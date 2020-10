Itä-Helsingissä pelataan ensi kesänä Superpesistä, mutta kenttä on kuin pommin jäljiltä – apulaispormestari lupailee kunnostusrahoja, mutta neuvottelut ovat kesken

Itä-Helsingin Roihuvuoressa toimiva pesäpalloseura Roihuttaret teki syyskuun alussa tempun, jota voidaan pitää todellisena yllätyksenä.

Joukkue voitti naisten ykköspesiksen loppuottelussa Vaasan Mailattaret ja nosti pääkaupungin pesisjoukkueen korkeimmalle sarjatasolle eli Superpesikseen. Edellisestä kerrasta on kuusi vuotta: viimeksi Roihu oli edustettuna pääsarjatasolla kausina 2013–14.

Huikea suoritus toi päivänvaloon myös karun totuuden: pääkaupungista ei löydy tarvittavia puitteita Superpesiksen pelaamiselle.

Roihuttarien kotikenttä Roihuvuoressa on vuosikymmeniä vanha. Sosiaalitilojen virkaa toimittaa vanha koppi, jossa on kaksi pukuhuonetta ja kaksi vessaa.

– Meidän viimeisessä kotipelissä oli lähes 500 katsojaa. Jos tälle yleisömäärälle, joukkueille, tuomareille ja toimihenkilöille on käytössä kaksi yhteistä vessaa, eihän se ole edes minkään sääntöjen mukaista, sanoo Roihu ry:n puheenjohtaja Johanna Markkanen.

Muitakin puutteita on pitkä lista: esimerkiksi katsomopaikkoja on alle 200 katsojalle, ja niistäkin osa on seisomapaikkoja. Kentän pinnoite on Markkasen mukaan “kuoppainen ja moneen kertaan parsittu”. Osa katsomopaikoista pitäisi olla Pesäpalloliiton sääntöjen mukaan katettuja.

Markkasen mukaan Superpesikseen siirtymisen myötä arvio on, että katsojia olisi keskimäärin noin 500 per peli.

– Ja nämähän ovat myös tv-pelejä, eli helsinkiläisestä näkökulmasta puitteet olisi hyvä olla siinä kunnossa, että kehtaa koko Suomelle näyttää, millaisissa puitteissa Helsingissä pelataan pesäpalloa.

Nasima Razmyar: "Haluan, että kenttä on pian edustuskunnossa"

Kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari Nasima Razmyar (sd.) nosti Roihuvuoren pesiskenttäasian esille talousarviovalmistelujen yhteydessä syyskuun loppupuolella. Razmyar kirjoitti Facebookissa (siirryt toiseen palveluun), että “Roihuvuoren pesiskenttä ei ole superpesiskunnossa, vaan vaatii kunnostamista. Tähän on löydettävä määrärahat”.

Kirjoituksen sanavalinnat herättävät ajatuksia marssijärjestyksestä. Näinkö rahavirtoja Helsingissä ohjaillaan: apulaispormestari määrää ja muut tekevät työtä käskettyä?

– No ei se tietenkään niin mene, Razmyar sanoo puhelimessa.

Hän täsmentää ajatuksen kulkua näin.

– Se, mitä apulaispormestari voi tällaisessa tilanteessa tehdä, on nostaa asia tietoisuuteen. Tuen asiaa voimakkaasti ja haluan, että kenttä on pian edustuskunnossa. Se on kunniakysymys Helsingille, enkä oikein tiedä mikä se vaihtoehto olisi.

Razmyarin mukaan täytyy kuitenkin olla realistinen sen suhteen, että kentän kunnostukselle ei oltu etukäteen määritelty budjetissa erillistä määrärahaa. Tämän vuoksi hän sanoo nostaneensa asian talousarvioneuvottelujen yhteydessä esille: kentän kunnostus ei voi odottaa ensi vuoden yli, vaan rahat pitää järjestää nyt, koska superpesiskausi alkaa jo kesän kynnyksellä.

Razmyarin mukaan asia on edennyt jo siihen pisteeseen, että kaupungin edustajat ovat tavanneet seuran ihmisiä ja kuulleet Pesäpalloliiton näkemyksiä kentän vaatimuksista. Razmyarin virkamiehistöltä saaman alustavan arvion mukaan uudistustöiden kokonaiskustannukset ovat liki miljoonaluokkaa.

– Jokainen varmasti ymmärtää, että sellaisen uudistuksen tekeminen kertaheitolla ei ole aivan yksinkertaista. Siksi tässä täytyy edetä tarve ja toive kerrallaan.

Kentän uusiminen on todennäköisesti ensimmäinen ja välttämättömin toteutettava asia.

Sen jälkeen harkittavaksi tulee monet muut yksityiskohdat: millaiset katsomot täytyy olla, paljonko niissä on oltava katettuja istumapaikkoja, millainen tulostaulu pitää olla, millainen lisäsähkön tarve on ja niin edelleen. Myös pukuhuonetilat ja niihin tarvittavat rakennusluvat vaikuttavat kustannuksiin ja aikatauluihin.

Myös sää voi vaikuttaa kunnostusaikatauluun

Roihu ry:n Johanna Markkasen toiveena on, että kentän pinta olisi kunnossa ensi vuoden huhtikuun aikana. Sarjakausi alkaa toukokuun alussa ja huhtikuu on kiivainta ulkopeliharjoittelun aikaa.

Katsomot ja sosiaalitilat pitäisi saada ainakin johonkin kuntoon kauden alkuun mennessä.

Aikataulullisen haasteen tuovat myös sääolosuhteet. Kentän pinta voidaan uusia vain, kun yöt ja päivät ovat olleet lämpötiloiltaan plussan puolella jo jonkin aikaa.

Markkasella on kuitenkin mietittynä jo keinoja, joilla kausi saadaan käyntiin.

– Juhannuksen tietämillä on aina kahden viikon tauko, jonka aikana voidaan mahdollisesti tehdä lisää töitä. Ja sitä alkupuolta voidaan hoitaa mahdollisesti niin, että sarjalta pyydetään mahdollisimman paljon vieraspelejä.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuoren (kok.) esitys ensi vuoden talousarvioksi julkistetaan 29. lokakuuta. Kaupunginvaltuusto hyväksyy budjetin käsittelykierroksen jälkeen 9. joulukuuta.

Lue seuraavaksi:

Superpesiksen joukkuemäärä nousee tulevalla kaudella

Kirittäret kesti henkisesti raskaan neljän päivän finaaliputken – "Erikoinen kausi sai ihan parhaan päätöksen"