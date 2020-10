Suomeen tuli arvostettu eurooppalainen ympäristöpalkinto – Euroopan komissio valitsi Lappeenrannan Euroopan vihreimmäksi kaupungiksi

Lappeenranta on valittu Euroopan vihreimmäksi kaupungiksi yhdessä Bulgarian Gabrovon kanssa. Valinta julkistettiin Portugalin Lissabonissa tänään torstaina.

Lappeenranta kilpaili tittelistä yhdessä viiden muun finalistin kanssa. Finaalissa olivat Lappeenrannan lisäksi Tanskasta Elsinore, Nyborg ja Ringkøbing-Skjern sekä Bulgariasta Gabrovo.

Kilpailun järjesti Euroopan komissio.

Lappeenrannan voitto tuli European Green Leaf -sarjassa, jossa olivat mukana alle 100 000 asukkaan kaupungit. Kilpailu oli tarkoitettu kaupungeille, joiden ilmastopolitiikka ja toimet ovat esimerkillisiä ja edistyksellisiä.

Lappeenranta oli mukana kilpailussa nyt toista kertaa. Viime vuoden tappio jäi harmittamaan, ja nyt kisaan on todella panostettu, kertoo Lappeenrannan kaupungin ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen.

Rantaraitti valmistui kaupungin kupeeseen Saimaan rantaan. Pieni osa siitä on korotettu, jotta alla oleva kosteikko säilyy mahdollisimman luonnontilassa. Mikko Savolainen / Yle

Lappeenrannassa asukkaita on runsaat 72 000. Kaupunki on viime vuosien aikana halunnut profiloitua ympäristötietoiseksi ja vihreitä arvoja arvostavaksi kaupungiksi.

Lappeenrannan saama palkintosumma on 75 000 euroa. Kaupungilla on ensi vuodelle suunnitteilla 50 erilaista ympäristötapahtumaa. Kaupunki käyttää summan muun muassa niiden toteuttamiseen.

Nyt Suomeen tullut palkinto on jo toinen lyhyen ajan sisällä. Vuosi sitten Lahti valittiin Euroopan vuoden 2021 ympäristöpääkaupungiksi, kun se voitti kilpailun yli 100 000 asukkaan sarjassa. Tämän vuoden eli 2020 Euroopan ympäristöpääkaupunki on Lissabon.

Monia tekoja

Lappeenrannan kaupunki on viime vuosina panostanut asukkaiden asumisviihtyvyyteen ja viherrakentamiseen.

Kaupunkialueelle on perustettu niittyjä ja asukkaat ovat istuttaneet puita kaupungin puistoihin. Uusin esimerkki on kirsikkapuisto Pappilanpellon alueella sekä Saimaan rantaan tehty suosittu Rantaraitti. Historiallisen Linnoituksen kulttuuri- ja luontopolku on saanut ulkoilijat ja koululaiset tutustumaan lähiympäristöönsä jalan.

Lappeenranta on onnistunut jätteiden lajittelussa, sillä asumisjätteistä saadaan jo nyt sata prosenttia hyötykäyttöön.

Käytöstä poistetun hyppyrimäen alastulorinteeseen valmistuivat kuntoportaat. Mikko Savolainen / Yle

Myös vesiensuojeluun ja vesistöjen kunnostukseen on viime vuosikymmenen aikana satsattu voimakkaasti. Kaupunki on rakentanut seitsemän hulevesikosteikkoa eri puolille kaupunkia. Myös yksityiset maanomistajat ovat innostuneet rakentamaan kosteikkoja.

Biokaasulaitos valmis ja sinne päätyvät kaupungin biojätteet.

Kaupunki tekee myös vahvaa yhteistyötä Lappeenrannan–Lahden teknillisen yliopiston eli LUT-yliopiston kanssa.

– LUT-yliopisto on mittavan, uusiutuvan energian kehitystyönsä ohella synnyttänyt uusia, puhtaaseen energiaan satsaavia yrityksiä ja siten tuonut alueelle myös uusia työpaikkoja, sanoo Lappeenrannan ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen.

Yliopisto ja kaupunki selvittävät yhdessä, miten Saimaaseen johtavat sadevedet saadaan puhdistettua muun muassa mikromuovista. Mikko Savolainen / Yle

Vuonna 2017 käynnistyi LUTin ja Lappeenrannan kaupungin koulutusyhteistyö Junior University – Lappeenranta. Se on osa koulujen opetussuunnitelmia, ja koskee ikäluokkia esikoululaisista lukiolaisiin asti. Teemoina ovat muun muassa puhdas vesi, kiertotalous, kestävä liiketoiminta ja yrittäjyys sekä puhdas energia

Räsäsen mukaan ajatuksena on, että kaupunki ei yksin tee asioita ympäristön hyväksi. Pyrkimys on saada jokainen kaupunkilainen mukaan vaikuttamaan ja tekemään konkreettisia asioita ympäristön hyväksi. Siksi kaupunki on muun muassa rakentanut voimakkaasti pyöräteitä ja kävelyraitteja, jotta autoilun voisi jättää vähemmälle.

Jätteistä hyötykäytetään kaikki. Kuvassa jäteautonkuljettaja Janne Katila työssään viime maaliskuussa. Kalle Purhonen / Yle

Ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen uskoo, että European Green Leaf Award -kilpailun voitto tuo Lappeenrannalle kansainvälistä näkyvyyttä ja hyötyä monin tavoin,

– Euroopassa ollaan varmasti kiinnostuneita kaupungista, jossa panostetaan ilmastotekoihin. Voitto hyödyttää niin LUT-yliopistoa, yrityksiä kuin tavallisia kaupunkilaisia, summaa Ilkka Räsänen.

