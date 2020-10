13-vuotiaiden auto-onnettomuudessa paikalla ollut vanhempi konstaapeli julkaisi tarkan kertomuksen tapahtumista: "Tehtävä, joka saa ihmisen pysähtymään"

Toivoisin, että te vanhemmat, niin alaikäisten kuin täysi-ikäistenkin, kertoisitte tämän tarinani lapsillenne. Älkää syyttäkö ketään, mutta miettikää hetken erilaisten tekojen seurauksia, niin itsellenne kuin muille.

Mikä tilanne on siellä missä asutte, esiintykö siellä vaarallista käytöstä liikenteessä, ajetaanko laittomilla kulkuneuvoilla, ajetaanko ilman ajokorttia ja miksi niin tehdään?

Näin päättyy vanhempi konstaapeli Emilin päivitys (siirryt toiseen palveluun), joka julkaistiin Pohjanmaan poliisin Facebook-sivuilla myöhään torstai-iltana kahdella kielellä.

Päivityksessä käydään läpi neljän 13-vuotiaan vakava tieltä suistuminen, joka tapahtui toissayönä. Vanhempi konstaapeli Emil kertoo olleensa kyseisenä yönä työvuorossa ja siten mukana tapahtumissa.

Vanhempi konstaapeli kuvailee tehtävää hyvin poikkeukselliseksi ja järkyttäväksi. Se keskeytti tavallisen keskiviikkoillan työvuoron totaalisesti.

Erikoisesti ajava auto kiinnitti poliisipartion huomion, ja he pysäyttivät sen Rantatielle, moottoritien liittymärampille kohti Vaasaa. Poliisi ehtii koputtaa auton ikkunaan, näki kuskin ja mahdollisen toisen henkilön etupenkillä, kun auto lähti liikkeelle täyttä vauhtia.

Poliisit lähtivät auton perään moottoritietä. Se kääntyi Tarhaajantielle johtavalle rampille ja onli sen verran kaukana, että katosi poliisien näkyvistä. Rampin loppupuolella poliisit havaitsivat tulipalon kaukana tiestä metsän reunassa. He tajusivat pian, että se on palava auto ja kirjoittaja kertoo rynnänneensä auton luo.

Auton ulkopuolella makaa neljä nuorta, joista kaksi näyttää olevan tajuttomia ja kaksi ovat tajuissaan. Tajuissaan olevat nuoret valittavat kipuja ja puhuvat epäjohdonmukaisesti. Otan kiinni yhdestä nuoresta, nostan hänet ylös ja huudan suoraa huutoa: kuinka monta teitä oli autossa? Onko joku vielä sisällä autossa?

Nuori vastaa nopeasti, että heitä oli neljä. Kaikki ovat ulkona, ole kiltti ja auta niitä toisia!

Osoitan kädellä tajuissaan oleville nuorille, mihin suuntaan heidän pitää juosta, käsken heitä poistumaan palopaikalta kaikin keinoin. Auto tulee roihahtamaan tuleen. Jalkojeni juuressa näen kaksi liikkumatonta ruumista, jotka makaavat vain muutaman kymmenen senttimetrin päässä palavasta autosta.

Otan kiinni molempien housujen vyötäröstä, nostan heidät ylös ja lähden juoksemaan kohti muita, jotka istuvat kauempana ojan reunalla. 30 sekuntia myöhemmin auto on yhtä tulimerta, renkaat räjähtävät ja palasia lentelee ympäriinsä.

"Ihme, että kaikki autossa olleet ovat elossa"

Poliisi pohtii kirjoituksessaan, että lasten pelastuminen oli kiinni sattumasta ja sekunneista.

Meidän on vaikea ymmärtää miten auto on päätynyt sinne missä se on, mutta hetken kuluttua voimme todeta auton tehneen 48 metrin ilmalennon ajaessaan rampille.

Yön aikana selviää, että ainoastaan yksi autossa olleista henkilöistä on käyttänyt turvavyötä. Siinä vaiheessa, kun auto on ilmalennon jälkeen iskeytynyt maahan ovat muut lentäneet autosta ulos. On ihme, että kaikki autossa olleet ovat elossa.

Viime aikoina esiintynyt hurjastelu on yksi syy, miksi poliisi on päätynyt näin poikkeukselliseen tapahtumien kuvaukseen. Tapaus säikäytti vanhemman konstaapelin perusteellisesti.

Jutun kursiivit ovat Pohjanmaan poliisin Facebook-päivityksestä, jolla on jo tuhansia tykkäyksiä ja jakoja.