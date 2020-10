Sote-uudistuksen rahoitusmalli saa kylmää kyytiä Uudellamalla – Vihdin kunnanjohtaja: ”voisi tarkoittaa 1 223 työntekijän vähentämistä seudun sisällä”

Kymmenen Uudenmaan kuntaa on sitä mieltä, että esitetty rahoitusmalli vahingoittaisi merkittävästi asukkaiden peruspalveluita.

Hallitus jatkaa perjantaina neuvotteluita sote-uudistuksesta. Erityisesti uudistuksen rahoitusmalli on kerännyt kritiikkiä lausuntokierroksella. Etenkin isoissa kaupungeissa mallin katsotaan vievän kaupungeilta merkittävästi verorahoja.

Uudellamaalla myös pienemmät kunnat arvostelevat rahoitusmallia kovin sanoin.

– Esitys aiheuttaisi KUUMA-alueelle yhteensä noin 61 miljoonan euron leikkaukset verrattuna nykytilanteeseen. Yhden hoitohenkilökuntaan kuuluvan työntekijän laskennallinen vuosipalkka on noin 50 000 euroa, niin käytännössä tämä tarkoittaisi 1 223 työntekijän vähentämistä, sanoo Vihdin kunnanjohtaja Erkki Eerola.

KUUMA-seutu muodostuu pääkaupunkiseudun ympärillä sijaitsevista 10 kehyskunnasta, jotka ovat Hyvinkää, Järvenpää, Kirkkonummi, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti.

Eerolan mukaan valmistelussa ei ole kuultu tarpeeksi kuntia ja otettu huomioon, mitä rahoitusmallin muutos konkreettisesti kunnissa tulee aiheuttamaan.

Kuntien yhteisessä kannanotossa todetaan, ettei nykyinen malli huomioi Uudenmaan erityispiirteitä, kuten väestön kasvuun ja eriarvoistumiseen liittyviä haasteita.

Kunnat painottaisivat asukasmäärään pohjautuvaa rahoitusta

Esitetyssä mallissa sote-maakunnat saavat valtiolta pääosin rahaa väestön palvelutarpeita kuvaavien tekijöiden perusteella, joita ovat muun muassa maakunnan ikärakenne ja erilaiset sosioekonomiset tekijät.

KUUMA-kuntien mukaan asukasmäärän perusteella määräytyisi vain vajaa 15 prosenttia rahoituksesta.

Kunnat eivät pidä rahoitusmallia uskottavana ja näkevät, että jatkovalmistelussa pitäisi perehtyä paremmin sen käytännön vaikutuksiin.

– Realistinen korjaustapa olisi se, että muutettaisiin tämän tarvepohjaisen kriteeristön painotusta alapäin ja nostettaisiin asukasmäärään pohjautuvaa rahoitusta, sanoo Eerola.

Sote rahoituksen lopulliselle muutokselle on hallituksen esityksessä asetettu raja, joka mukaan rahoitus saa enintään muuttua sote-maakunnassa 150 euroa asukasta kohti. KUUMA kunnat laskisivat myös tätä 50 euroon.

– Sekin on tietää jo isoa summaa, kun se kerrotaan KUUMA-seudun asukasmäärällä, joka on 330 000. Me kuitenkin haemme tässä siedettävää kompromissia, sanoo Eerola.

KUUMA-kuntien yhteinen kannanotto on, että nyt esitettä rahoitusmallia ja rahoituksen muutoksia ei tule hyväksyä sellaisenaan.

