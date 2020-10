Toinen Pekka Katajan murhaepäillyistä vangituista vapautettu – miestä epäillään silti murhayrityksestä

Perusuomalaisten Keski-Suomen vaalipäällikön Pekka Katajan murhayrityksestä vangituista toinen on vapautettu. Vapautettu on äärioikeistolainen vaikuttaja Tero Ala-Tuuhonen.

Keski-Suomen käräjäoikeudesta vahvistetaan Ylelle, että poliisi on ilmoittanut käräjäoikeudelle vapauttaneensa Ala-Tuuhosen.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Nykysuomi-verkkolehti (siirryt toiseen palveluun).

– Esitutkinnan aikana on tullut sellaista näyttöä, joka on lieventänyt näitä epäilyijä ja se tarkoittaa sitä, että ei ole enää edellytyksiä vangitsemiselle. Tämän vuoksi toinen epäillyistä on päästetty vapaalle, kertoo tutkinnanjohtaja Jussi Luoto keskusrikospoliisista Ylelle.

– Hän on edelleen epäiltynä murhan yrityksestä, mutta epäilyn aste on lieventynyt.

Aiemmin Ala-Tuuhosta epäiltiin todennäköisin syin murhan yrityksestä

– Ehkä nyt ollaan takaisin syytä epäillä-asteella, sanoo Luoto.

Ala-Tuuhonen vapautettiin tutkinnanjohtajan päätöksellä. Luodon mukaan häntä kuulustellaan vielä.

Katajan murhan yrityksestä epäilty jyväskyläläinen kaupunginvaltuutettu Teemu Torssonen pidetään yhä vangittuna.

Miehet vangittiin syyskuussa. Lisäksi kolmas mies oli syyskuussa kiinniotettuna pari päivää, mutta häntä ei vangittu. Poliisi epäilee, että tapaukseen liittyy useampia tekijöitä.

Pekka Katajan epäilty murhan yritys tapahtui heinäkuussa Jämsänkoskella.

