Thaipoimijoiden minimiansio neuvoteltiin 2200 euroon – eli satasia pienemmäksi kuin Thaimaa alun perin vaati

Narong Pitawan on yksi Suomeen tulleista noin kahdestatuhannesta thaipoimijasta. (Arkistokuva)

Narong Pitawan on yksi Suomeen tulleista noin kahdestatuhannesta thaipoimijasta. (Arkistokuva) Paulus Markkula / Yle

Tämä vuosi on ollut monin tavoin poikkeava kaupallisessa marjanpoiminnassa. Ensin vaikutti, että Thaimaa ei päästä thaipoimijoita Suomeen lainkaan koronan takia. Lopulta poimijat tulivat heinäkuun puolivälissä, eli monta viikkoa tavanomaista myöhemmin.

Kesällä uutisoitiin (siirryt toiseen palveluun) (Helsingin Sanomat), että Thaimaa vaati ensin marjanpoimijoiden päästämisen ehdoksi muun muassa kolmen tuhannen euron minimiansiota jokaiselle poimijalle.

Sen jälkeen käydyissä neuvotteluissa suomalaiset marjayritykset kuitenkin päätyivät Thaimaan viranomaisten kanssa sopimukseen, jossa mininimiansio on noin 2200 euroa.

– Viranomaisetkin totesivat, että kun kausi on jäämässä lyhyemmäksi, he tulivat vastaan minimiansiossa, kertoo suomussalmelaisen Kiantama Oy:n toimitusjohtaja Vernu Vasunta.

Tieto vaatimusten muuttumisesta kesän aikana perustuu Ylen useilta marjayrityksiltä saamiin tietoihin. Thaimaan suurlähetystö ei kommentoi asiaa, eivätkä suomalaiset viranomaiset eivät olleet mukana ansioneuvotteluissa.

Minimiansion varmistamiseksi firmoilta vaadittiin rahallisia takuita, joita maksettiin Thaimaahan 40 000 bahtia eli noin tuhat euroa jokaista poimijaa kohti.

– Totta kai asia mietitytti. Mutta ei se ollut vaihtoehto, että thaipoimijat olisi jätetty ottamatta ja pidetty tehdasta puoli vuotta kiinni, Vasunta sanoo.

Suomessa oli kuitenkin hyvä marjavuosi, ja tavallista lyhyemmänkin kauden aikana marjaa pystyttiin poimimaan jopa viime vuotta enemmän.

Poimijoiden minimiansiot täyttyivät ainakin niissä marjafirmoissa, joiden edustajia Yle haastatteli. Kun poimijat pääsivät Suomeen, firmoilla oli jo tiedossa, että sato tulee olemaan hyvä, mikä helpotti tilannetta. Mutta huonommalla sadolla tilanne olisi voinut olla toinen.

– Nyt on ollut 3–4 hyvää vuotta putkeen, mutta on tässä 16 vuoden aikana on ollut sellaisiakin vuosia, että ei olisi missään nimessä saavutettu tuollaista ansiota, rovaniemeläisen Polarica Oy:n toimitusjohtaja Jukka Kristo sanoo.

Kriston mukaan minimiansiossa on kuitenkin ongelmansa.

– Jos tämä olisi jatkumo, se tuhoaisi tämän toimialan. Tuntuisi hullulta, että taattaisiin joku poimintatulo ilman, että tarvitsee poimia. Osahan varmaan haluaisi kokeilla, kannattaako töitä edes tehdä, Kristo sanoo.

Koronatoimet nostavat marjan hintaa

Minimiansion lisäksi Thaimaan viranomaiset vaativat firmoja kustantamaan muun muassa koronatestaukset sekä kahden viikon karanteenihotellit Thaimaassa poimijoiden palattua kotimaahansa. Nämä toimet ovat tuoneet yrityksille satojen tuhansien lisäkustannuksia.

– Lopulta kausi meni vaikeuksien kautta voittoon. Mutta kyllä nämä lisäkustannukset merkittävästi nostavat marjan hintaa. Puhutaan muutamasta kymmenestä sentistä per kilo, kertoo sotkamolaisen Arctic International Oy:n toimitusjohtaja Janne Naapanki.

Voit keskustella aiheesta 13.10. kello 23:een saakka!

Lue myös: Thaimies painaa Suomen metsissä yli 10-tuntisia työpäiviä 2000 euron tähden – "Thaimaassa ei saa vuodessakaan samanlaisia ansioita"