Prinsessatkin voivat tehdä tiedettä – Futuristi Elina Hiltusen mielestä tyttöjä pitäisi kannustaa teknisille aloille heitä kiinnostavan maailman kautta

Hiltunen on kirjoittanut yhdessä avaruustutkija Minna Palmrothin kanssa lastenkirjan, jolla halutaan kannustaa tyttöjä kiinnostumaan luonnontieteistä.

Tulevaisuudentutkija Elina Hiltusta harmittaa, että perinteisesti tyttömäisinä pidettyjä asioita halveksitaan tai ainakaan niitä ei pidetä uskottavina.

Hiltunen kavahtaa myynnissä olevia t-paitoja, joissa lukee esimerkiksi Forget Princess I want to be a Scientist (Unohda prinsessa, minä haluan olla tieteentekijä).

– Minä olen kyllä ihan, että voi olla sekä prinsessa että tieteentekijä! Voit olla ihan mitä tahansa.

Hiltunen on kirjoittanut yhdessä avaruusfysiikan professorin Minna Palmrothin kanssa lastenkirjan, jonka tavoitteena on innostaa lapsia kiinnostumaan luonnontieteistä.

Viesti on, että niin palloleikeistä ja autoista innostunut lapsi kuin vaaleanpunaisia prinsessaleikkejäkin leikkivä lapsi voi olla kiinnostunut tieteestä ja tekniikasta.

Ja kun tyttöjä kovasti kaivattaisiin lisää teknisille aloille opiskelijoiksi, ehkä kannustamisen pitäisi lähteä heidän maailmansa kautta.

– Ei kaikkien tyttöjen, mutta monen tytön maailma on pinkkiä ja prinsessamaista. Tiedettä ja tekniikkaa voisi tuoda esiin myös tätä kautta näille tytöille, Hiltunen sanoo.

HIltunen on itse taustaltaan kemian diplomi-insinööri ja kauppatieteiden tohtori. Hän tekee yrittäjänä yhteistyötä myös monien yritysten ja isojen organisaatioiden kanssa.

Uskottavina pidetyillä tekniikan aloilla asenteiden muuttaminen ei ole osoittautunut kovin helpoksi.

– Minä olen esimerkiksi yrittänyt joillekin isoille organisaatioille ehdottaa, että järjestetään yläasteikäisille tytöille manikyyri-ilta ja puhutaan siellä kaivosteollisuudesta. Mutta vastaus on ollut, että ei ikinä, menee uskottavuus, Hiltunen nauraa.

