteesta. Tämän jälkeen meillä on normaali mahdollisuus normaaliin työhön.

Arkkipiispa Leo ei halua tarkemmin luonnehtia nykyisiä välejään Kuopion ja Karjalan metropoliitta Arsenin ja Oulun metropoliitta Elian kanssa. Etenkin Leon ja Arsenin viileät välit ovat olleet viime kuukausina paljon julkisuudessa.

– Kysymys on siitä mikä näkyy paperilta. Olen vakuuttunut, että hekin pystyvät yhteistyöhön. Olen sitä aina tarjonnut ja halunnut tehdä ja niin teen tästä eteenpäinkin.

Yle ei ole toistaiseksi tavoittanut metropolitta Arsenia kommentoimaan tämän hetkisiä välejään Leon kanssa.

Leo kuvaa viime vuosia raskaaksi

Arkkipiispa Leon mukaan itse kukakin miettiköön mitä monitahoisesta jupakasta voi ottaa opiksi. Leo muistuttaa, että ihminen voi oppia jokaisesta päivästä.

Suomen ortodoksisen kirkon eri kärhämät ja johdon huonot välit ovat olleet pitkään julkisuudessa. Arkkipiispa Leo kuvaa viime vuosia itselleen äärettömän raskaiksi.

– Minä en ole sanonut julkisuudessa kenestäkään mitään pahaa, mutta minuun on kohdistettu kaikenlaista. Haluan uskoa ja sanoa sen, että olkoon tämä todellakin taakse jäänyttä elämää ja jatkamme tästä yhdessä eteenpäin.

Arkkipiispa Leo palaa Istanbulista Kuopioon lauantaina. Koronatilanteen takia edessä on karanteeni, ja lähiajat menevät tiiviisti etätöissä.

