Suomalaiset korut päätyivät kansainväliseen muotilehteen, sitten toiseen – nyt niiden suunnittelija hukkuu tilauksiin: "Olin varma, että se on huijaus"

Viime vuonna korusuunnittelijana aloittaneen Sanni Poutasen uralla on ollut huikea alku. Hän on saavuttanut unelmansa alle kahdessa vuodessa.

Mustavalkoiseen mekkoon pukeutunut nainen istahtaa jakkaralle. Hän kertoo, että mekko piti pestä pikaohjelmalla ennen tapaamista. Mekon rintapieltä koristivat vauvan puklut.

34-vuotias Sanni Poutanen on puolivuotiaan lapsen äiti ja korusuunnittelija.

– Välillä olen nähnyt esimerkiksi liikennepuistossa jollain korvikset, jotka olen suunnitellut. Silloin ajattelen, että ihanaa, hän on ostanut mun korvikset, Poutanen kertoo.

Oma yritys Poutasella on ollut vasta reilu puolitoista vuotta. Silti hänen korujaan on esitelty kansainvälisissä aikakausilehdissä Vanity Fairissa ja House & Gardenissa. Nyt myös eräs suuri muotilehti Isosta-Britanniasta on ottanut yhteyttä korusuunnittelijaan.

Tähän kaikkeen johti elämänmuutos pari vuotta sitten.

Sanni Poutanen oli hahmotellut pitkään Saimaa mandala -korvisten aihiota. Lopulta niistä syntyi korvispari, joka päätyi myös Vanity Fairiin. Sanni Poutanen

Irtisanoutuminen ja jääminen tyhjän päälle

Lappeenrannasta kotoisin oleva Poutanen työskenteli ennen tekstiilisuunnittelijana Helsingissä. Silloin hän etsimällä etsi inspiraation lähteitä.

– Oli jotenkin pakonomainen tarve yrittää inspiroitua kaikesta. Yritin ammentaa inspiraatiota esimerkiksi taidenäyttelyissä käymisestä.

Helsingissä työskennelleen Poutasen puoliso kuitenkin asui Lappeenrannassa, ja Poutanen viettikin viikonloput siellä. Lopulta hän päätti palata kokonaan takaisin kotiseudulleen.

– Helsingissä tuli tosi vahva tunne, että nyt pitää tehdä jotain muuta. Irtisanouduin, muutin Lappeenrantaan ja aloin fiilistellä Saimaata.

Tarkkaa suunnitelmaa Poutasella ei ollut.

– Irtisanoutumiseni jälkeen kiire katosi ja annoin ajatusten virrata. Koruluonnoksia alkoi syntyä.

Yrittäjäksi ryhtyminen pelotti

Aiemmin tekstiilisuunnittelijana työskennellyttä Poutasta kiehtoi korvisten suunnittelussa aloittamisen helppous ja tuotteen ekologisuus.

– Koivuvaneri on ekologinen materiaali. Ekologisuus on minulle tärkeää. Lisäksi korvakorujen teossa kiinnosti se, että niillä tuo helposti jonkinlaista jujua asuun, Poutanen kuvailee.

Sanni Poutanen perusti koruja valmistavan yrityksen helmikuussa vuonna 2019. Yrittäjyys oli aina kiinnostanut, mutta myös pelottanut häntä valtavasti.

– Pohdin, voiko yrittäjänä tulla toimeen. Toivoin toki, että tästä saisi itselleen elannon. Tajusin kuitenkin, ettei se ole kovin helppoa.

Sanni Poutasen mukaan hän aiemmin hakemalla haki inspiraatiota kuin pakon edessä. Irtisanouduttuaan tekstiilisuunnittelijan työstä hän ymmärsi, että hän inspiroituu lähellä olevista asioista, kuten Saimaasta. Kare Lehtonen / Yle

Lapsuudenkodin kukat koristavat ihmisten korvia

Poutanen ammentaa inspiraationsa luonnosta. Suurimmat luovuuden lähteet korusuunnittelijalle ovat Saimaa ja lapsuuden kotipiha.

