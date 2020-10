Retkeilyn suosio on ollut huimaa – valuvatko matkailutulot kohteiden naapurikuntiin?

Lopella sijaitseva Melkuttimien alueen suosio on suuressa nousussa. Iso-Melkuttimen rannassa poltettiin nuotiota eilen.

Lopella sijaitseva Melkuttimien alueen suosio on suuressa nousussa. Iso-Melkuttimen rannassa poltettiin nuotiota eilen.

Retkikohteiden kävijämäärien kasvu on ollut tänä vuona huimaa eri puolilla Suomea. Muun muassa kansallispuistojen kävijämäärien reilua kasvua on havaittu Kanta-Hämeessä Torronsuon ja Liesjärven kansallispuistoissa.

Myös pienemmät retkikohteet vetävät väkeä. Lopella sijaitseva Melkuttimien alueen suosio on suuressa nousussa. Elokuun loppuun mennessä Melkuttimien retkikohteen polkuja patikoi lähes 24 000 kävijää.

Tarkkoja lukuja aikaisemmasta ei ole, sillä laskurit Melkuttimille asennettiin kesäkuussa 2019. Viime vuoden jälkimmäisellä puoliskolla kävijoitä oli 13 000.

– Nämä kävijämäärät vetävät jo vertoja monille kansallispuistoille, iloitsee Lopen kunnan liikunnanohjaaja Satu Suomalainen.

Vaikka kävijöitä on paljon, niin paikat ovat pysyneet siisteinä ja esimerkiksi roskaamista on näkynyt yllättävän vähän, kertoo Melkuttimen huoltotöistä vastaava Kalle Wegelius.

– Rakenteiden uusimisena ja lisäämisenä se eniten näkyy. Täällä on ollut kaksi laavua aika pitkään ja nyt on tulossa yksi tukikohta lisää. Myös vessoja on tehty lisää ja puuvajoja suurennettu. Puuhuolto vie ison osan ajasta.

Kävijäämäärien kasvu ei heijastu kuitenkaan tarpeeksi Kanta-Hämeen kuntien matkailutuloissa, kertoo matkailuorganisaatio Elinvoimaa Hämeeseen ry:n toiminnanjohtaja Janne Tienpää. Hän toivoo, että luonnossaliikkujat käyttäisivät ulkoilu- tai retkeilyalueen palveluita.

– Valitettavasti taitaa tällä hetkellä olla niin, että useimmat pakkaavat autonsa jo kotikonnuillaan, tulevat tänne, nauttivat luonnosta ja palaavat takaisin sinne.

Myös Satu Suomalaisen toiveissa on, että kunnassa vierailevat käyttäisivät paikallisia palveluja.

– Toivotaan sitä, että ihmiset käyttää Lopella palveluija kauppareissuissa, tankkauksissa ja kesäaikaan tässä Melkuttimenkin lähettyvillä on kyläkauppaa ja ravintolaa.

Pohdinnassa keinoja kuntien matkailutulojen kasvattamiseen

Janne Tienpää pitää valitettavana sitä, että moni retkeilijä kuluttaa rahansa muualla, kuin siinä kunnassa, missä retkikohde sijaitsee. Asiaa on pohdittu myös Elinvoimaa Hämeeseen ry:ssä.

– Meidän pitää löytää oikea palvelukonsepti ja pystyä tarjoamaan lisääntyvälle kävijämäärälle niitä palveluja.

– Toisaalta meillä on vielä vähän haasteena se, että näitä paikkoja täällä Kanta-Hämeessä ei tunneta. Eli ensin pitää lähteä siitä, että se tunnettuus kasvaa ja vetovoimaisuus kasvaa sen myötä. Ja kun palvelut on kohdillaan, niin se kokonaisuus toimii.

Lopen kunnassakin palvelujen esiintuomista on pohdittu.

– Kyllä sitä on mietitty, että miten pystyisimme hyödyntämään sitä väkimäärää ja tuomaan esiin niitä palveluja. Siinä meillä on vielä ehkä opeteltavaa, toteaa Suomalainen.

