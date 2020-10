Tuleeko tänään valmista? Sote-vääntö jatkuu Säätytalolla – Saarikko: "Uudistusta on tehty 15 vuotta, ei tämä nyt enää ole päivästä kiinni"

Hallituksen neuvottelut sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksesta jatkuvat Säätytalolla perjantaina.

Neuvotteluissa on nyt tauko, sen jälkeen neuvottelut jatkuvat tarvittaessa läpi yön, kertoi soten vastuuministeri, perhe-ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.).

– Tänään neuvotellaan aivan tappiin asti, Kiuru sanoi.

Kiuru saapui kello 11 eduskuntaan, jossa käsitellään tänään sosiaali- ja terveysministeriön ensi vuoden budjettia, ja ministerit esittelevät sen.

Kiurun mukaan yksityiskohdista neuvotellaan vielä.

– Nyt ollaan kyllä loppumetreillä, mutta on liian aikaista arvioida saadaanko tänään valmiiksi.

Sote-ministerityöryhmästä Säätytalolle saapuivat aiemmin Kiurun lisäksi ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr.), tasa-arvoministeri Thomas Blomqvist (r.) ja tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.).

– Sitä en osaa sanoa, ollaanko tänään valmiita. Uudistusta on tehty 15 vuotta, ei tämä nyt enää ole päivästä kiinni. Tähän tehdään nyt hyvä kokonaisuus. Meille on tärkeää, että lähipalvelut turvataan, ja että kokonaisuudesta tulee sellainen, että niillä alueilla, joissa tarvitaan eniten sote-palveluita, on rahoitus kunnossa, Saarikko totesi, kun häneltä kysyttiin tuleeko sote tänään valmiiksi.

Hallituksen sote-neuvotteluissa ei vielä perjantain vastaisena yönä päädytty täyteen sopuun. Neuvottelut kestivät aamukolmeen.

Saarikon mukaan neuvottelut ovat edenneet hyvin.

– Tässä pitää ottaa huomioon, että sote on valtava kokonaisuus ja iso rakenteellinen uudistus sosiaali- ja terveyspalveluissa. Ainahan neuvotteluiden loppu on vaikea. Niin kauan tehdään tänään hommia, että kokonaisuudesta tulee hyvä. Minulla on tietysti tiukka neuvottelumandaatti omalta eduskuntaryhmältä, että tästä tulee myös keskustan tavoitteiden mukainen, hän sanoi.

Meneenkö tänäänkin aamuyöhön?

– Voi kai sanoa, että toivottavasti ei, Saarikko puuskahti.

Kiuru kertoi aamuyöllä Twitterissä, että neuvotteluja jatketaan myöhemmin tänään. Kiurun mukaan neuvotteluissa on jäljellä vielä viimeisiä asioita.

Tältä päivältä sote-neuvottelut ovat lopulta ohi, ja tulin juuri kotiin. Huomenna jatketaan. Viimeiset asiat käsittelyssä. #sote — Krista Kiuru (@KristaKiuru) 8. lokakuuta 2020

Rahoitus, yksityisten rooli ja Savonlinnan sote-maakunta hiertävät

Hallituksen odotetaan lähipäivinä kertovan, millaisia muutoksia se tekee sote-esitykseen saamiensa lausuntojen pohjalta.

Erityisesti uudistuksen rahoitusmalli on kerännyt kritiikkiä. Isoissa kaupungeissa katsotaan, että esitetty malli on viemässä niiltä merkittävästi verorahoja ja siten kykyä vastata investointitarpeisiin.

Ylen tietojen mukaan soten rahoitusmalliin on haettu kompromissia parantamalla rahaa menettävien maakuntien asemaa.

Maakunta voisi menettää rahaa korkeintaan esimerkiksi 50–100 euroa asukasta kohti. Ne maakunnat, joissa on sairaampi väestö voisivat saada lisärahaa enemmän kuin 150 euroa asukasta kohti.

Hallituspuolueista RKP on ilmoittanut, ettei se voi hyväksyä alkuperäisen esityksen rahoitusmallia, koska se johtaisi monilla alueilla leikkauksiin.

Keskusta taas on pelännyt, että rahoitusmalli jättää maakuntien nykyiset terveyserot pysyviksi, jos vähävaraisimmat maakunnat eivät saisi enemmän kuin 150 euroa lisärahaa asukasta kohti.

Muita sote-esityksen vielä ratkaisemattomia kipukohtia ovat yksityisten terveydenhuoltoyritysten rooli julkisen terveydenhuollon rinnalla ja kuntien tekemisen ulkoistusten kohtalo.

Kiistaa on aiheuttanut myös se, mihin sote-maakuntaa Savonlinna kuluu, Pohjois-Savoon vai Etelä-Savoon.