– Oli pysäyttävä hetki huomata, että sitten tajusin, että minua inspiroivatkin oikeasti lähellä olevat asiat, kuten Saimaa ja se missä olen kasvanut.

Never too Lake -koruissa esiintyy paljon luontoteemoja: syksyn lehtiä, kukkia, järvenpintaa ja lintuja. Korujen kukkateemat ovat lähtöisin Poutasen vanhempien pihasta. Lapsuudenkodin pihamaalla hän kuvaa kukkia, jotka lopulta päätyvät ihmisten korviin.

Poutanen on suunnitellut noin 30 erilaista korvakoruparia. Lempikoruinaan hän pitää Saimaa mandala -korviksia. Saimaa mandala on pitkän luomistyön tulos.

– On ollut hauska palata vanhoihin luonnoskirjoihin, joissa on ollut jo Saimaa mandalan hahmotelmia. Sitä on hauduteltu jo pidemmän aikaa. Aika monet ideat ovat hautuneet pitkään ja odottivat vain oikeaa hetkeä.

Ymmärrys oman elinkeinon kannattavuudesta iski tajuntaan reilun puolen vuoden yrittäjyyden jälkeen.

– Ensimmäisen kesän jälkeen huomasin, että tosi moni oli löytänyt minun korvikseni, nettikauppaan tuli älyttömästi tilauksia ja uusia jälleenmyyjiä ilmaantui.

Oma tarinansa on se, kuinka Saimaa mandala -korvakorut päätyivät myös Vanity Fairin kansien väliin.

Lapsuuden kodin pihamaalta Sanni Poutasen kameraan on tarttunut monia kuvia pihan kasveista. Ne ovat päätyneet lopulta myös korvakoruihin. Kare Lehtonen / Yle

Kun Poutasen sähköpostiin kolahti reilut puoli vuotta sitten viesti Vanity Fair -aikakausilehdeltä, hän uskoi sen olevan huijausviesti.

– Olin varma, että kyseessä oli huijaus, koska Briteistä on tullut viime aikoina paljon huijausviestejä.

Viimeisillään raskaana ollut Poutanen päätti tarkistaa asian lähettämällä viestin toimitukseen. Sieltä kerrottiin, että kyse on ihan oikeasti lehdessä työskentelevän ihmisen yhteydenotosta.

Poutanen ei vieläkään vakuuttunut.

– Lehden julkaisemiseen asti ajattelin, että tämä on silti joku huijaus. Ei sitä meinannut uskoa todeksi, Poutanen kuvailee.

Korusuunnittelija mainitsee tärkeimmäksi markkinointikanavakseen Instagramin. Vanity Fair -lehti oli kuitenkin löytänyt Poutasen korut House & Garden -lehden kautta, jossa myöskin naisen koruja on esitelty. Tarkkaa tietoa Poutasella ei ole, miten House & Garden hänen korunsa löysi.

– Se on vähän mysteeri, että miten House & Garden löysi minun koruni. Päivitän somea suomeksi ja minulla on aika vähän ulkomaalaisia seuraajia. Vähän ihmettelen, että he löysivät koruni.

Soul bird- ja ankkurikorvakorut Sanni Poutanen suunnitteli ensimmäisten korujen joukossa. Kare Lehtonen / Yle

Jokaiselle tilaajalle kortti – paitsi pari jäi ilman

Nyt Poutanen ihailee lokakuun sateiden vihmomaa Saimaata ja sen ruskasta värikkäinä hehkuvia saaria. Enää ei uskoisi, että Lappeenrantaan muutto oli hyppy tyhjän päälle. Hän elättää itsensä koruillaan.

Never too lake -korujen tekoprosessi etenee kotimaisin voimin. Korusuunnittelijana Sanni Poutanen suunnittelee korut tietokoneellaan. Korut laserleikataan Helsingissä, josta ne saapuvat Lappeenrantaan. Keittiönpöydän äärellä Poutanen kiinnittää metalliosat koruihin ja lähettää korun tilaajalle.

Samaisen pöydän äärellä Poutanen kirjoittaa jokaiselle korun tilanneelle kortin, jossa avaa hieman korun luomisprosessia ja inspiraatiota.

