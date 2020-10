Jenni Partanen, 37, hoiti sairasta aviomiestään kotona 13 vuotta: “Olin vanki omassa kodissani”

Omaishoitajien määrä kasvaa vuosi vuodelta. Enemmistö heistä on naisia ja hoitaa läheistään ympäri vuorokauden.

– Vapauteni on mennyt. Mies on sänkypotilas ja puhuu vain muutamia sanoja: joo, ei ja vittu. Minä hoidan vaipat, lääkkeet ja ruoat, kajaanilainen Jenni Partanen kuvailee elämäänsä puhelimessa.

On tammikuu vuonna 2020. Jenni, 37, on ollut aviomiehensä Tuomo Partasen eli Tumpin, 55, omaishoitaja jo 13 vuotta. Hän on luvannut hoitaa miestään kotona, ja sen lupauksen hän aikoo pitää.

– Me olemme onnekkaassa asemassa, Jenni pohtii.

– Tumppi on saanut monia elinvuosia lisää. Itse asiassa tämä on selviytymistarina, hän sanoo.

Joulukuussa 2018 Tumppi Partanen oli jälleen kerran sairaalassa. Välillä ambulanssi jouduttiin tilaamaan jopa viikottain. Jenni Partasen albumi

Jenni ja Tumppi ovat lupautuneet päähenkilöiksi Ylen Perjantai-dokkariin, joka kertoisi heidän tarinansa. Taustahaastattelun tunnelma vaihtelee naurusta liikutukseen ja itkusta nauruun.

Sovimme ensimmäiset mahdolliset kuvauspäivät, emmekä voi aavistaa, mitä kevät tuo tullessaan.

Omaishoitajien joukko kasvaa Suomessa oli viime vuonna lähes 49 000 omaishoidon tuesta sopimuksen tehnyttä ihmistä.

Vuonna 2010 sopimuksen tehneitä omaishoitajia oli runsaat 37 000.

80 prosenttia omaishoitajista hoitaa läheistään lähes ympärivuorokautisesti.

Yli puolet omaishoidettavista olisi intensiivisen kotihoidon tai tehostetun palveluasumisen asiakkaita, jos heillä ei olisi omaishoitajaa.

Valtaosa omaishoitajista on naisia. Lähde: THL ja Sotkanet

Salamarakkaus yökerhossa

Partasen pariskunnan rakkaus syttyi jo 17 vuotta aikaisemmin, vuonna 2003.

Mikkelistä kotoisin oleva Jenni oli vain 19-vuotias, kun hän törmäsi maaliskuussa kuopiolaisessa yökerhossa vanhempaan mieheen, Tumppiin, silloin 38. Mies halusi tarjota juomat Jennille ja hänen ystävättärelleen.

– Ystäväni pyysi häntä suksimaan kuuseen. Tumppihan olisi voinut olla meidän isä, Jenni nauraa puhelimessa.

Hän otti drinkin vastaan. Loppu on historiaa – hyvin nopeasti edessä oli Jennin ensimmäinen ulkomaanmatka. Tumppi ja Jenni matkustivat Kanariansaarille jo huhtikuussa, parin viikon kuluttua ensitapaamisesta.

Tumppi kertoi jo suhteen alussa sairastavansa diabetesta, mutta Jenni ei ajatellut asiaa sen enempää. Kolmisen vuotta elämä oli ihan tavallista. Tumppi työskenteli kenttäpäällikkönä Teknisillä, ja Jenni aloitti restonomin opinnot.

Sitten tuli toukokuu vuonna 2006.

Kesällä 2006 Tumppi ja Jenni olivat juhlimassa ystäviensä häitä. Jenni Partasen albumi

Viiden vuoden dialyysi

Jenni oli vain 22-vuotias, kun Tumpin tilanne paheni.

– Nefrologi sanoi, että tällaisia munuaisarvoja näkee vain ruumishuoneella, Jenni muistelee.

Seuraavana tammikuuna Tumpilla alkoi vatsakalvodialyysi, jossa katetri asennetaan vatsanpeitteiden läpi.

– Siitä alkoi minun omaishoitajuuteni. Viisi vuotta joka ikinen yö Tumppi oli kotona dialyysissä.

Karkauspäivänä 2008 Jenni kosi Tumppia, ja toukokuussa 2009 he menivät naimisiin. Häämatka ei ollut sairauden vuoksi edes vaihtoehto.

