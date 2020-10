Valko-Venäjän itsevaltiaan yksi virhe loi vahvan kansan, jota pelotellaan nyt hiljaiseksi – Olga pelkää menettävänsä lapsensa

Aiemmin Valko-Venäjän yhteiskuntaa leimasi hajanaisuus. Nyt kansa on yhdistynyt tavalla, jota kokenut tutkija ei ole aiemmin nähnyt.

Valkovenäläisten kaupunkien kadut täyttyvät tänäkin viikonloppuna valkoisena ja punaisena vellovista mielenosoituksista, mutta Olga, 37, ei enää aio osallistua.

Hän on alkanut pelätä uudenlaista kostoa. Tai oikeastaan vanhanaikaista, sillä metodi oli käytössä jo neuvostoaikana.

Olga pelkää lastensa menettämistä, jos hän vielä osoittaa mieltään itsevaltaista Aljaksandr Lukašenkaa vastaan.

Lastensuojelu on jo tuttavaperheen kimpussa. Tuttavilla on kolme lasta, joita uhkaa huostaanotto. Syynä on perheen isän osallistuminen mielenosoituksiin.

– Minun pitää olla nyt varovainen, Olga kertoo videopuhelussa kesken arkikiireiden.

Hän asuu noin 30 000 asukkaan pikkukaupungissa lähellä Liettuan rajaa. Yle tietää hänen koko nimensä ja asuinpaikkansa, mutta ei kerro niitä, koska Valko-Venäjän turvallisuuskoneisto jäljittää mielenosoittajia.

Olgan mies pakeni Puolaan sen jälkeen, kun hänet oli pidätetty kahdesti. Olga päätti jäädä yksin kotikaupunkiinsa kaksi- ja yhdeksänvuotiaiden lastensa kanssa.

37-vuotias Olga liittyi Valko-Venäjän protestiliikkeeseen sen jälkeen, kun hänen miehensä pidätettiin. Kuva Minskistä aiemmin syksyllä. Olgan kotialbumi

Silti hän ei tunne olevansa yksin. Ei enää sen jälkeen, miten kaksi kuukautta jatkunut kansannousu on mullistanut valkovenäläisten tavan nähdä toiset valkovenäläiset.

– Olen löytänyt niin monta ihmistä, joihin voinkin luottaa, Olga sanoo.

Olga kuvaa uutta aikaa hulluksi, mutta hyvällä tavalla. Hänestä muutos on niin käsittämätön.

Kansannousu on synnyttänyt Valko-Venäjälle kansalaisyhteiskunnan. Ikään kuin koko kansa olisi samanaikaisesti herännyt horroksesta ja tajunnut olevansa samalla puolella sortokoneistoa vastaan.

Myös kansannousuihin perehtyneet yhteiskuntatieteilijät ovat seuranneet suu auki Valko-Venäjän tapahtumia.

Apulaisprofessori Olga Onuch alkoi tutkia Valko-Venäjän protestiliikettä heti elokuussa.

Yli 25 000 valkovenäläistä on täyttänyt kyselyn, jossa kysytään heidän osallistumisestaan protesteihin. Kun Onuch sai ensimmäiset tulokset, hän kertoo olleensa suorastaan shokissa.

Vaikka tutkimus on kesken, jo kysely todistaa selvästi sen, miten etäällä valkovenäläiset aiemmin toisistaan olivat. Ja sen, miten nopeasti he löysivät kriisissä toisensa.

Valtaosa, noin 60 prosenttia kyselyyn vastanneista mielenosoittajista, kertoi lähteneensä ensimmäiseen mielenosoitukseen vaalien jälkeen yksin. Ilman järjestöä, puoluetta, kaveriporukkaa tai työyhteisöä.

Yksin.

– Tällaista ei tapahdu koskaan, Onuch kertoo puhelimitse.