– Itselleni se on hirmu tärkeää, että antaa korun ostajalle hetken. Ostaja on kuitenkin tullut nettikauppaan ja tehnyt tilauksen. Vähintä, mitä voin tehdä, on antaa hetki aikaa ja ajatella juuri häntä kirjoittaessani korttia.

Muutama tilaaja on jäänyt ilman korttia.

– Se harmittaa. Kun olin synnyttämässä toukokuussa, niin muutama lähetys jäi ilman korttia, naurahtaa nainen.

Päiväunet tehokasta työaikaa

Tulevaisuudessa korttien kirjoittelu voi jäädä. Tilauksien määrä on kasvanut niin suureksi, ettei korttien kirjoittelulle jää aikaa. Nettikaupan ja jälleenmyyjien kautta korviksia lähtee maailmalle satoja kuukaudessa.

Eniten asiakkaita on pääkaupunkiseudulla ja Tampereella. Tilauksia tulee nykyään myös ulkomailta, ja kansainvälinen nettikauppa onkin parhaillaan työn alla.

Yrityksen lisäksi Poutasen pitää kiireisenä pieni, alle puolivuotias vauva. Yrittäjä harjoittelee parhaillaan vauva-arjen ja yrityksen yhteensovittamista .

– Vauva nukahti justiinsa päiväunille. Nyt puikahdin parvekkeelle tekemään koruja ja antamaan haastattelua. Tällaista harjoitteluahan tämä on. Mies toki auttaa myös. Hän jäi juuri osittaiselle hoitovapaalle, kuvailee Poutanen arkeaan.

Poutanen muistuttaa, että omassa yrityksessä pystyy määrittelemään omat työaikansa. Lisäksi korujen myyntiin vaikuttavat sesongit. Välillä on hiljaisempiakin kuukausia.

– Vauvan kanssa oleminen on kuitenkin ensisijaista, ja vauvan ehdoilla mennään, toteaa Poutanen.

Suomalaissuunnittelijan Saimaa mandala -korut pääsivät Vanity Fairiin. Sanni Poutanen

Pienillä kustannuksilla yrittäjyyteen

Poutanen päätyi tekemään vanerikorvakoruja, koska niiden tekemiseen ei tarvitse suurta alkupääomaa. Ensimmäisiin koruaihioihin tarvitsee vanerilevyn ja hyviä ideoita. Se lienee yksi syy vanerikorujen suunnittelun suosioon Suomessa.

– Vanerikorujen tekemisen voi aloittaa aika pienesti. Ero tekstiileihin on se, ettei tarvitse tilata isoa varastoa materiaalia esimerkiksi vaatteisiin, joiden tuottaminen maksaa enemmän.

Poutasen koruissa tyypillistä on suuri ja näyttävä koko. Koosta huolimatta korut eivät paina paljoa, koska koivuvaneri on kevyt materiaali koruihin.

– Moni ihmetteleekin, miten isommatkin korut ovat mukavat korvissa.

Sanni Poutasen käsien kautta lähtee satoja korviksia kuukausittain maailmalle. Kare Lehtonen / Yle

Laajentuminen vaatteisiin

Korusuunnittelija Sanni Poutanen on saavuttanut monia haaveitaan viimeisen kahden vuoden aikana. Tällä hetkellä hänellä ei ole tarkkaa unelmaa tai toivetta, kuka voisi olla hänen korujensa unelmakantaja.

Pelkkiin vanerikorviksiin Poutanen ei aio jäädä.

– Tämän tuotemerkin kautta on mahdollisuus tuoda samaa tarinaa muihinkin tuotteisiin. Varmasti jossain vaiheessa tulee tekstiilejä, ehkä vaatteita, vihjaa tekstiilimuotoilijaksi valmistunut Poutanen.

Seuraavan suuren brittilehden kansien väliin Poutasen korujen pitäisi päästä ennen joulua. Silti uran tähtihetki löytyy toisaalta.

– Se oli merkittävä hetki, kun pyörittelin numeroita. Tajusin, että tulen työlläni toimeen ja mä teen tätä ihan työkseni. Se oli hieno hetki.

Sanni Poutanen Radio Suomen sunnuntaivieraana 18.10. 2020 klo 16.30