– Häiden jatkoilta menimme suoraan kotiin, ja minä pistin miehen dialyysiin.

Marraskuussa 2011 tapahtui käänne, kun Tumppi sai uuden munuaisen.

– Se pelasti Tumpin hengen sillä kertaa, ja muutaman vuoden elimme lähes normaalia elämää, Jenni kertoo.

Partaset pääsivät vihdoinkin häämatkalle Floridaan 2012 kesällä.

Tumppi Partasen haave toteutui, kun pariskunta pääsi Yhdysvaltoihin legendaariselle Route 66 -tielle ja muun muassa Grand Canyonille. Jenni Partasen albumi

Jenni oli vaihtanut hotellin vastaanottovirkailijan työt puhelinpalvelun asiakaspalveluun.

– Vuonna 2013 pääni ei enää kestänyt ja jäin “lanttulomalle”. Tuntui, että asiakkaat valittavat turhasta samaan aikaan, kun Tumppi oli kotona huonossa kunnossa, melkein sokeana, hän muistelee.

Lopulta Jenni sanoi itsensä irti vuonna 2014 – onneksi, kuten pian osoittautui.

Hyvästi puhe ja kävely

Saman vuoden kesänä Tumppi sai aivoinfarktin ja joutui teho-osastolle pariksi viikoksi. Sieltä matka vei Kainuun keskussairaalaan ja lopulta Kajaanin kuntoutusosastolle seitsemäksi kuukaudeksi. Hän kuntoutui sen verran, että käveli keppien kanssa, mutta puhe ei palannut kunnolla.

Seuraavat vuodet olivat yhtä sairaalakierrettä. Tumppi saattoi joutua sairaalaan parikin kertaa viikossa.

– Sairaanhoitajat tulivat niin tutuiksi, että alkoivat tervehtiä kaupassa. 2018, kun menimme taas kerran ambulanssilla, tuttu kuljettaja kysyi minulta miten itse jaksan. Purskahdin itkuun, Jenni muistelee uupumustaan.

Ambulanssinkuljettaja otti asian puheeksi tutun lääkärin kanssa, joka otti asiakseen järjestää Tumpille terveyskeskuspaikan siksi aikaa, että Jenni saisi levätä ja koota itsensä.

– Itkin ja itkin, en jaksanut mitään. Lääkäri laittoi puolestani yhteydenottopyynnön psykiatrian poliklinikalle, ja lopulta pääsin juttelemaan ihmisen kanssa, jonka mies oli myös diabeetikko. Siitä oli älyttömän iso apu.

Lääkäri ehdotti myös, että Tumpille etsittäisiin laitoshoitopaikka. Ei, sanoi Jenni, he kyllä pärjäisivät kotioloissa.

Luumätä vie jalat

Sitten Tumpille tuli luumätä jalkoihin. Ensin häneltä amputoitiin vasen jalka, kuuden viikon kuluttua oikea jalka.

Joulukuussa 2018 Tumppi oli pyörätuolissa. Jenni Partasen albumi

– Se oli hurja operaatio, mutta Tumppi parani hyvin ja jatkuva sairaalakierre loppui, Jenni sanoo puhelimessa tammikuussa 2020.

– Me olemme miettineet, että olemme onnekkaassa asemassa. Meillä ei ole taloudellisia ongelmia. Itse saan 500 euroa kuukaudessa omaishoidon tukea ennen veroja – eihän sillä juhlita, mutta me pärjäämme Tumpin eläkkeellä, hän kiittelee.

– Emme ole joutuneet sellaiseen ahdinkoon, kuin todella monet omaishoitajaperheet. Meillä on naapuri, joka tekee lumityöt, on sähkömies, lanssikuski ja puolet Tumpin suvusta asuu kylällä.

Helmikuussa 2019 Topille piti Jennin lisäksi seuraa myös Aku-koira. Jenni Partasen albumi

Jenni kertoo pärjäävänsä mielialalääkityksen avulla. Muuten hän itkisi koko ajan. Koira Aku pitää seuraa, ja kävelylenkit pitävät Jennin kuntoa yllä. Kajaanissa ei ole hoitopaikkoja Tumpille, mutta miehellä on lupapaikka terveyskeskuksessa, jonne hän voi hätätapauksessa mennä hoitoon.

Emme aavista, että hätätapaus odottaa – kirjaimellisesti – oven takana. Sovimme tapaamisesta ja kuvauksista Kajaanissa runsaan kuukauden kuluttua.

