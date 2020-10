Henkisiä oireita ja pelkoa sairastumisesta – pirkanmaalaiskunnan työntekijöilleen tekemä kysely kertoo korona-ajan vaikutuksista

Pikku-Kuusiksen päiväkodin pihalla on käynnissä hiekkakakkutehdas. Ollaan Tampereen naapurikunnassa, 23 000 asukkaan Lempäälässä.

Yksi lapsista pyytää syliin, ja lastenhoitaja Henna Halme nostaa pikkuisen tottuneesti toisen lonkan päälle. Korona-ajan työhuolet ovat tuttuja lastenhoitajalle.

– Aluksi jännitti sairastumisriski. Lasten kanssa turvaväliä ei pysty pitämään.

– Nyt huoli on vähän väistynyt enkä ajattele asiaa päivittäin. Olen hyväksynyt, että tämä on minun paikkani ja se tulee, mikä tulee, Halme sanoo.

Lempäälän kunnan henkilöstölle tehty kysely kertoo, että huoli omasta tai läheisen sairastumisesta on tavallista. Kuusi työntekijää kymmenestä on ollut siitä huolissaan korona-aikana.

Yhtä moni sanoo, että työtahti on kiristynyt ja työstä on tullut henkisesti raskaampaa.

Moni pinnistelee äärirajoilla

Lempäälän kunta halusi saada tietoa henkilöstön työhyvinvoinnista korona-aikana. Kysely laadittiin kesällä yhteistyössä eläkevakuuttaja Kevan kanssa. Sitä voidaan käyttää jatkossa myös muissa kunnissa ja julkisilla aloilla.

Kyselyyn vastasi syyskuussa 544 työntekijää kaikilta toimialoilta. Kyllä/ei -tyyppisten vastausten lisäksi saatiin lähes 1 400 avointa vastausta. Niissä on vielä perkaamista.

Kunnanjohtaja Heidi Rämön mukaan korona-aika on vaikuttanut henkilöstöön kaikilla kunnan toimialoilla. Matias Väänänen / Yle

Kunnanjohtaja Heidi Rämö sanoo, että suurin haaste on henkinen jaksaminen.

– Kun me emme tiedä, koska tämä tilanne loppuu tai miten kauan se jatkuu. Nyt on jo pinnistelty äärirajoilla.

– 44 prosenttia koki, että he ovat olleet äärirajoilla jo pitkän aikaa. Se on todella iso prosenttiosuus vastanneista.

Puolet vastanneista kertoo kärsineensä henkisistä oireista korona-aikana. Yli puolet tuntee, että työhuolet ovat lisääntyneet vapaa-ajalla. Lempäälän kunnan työsuojeluvaltuutettu Milena Kaihari-Virtanen pitää sitä huolestuttavana.

– Se kertoo työn kuormittavuudesta. On epäselviä asioita, joista on syytä sopia työyhteisöissä. On huolta siitä, miten arki järjestyy, ovatko kaikki töissä ja voinko itse olla töissä.

Kyselyssä tuli myös kehuja ja kiitosta. Henkilöstö kiitti esihenkilöitä tuesta ja arjen juoksutuksesta työpaikoilla.

Työsuojeluvaltuutettu Milena Kaihari-Virtanen toivoo, että ihmiset kysyisivät toisiltaan, mitä kuuluu. Matias Väänänen / Yle

Yin joogan avulla eteenpäin

Lastenhoitaja Henna Halme on tyytyväinen työnantajansa toimintaan. Kevään tunnelmaa Halme kuvaa hiukan paniikinomaiseksi, mutta tilanne on helpottanut.

– Keväällä kyllä stressitasot nousivat, kun muutokset tapahtuivat niin nopeasti. Kun tilanne vakiintui ja saimme ajantasaiset ohjeet, stressi alkoi helpottaa ja arki lähti rullaamaan.

Halme toivoo työnantajalta ylipäätään nopeaa reagointia sekä yhdenmukaista ja selkeää ohjeistusta.

Hiekkakakkutehtaan väellä on seuraavaksi vuorossa lounas ja päiväunet. Matias Väänänen / Yle

Lempäälän kunta aikoo tehdä tarvittavia parannuksia vastausten perusteella. Etäyhteyksin toteutetut kahvittelut ja hyvinvointihetket jatkuvat. Kunnanjohtaja Heidi Rämö kertoo, että jaksamisen tueksi on tarjottu esimerkiksi yin joogaa.

– Yin joogassa opitaan työkaluja siihen, miten me rauhoitamme mieltämme ja pääsemme vaikeista tilanteista eteenpäin.

