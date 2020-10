YK-liitto: Nobel-palkinto meni oikeaan osoitteeseen – WFP auttaa maailman pahimmissa kriisipesäkkeissä

Koronapandemia on pahentanut nälkäänäkevien määrää.

Nobelin rauhanpalkinto meni oikeaan osoitteeseen YK:n alaiselle Maailman ruokaohjelmalle WFP:lle, sanoo Ylen haastattelema YK-liiton toiminnanjohtaja Helena Laukko.

Hänen mukaansa on tärkeää yleensäkin, että YK:n toimintaa tuetaan.

– Ruokaturvassa ja kriisinhallinnassa YK on keskeinen toimija ja se pystyy tuomaan ratkaisuja ja luomaan kestävää tulevaisuutta, Laukko sanoo.

WFP toimii maailman pahimmissa kriisipesäkkeissä, joissa ihmiset pakenevat konflikteja tai kärsivät muuten syntyneestä ruokapulasta.

Toimintaolosuhteet ovat usein huonot, kun avustustoimintaa tehdään pakolaisleireilla tai sotaa pakenevien ihmisten keskuudessa.

Laukko sanoo järjestön työntekijöiden ja vapaaehtoisten tekevän hienoa työtä. Hän on itse tutustunut WFP:n toimintaan esimerkiksi Kenian pakolaisleireillä.

Järjestö antaa päivittäin ruokaa yli miljoonalle hädänalaiselle.

WFP:n toimintaa haittaa vakavasti rahapula. Rahat ovat olleet jatkuvasti vähissä. Koronapandemian myötä tuen määrä on hieman lisääntynyt, mutta samaan aikaan ruokapulasta kärsivien määrä on kasvanut huomattavasti enemmän, joten kokonaistilanne on vaikeutunut, Laukko kertoo.

Järjestö tarvitsisi erityisesti "korvamerkitsemätöntä" raha-apua, eli sellaista, jota ei ole kohdennettu tiettyyn kohteeseen. Tällaisella avulla WFP voisi itse päättää, mihin kohteeseen apu käytetään, jolloin avun perillesaaminen sujuisi nopeasti, Laukko selittää.

Hän arvioi, että lisäavun tarve on tällä hetkellä noin 500 miljoonaa euroa.

Nobelin rauhanpalkinnon saa Maailman ruokaohjelma WFP – "Ruoka on paras rokote kaaosta vastaan"