Mielenosoittajat marssivat Minskissä ja monissa muissa Valko-Venäjän kaupungeissa sunnuntaina 13.9. Stringer / EPA

Hän työskentelee Manchesterin yliopistossa Britanniassa ja vetää lisäksi kansalaisliikehdintää tutkivaa MOBILISE-projektia (siirryt toiseen palveluun).

Onuchin mukaan Valko-Venäjällä asuinalueet on järjestetty niin, että naapurit jäivät usein etäisiksi. Naapuri on tavallisesti eri yhteiskuntaluokasta, ammattiryhmästä tai muuten vain etäinen.

Jo 26 vuotta vallassa ollut itsevaltias ruokki epäluulon ilmapiiriä entisestään. Suoraan ei voinut puhua, koska naapuri saattoikin olla Lukašenkan tukija.

Yksin protestiin liittyminen kertoo harvinaislaatuisesta rohkeudesta ja poliittisesta heräämisestä.

– Ihmiset ottivat suuren henkilökohtaisen riskin, Onuch sanoo.

Ei ihme, että Valko-Venäjän kansannousun on arvioitu pelottavan naapurimaan Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia. Valko-Venäjä osoitti, miten nopeasti hajanainen kansa voi yhdistyä itsevaltiasta vastaan.

Valkovenäläisessä pikkukaupungissa asuva Olga ei ollut yksin, kun hän liittyi osaksi protestia.

Olga oli päivä vaalien jälkeen elokuun 10. päivä miehensä ja lastensa kanssa kävelyllä kaupungilla, kun ulkona alkoi kuulua musiikkia.

Laulu oli Mury-yhtyeen kappale (siirryt toiseen palveluun), joka on noussut yhdeksi Valko-Venäjän kansannousun symboleista.

Olga ja hänen miehensä alkoivat taputtaa.

Olgan pienessä kotikaupungissa ihmiset marssivat suurin joukoin vilpillisiä vaaleja ja väkivaltaa vastaan. Olgan kotialbumi

Seuraavana päivänä poliisi ilmestyi miehen työpaikalle ja pidätti tämän kolmeksi päiväksi.

Perheen kotoa vietiin tietokoneet ja printteri. Työvälineet, joilla Olga oli pyörittänyt kahdeksan ihmistä työllistävää kielikouluaan.

Olgan mies oli yksi arviolta 7 000 mielenosoittajasta, jotka pidätettiin heti vaalien jälkeisellä viikolla. Ihmisiä otettiin kiinni mielenosoituksista, katujen kulmista, autoista, mistä sattuu.

Lukašenkan sortokoneistoilla ei selvästikään ollut käsitystä siitä, keitä pitäisi pidättää, joten he pidättivät kaikkia. Pidätysaalto kulki läpi yhteiskunnan. Ihmisiä pidätettiin eri puolilla maata, isoissa ja pienissä kaupungeissa, nuoria ja vanhoja, naisia ja miehiä.

Ainakin satoja pidätetyistä pahoinpideltiin ja kidutettiin. Heitä pidettiin pakkoasennoissa, nälässä, ilman vettä ja liian ahtaissa selleissä. Monia hakattiin järjestelmällisesti.

Poliisit pidättivät mielenosoittajan Minskissä 23. syyskuuta. EPA

Tutkija Onuchin mukaan tämä oli Lukašenkan hallinnon suuri taktinen virhe. Nimenomaan ensimmäisten päivien sadistinen väkivalta synnytti Valko-Venäjälle kansalaisyhteiskunnan.

Yhtäkkiä maa oli täynnä ihmisiä, joiden lapsi, eno, serkku, sisko tai työkaveri oli hakattu ja kidutettu.

Onuchin kyselytutkimus osoittaa, että väkivalta oli ehdottomasti suurin syy kansannousulle.

Koska hakattuja oli jokaisesta yhteiskunnan osasta, myös protesti laajeni nopeasti kaikkiin kansanosiin.

