Herätys: Nobelin rauhanpalkinnon saaja selviää, sote-neuvottelut jatkuivat pikkutunneille, maastosta pelastetaan yhä enemmän ihmisiä

Rauhannobelin saaja julkistetaan puoliltapäivin, ennakkoveikkailut käyvät kuumina

Meneekö Nobelin rauhanpalkinto ympäristön puolesta toimiville aktivisteille vai kenties Yhdysvaltain kritisoimalle Maailman terveysjärjestölle? Vai ehkä Uuden-Seelannin pääministerille tai toimittajien järjestölle tai kiinalaiselle uiguurivaikuttajalle?

Palkinnon saaja julkistetaan kello 12 Oslossa ja tilaisuudesta alkaa Ylen erikoislähetys Areenassa kello 11.50. Ehdokkaiden nimeämisestä ja etukäteisveikkailuista voit lukea lisää täältä.

Sote-neuvotteluissa ei vielä ratkaisua

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru saapui Säätytalolle Helsingissä 29. syyskuuta 2020. Vesa Moilanen / Lehtikuva

Hallituksen yön pikkutunneille venyneissä sote-neuvotteluissa ei vielä perjantain vastaisena yönä päädytty täyteen sopuun. Neuvotteluja jatketaan seuraavana päivänä, kertoi perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) Twitterissä aamukolmen aikoihin. Ministeri kertoi saapuneensa juuri kotiin.

Kiuru sanoi eduskunnassa torstaina, että aikaa valmistelussa ei ole hukattavaksi. Toiveissa oli löytää ratkaisu torstai-illan aikana. Yle kertoi torstaina, että vaikein neuvoteltava asia on raha uusissa sote-maakunnissa: kuinka paljon osa kunnista menettää sosiaali- ja terveydenhoitoon tarkoitettua rahaa ja kuinka paljon toiset kunnat saavat lisää rahaa nykytilanteeseen verrattuna.

Yllättävät maakunnat kärjessä kuntaverojen ennusteessa

Korona ja sote mullistavat kuntien talouden perusteellisesti lähivuosina. Tuoreen ennusteen mukaan tulevana viitenä vuotena kunnat nostavat verojaan keskimäärin 1,4 prosenttia.

Samuli Huttunen / Yle

Pienimmät korotuspaineet ovat kuitenkin Pohjois-Karjalassa ja Pohjanmaalla. Niiden korotukset ovat jäämässä 0,3 prosenttin.

Maastosta joudutaan pelastamaan yhä enemmän ihmisiä

Sodankylässä työskentelevän palomestarin Lasse Rytkösen mukaan paras apu vaikeissa maastotehtävissä on helikopteri, sillä tapahtumapaikka voi olla jopa kuuden tunnin mittaisen mönkijämatkan takana – ja sama aika kuluu vielä palatessa takaisin. Jyri Tynkkynen / Yle

Maastopelastus- ja etsintätehtävät ovat lisääntyneet jo vuosien ajan, ja tänä vuonna retkeilyn suosion nousu lisäsi avuntarvetta.

Pelastuslaitosten tehtävistä koottujen tilastojen mukaan maastopelastustehtävät ovat lisääntyneet paitsi Lapissa myös muualla maassa, missä on paljon suosittuja retkeilymaastoja. Tyypillinen pelastettava maastossa on ihminen, joka on kaatunut ja loukannut kättään tai jalkaansa.

Viikonloppu alkaa sateisissa merkeissä

Yle

Perjantaina länteen ja lounaaseen leviää yhtenäisiä sateita. Idässä ja pohjoisessa tulee sadekuuroja. Perjantai-illan ja lauantaiyön aikana sadealue liikkuu Suomen yli pohjoiseen.

Lämpötilat pysyvät päivän aikana koko maassa joitakin asteita kymmenen asteen lämpimämällä puolella.

