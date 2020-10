Timo Parvela, Bjørn Sortland & Pasi Pitkänen: Kepler62

Kirja on yhdistelmä scifiä ja nuortenkirjallisuutta. Siinä on selkeä juoni ja hahmoihin voi samastua. Kirjat ovat lyhyitä ja helppolukuisia, niissä on paljon kuvia.

- Leo Roos, 13 v