Tämä on Onuchin mukaan toinen Valko-Venäjän kansannousun järisyttävä piirre. Edes Tunisiassa, jossa vihanneskauppiaan polttoitsemurha käynnisti vuoden 2011 arabikevään, ei nähty yhtä laajaa yhteiskunnallista liikehdintää.

– Meidän oli tutkijapiireissä aluksi vaikea uskoa, että miten laajasti koko kansakuntaan protesti levisi, Onuch sanoo.

Kymmenientuhansien muiden tavoin myös Olga alkoi miehensä pidätyksen jälkeen osallistua mielenosoituksiin.

Viikko vilpillisten vaalien jälkeen Olgan mukaan hänen kotikaupungissaan 3 000 ihmistä osallistui sunnuntain suureen mielenosoitukseen.

Se on joka kymmenes kaupungin asukkaista.

– Löysimme rohkeuden. 26 vuotta on yksinkertaisesti liian pitkä aika, Olga sanoo Lukašenkan valtakaudesta.

Aljaksandr Lukašenkan salaiset virkaanastujaiset syyskuussa. Sergei Sheleg / ITAR-Tass

Ensimmäisen mielenosoitusviikon aikana Lukašenkan valta horjui selvästi, mutta oppositio ei osannut tai pystynyt saamaan ratkaisevia turvallisuuspalveluita taakseen kaatamaan Lukašenkaa.

Valta jäi itsevaltiaalle, joka vannoi virkavalansa syyskuussa salassa kansalta.

LUE LISÄÄ: Miten käy Valko-Venäjän kansannousulle? YK:n ihmisoikeusraportoija Ylelle: "En ole kovin optimistinen"

Nyt ratkaisevan tärkeä naapuri Venäjä on asettunut tukemaan Lukašenkaa, ainakin toistaiseksi. Mielenosoitukset jatkuvat yhä vaikuttavan kokoisina, mutta sosiologi Onuchin mukaan niiden osallistujamäärä vähenee jatkuvasti.

– Tätä aktivistit eivät halua aina myöntää.

Valko-Venäjän väkivaltainen sortokoneisto on oppinut uusia taktiikoita. Ihmisiä ei enää pidätetä samalla tavalla suurina joukkoina.

Heitä otetaan kiinni juuri ennen mielenosoituksia tai niiden jälkeen. Väkivalta ja kidutus ovat vähemmän rajua kuin kansannousun alussa.

Mutta samaan aikaan sortokoneisto luo uudenlaista pelon ilmapiiriä.

Viranomaiset ovat lähettäneet mielenosoittajille tekstiviestejä, joissa varoitetaan rikossyytteistä. Hallinto on ilmeisesti kerännyt paikallisten puhelinoperaattorien välityksellä tiedot henkilöistä, joiden paikkatiedot ovat tallentuneet puhelindataan mielenosoitusten aikana.

Vanhempia pelotellaan lasten huostaanotolla, jos he osallistuvat mielenosoituksiin. Sen vuoksi Olga ei enää marssi mukana.

Hän on silti päättänyt jäädä Valko-Venäjälle ainakin ensi kesään asti.

Ihmisten välinen uudenlainen solidaarisuus kannattelee häntä. Monin eri tavoin.

Olga osti juuri uuden tietokoneen poliisin viemän tilalle. Rahat siihen hän sai kollegoiden järjestämästä keräyksestä.

Voit keskustella aiheesta sunnuntaihin kello 23:een saakka.

Lue lisää:

Venäläismediat: Venäjä on lisännyt valkovenäläisen oppositiojohtajan etsintäkuulutettujen listalle

Valko-Venäjällä taas protestipäivä – Yli sata tuhatta vaati Minskissä poliittisten vankien vapauttamista

Valko-Venäjä sulki itsenäisen uutissivuston loppuvuodeksi

Kyynelkaasua, tainnutuskranaatteja ja pidätyksiä – poliisi suitsii jälleen ankarin ottein Valko-Venäjän protesteja