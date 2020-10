13 äärioikeistolaista vangittu – Aikoivat siepata Michiganin kuvernöörin ja tehdä aseellisen hyökkäyksen osavaltion pääkaupunkiin

Kuvernööri Gretchen Whitmer on tunnettu presidentti Trumpin arvostelija.

Michiganin osavaltiossa Yhdysvalloissa on pidätetty joukko miehiä, jotka suunnittelivat aseellista iskua osavaltion demokraattijohtoa vastaan, kertoo liittovaltion poliisi FBI.

Miesten aikomuksena oli alun perin hyökätä suurella joukolla osavaltion pääkaupunkiin Lansingiin ja siellä ottaa panttivankeja. Suunnitelmaa muutettiin kuitenkin kesän aikana siten, että miehet aikoivat iskeä kuvernööri Gretchen Whitmerin kesäasunnolle ja siepata kuvernöörin sieltä.

Miesten mielestä Whitmer on toiminut Yhdysvaltain perustuslain vastaisesti ja hänet pitäisi "asettaa oikeuden eteen".

Miehet olivat harjoitelleet operaatiota alkukesästä lähtien ja hankkineet aseita, räjähteitä ja muita varusteita. Operaatio oli määrä toteuttaa ennen marraskuun 3. päivän presidentinvaaleja.

FBI oli seurannut ryhmän toimintaa jo jonkin aikaa. Ryhmän sisälle oli ujutettu poliisin edustajia ja poliisi kykeni murtamaan ryhmän viestien välityksessä käyttämän salauksen.

Kuusi miehistä saa syytteen liittovaltion tuomioistuimeen ja seitsemän osavaltion tuomioistuimeen. Jälkimmäisiä syytetään aikomuksesta hyökätä poliisia vastaan Lansingissä.

Jos miehet todetaan syyllisiksi, heidät voidaan tuomita elinkautiseen vankeuteen.

Kuvernööri Whitmer on Yhdysvalloissa näkyvä demokraattipoliitikko. Hän on äänekäs presidentti Donald Trumpin arvostelija. Hän on myös pannut toimeen tiukkoja rajoituksia, joilla koronaviruksen etenemistä yritetään hillitä. Rajoitukset ovat herättäneet vastalauseita.

Michiganin demokraattikuvernööri Gretchen Whitmer tuuletti 6. marraskuuta 2018, voitettuaan välivaalit. Rena Laverty / EPA

Huhtikuussa Lansingissa oli suuria mielenosoituksia koronarajoituksia vastaan. Mielenosoitukset oli suunnattu osin myös osavaltion demokraattijohtoa vastaan.

Presidentti Trump kannatti mielenosoittajia iskulauseella "Vapauttakaa Michigan".

Oikeistolaiset, aseistautuneet mielenosoittajat yrittivät tuolloinkin rynniä osavaltioparlamenttiin.

Asemiehet yrittivät vallata Yhdysvaltain osavaltion parlamentin

Lue lisää:

The New York Times: F.B.I. Says a Michigan Militia Plotted to Kidnap Gov. Gretchen Whitmer (siirryt toiseen palveluun)

8.10. klo 21.20. Uutista päivitetty. Pidätettyjen määrä noussut 13:ta.

Lähteet: Reuters, AP