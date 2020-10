Pelastuslaitos sammuttaa teollisuusrakennuksen paloa Salossa – vaaratiedote annettu, terveydelle haitallista savua ilmassa

Palo on luokiteltu suureksi ja paikalla on 25 pelastusyksikköä.

Varsinais-Suomen pelastuslaitos sammuttaa teollisuusrakennuksen paloa Salon Meriniitynkadulla.

Pelastuslaitoksen mukaan palo on rakennuksen katossa. Päivystävän päällikön Sebastian Holmin mukaan palavassa rakennuksessa on kemikaaleja, mutta tarkempaa tietoa ei ole.

– Palokunta on paikalla koko päivän, sillä kyseessä on sen verran iso rakennus, Holm sanoo.

Alueelle on annettu vaaratiedote. Ilmassa on terveydelle haitallista savua. Savunmuodostus on tällä hetkellä runsasta. Pelastuslaitos ohjeistaa sulkemaan ikkunat ja ilmanvaihdon.

Sammutus on käynnissä ja paikalla on 25 pelastuslaitoksen yksikköä.

Uutinen päivittyy.