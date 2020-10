Katso: Uudessa moottoritietunnelissa harjoiteltiin onnettomuustilannetta – näin pelastuslaitos, poliisi ja ensihoito pelaavat yhteen

Lahden uudessa Liipolan moottoritietunnelissa järjestettiin torstaina neljäs ja viimeinen pelastusharjoitus ennen tunnelin käyttöönottoa.

Harjoitustilanteessa auto oli ajanut tunnelin seinää päin ja takaa tullut auto oli tullut perään. Loukkaantuneita oli useita.

Pelastuslaitokselle ensitiedot ovat tärkeät, sillä sen on heti tehtävä päätös, mitä kautta tunneliin ja onnettomuuspaikalle ajetaan. Tieto tulee Tampereen tieliikennekeskukselta, joka on heti havainnut auton pysähtyneen tunnelissa. Se on myös samantien sulkenut tunnelin puomeilla ja kaistaopasteilla.

Viranomaiset harjoittelivat etenkin yhteistyötä ja yhteistä strategiaa onnettomuustilanteessa. Poliisin tehtäväksi jää liikenteenohjaus ja myöhemmin onnettomuustutkinta. Pelastuslaitos ja ensihoito suunnittelevat yhdessä, miten loukkaantuneet saadaan pois nopeasti ja lisävahinkoja välttäen. Myös viranomaisten oma työturvallisuus on tärkeää.

Harjoituksessa pelastuslaitos ja ensihoito tulivat onnettomuuspaikalle viereistä tunnelia pitkin. Välissä on yhdyskäytävä. Oikeassa tilanteessa onnettomuustunnelissa on todennäköisesti muita autoilijoita.

Aluepalopäällikkö Jorma Vesaaja Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta neuvoo, että muiden autoilijoiden pitää noudattaa tarkasti viranomaisten tai kuulutusten ohjeita ja yrittää olla mahdollisimman vähän tiellä. Jos tunnelissa palaa, automaattikuulutukset ohjaavat poistumaan tunnelista. Autot jäävät tunneliin.

Kun Liipolan tunneli otetaan käyttöön, jatkuvat harjoitukset säännöllisesti. Väyläviraston projektipäällikkö Janne Wikström kertoo, että laki vaatii viranomaisia harjoittelemaan pelastustoimintaa maantietunneleissa.

– Rutiini syntyy vain harjoittelulla. Pitkissä maantietunneleissa pitää harjoitella vähintään joka toinen vuosi, sanoo Wikström.