Jenni murtaa nilkkansa

Sitten tulee helmikuu 2020. Puhelimeen kilahtaa viesti Jenniltä:

"Kaaduin eilen kotipihalla ja mursin nilkkani. Leikkasivat jalan eilen, tänään saan kipsin ja huomenna kotiin. Tumppi on terveyskeskuksessa, enkä tiedä milloin pystyn ottamaan miehen kotiin. Mitä sen dokkarin kanssa tehdään?”

Päätämme, luonnollisesti, siirtää kuvauksia kunnes Jennin jalka on parantunut.

Seuraavan kerran viestittelemme kuukauden kuluttua maaliskuussa. Jenni liikkuu pyörätuolilla ja Tumppi on edelleen terveyskeskuksessa, melko pirteänä mutta kärsii virtsatieinfektiosta. Jennin jalka paranee, ja kipsi pitäisi saada pois huhtikuun alussa.

"Elän toiveissa, että saan Tumpin kotiin viimeistään silloin”, hän viestittää.

Sovimme palaavamme asiaan ensi tilassa. Sitten korona sulkee Suomen.

Tumppi ja perheen Topi-koira Kolilla kesällä 2012, silloin, kun elämä näytti valoisammalta. Jenni Partasen albumi

Tumppi nukkuu pois

Kun seuraavan kerran vaihdamme viestejä, Tumppia ei enää ole.

"Tumppi menehtyi huhtikuussa ja minulla alkoi siis uusi ja erilainen elämä yksin”, Jenni kirjoittaa.

Päätämme soitella.

Jenni kertoo kevään olleen kova. Huhtikuun loppupuolella Tumppi sai sydänkohtauksen ja joutui taas sairaalaan.

– Lääkäri sanoi, että hän elää kahdesta tunnista muutamaan päivään, mutta en saanut lupaa mennä katsomaan Tumppia koronan vuoksi. Syyksi kerrottiin, ettei virallista saattohoitopäätöstä ole tehty.

Tumppi päätettiin siirtää terveyskeskukseen, mutta Jenni halusi miehensä kotiin.

– Sanoin, että kotiin hän haluaa kuolla, ja niin Tumppi tuli kotiin kuolemaa edeltävänä päivänä, tiistaina. Hän oli todella pirteä ja oli sitä mieltä, että ratkaisu oli oikea, Jenni kertoo.

Keskiviikkona 22. huhtikuuta 2020 Tumppi nukkui pois kotonaan Kajaanissa. Kuolintodistuksen mukaan välitön kuolinsyy oli sydäninfarkti ja perimmäinen diabetes, useita komplikaatioita.

Sovimme, että Jenni tulee Yle Perjantain lähetykseen kertomaan tunteistaan vuosien varrella. Minkälaista elämä oli ja mitä hän ajatteli pahimpina hetkinä? Katuiko hän koskaan päätöstään ryhtyä omaishoitajaksi ja tekisikö hän saman päätöksen uudestaan?

Yle Perjantai: Jaksaisitko hoitaa omaistasi? Mitä tapahtuu, kun omainen ei enää pärjää itsenäisesti? Sean Ricksin vieraina laulaja Eino Grön, jonka muistisairas vaimo asuu hoivakodissa ja 13 vuotta miestään kotona hoitanut Jenni Partanen. Perjantai-dokkari: Ikuisesti sinun. TV1:ssä 16.10. klo 21.05 ja Yle Areenassa.

Mitä tapahtuu, kun omainen ei enää pärjää itsenäisesti? Vieraina laulaja Eino Grön, jonka muistisairas vaimo asuu hoivakodissa ja 13 vuotta miestään kotona hoitanut Jenni Partanen. Perjantai-dokkari: Ikuisesti sinun.

Lue myös:

Omaishoitaja Sanna Langen nukkuu samassa sängyssä vaikeasti CP-vammaisen tyttärensä kanssa: Ei kunnon yöunia seitsemään vuoteen

Perjantai-dokkari: Ikuisesti sinun nyt Areenassa.

Omaishoitajien jaksaminen on äärirajoilla - moni odottaa ryhmien alkamista ja toistensa näkemistä

Omaishoidon tietopaketti (siirryt toiseen palveluun)

Väitös: Omaishoitajat tarvitsevat myös lyhyitä hengähdystaukoja (siirryt toiseen palveluun)