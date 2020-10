Tuhannet linnut suuntavat nyt kohti etelän lämpöä – katso suorana niiden syysmuuttoa 14.30 alkaen

Lintujen syysmuutto jatkuu edelleen vilkkaana.

Seuraamme lintujen muuttoa yhdessä ammattiluontokuvaaja Jari Peltomäen ja Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen varapuheenjohtaja, emeritusprofessori Esa Hohtolan kanssa Oulun lounaispuolella Liminganlahdella.

Liminganlahti on Euroopan merkittävimpiä lintukosteikkoja. Kymmenet tuhannet linnut pesivät, levähtävät ja ruokailevat matalassa merenlahdessa.

Tänä syksynä Limingan asukkaat ovat ihmetelleet taivaan peittäviä hanhiparvia. Niitä on liikkeellä ennätysmäärä, joista suurin osa on metsähanhia. Liminganlahdella niitä on laskettu olevan 24 000 yksilöä.

Alueelta on bongattu myös muun muassa merikotkia, tyllejä, valkovikloja ja taigauunilintuja.

