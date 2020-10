Yritykset ovat saaneet valtavan piristysruiskeen valtioiden elvytyspaketeista. Elvytys hämää, sillä työttömyys voi ryöpsähtää kun se loppuu.

Miten käy Euroopan talousmoottorin Saksan? Se on tukenut suurta autoteollisuuttaan, mutta bisneksen tulevaisuus on hyvin hämärä. Ala työllistää miljoonaa ihmistä. Ranskassa liki miljoona on jo joutunut koronan vuoksi työttömiksi.