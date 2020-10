Miehiä syrjitään, pilkataan ja mätkitään käsilaukuilla päähän – "Sä olet mies, ja sun pitää vaan kestää ja olla hiljaa"

Mikko Silventoinen on pohtinut miehuutta paljon: Ensin oman isänsä kanssa, nyt kaksospoikien isänä. Opettajana ja tukityöntekijänä syrjäytyneiden nuorten miesten parissa työskenneltyään aihe on hänelle entistä läheisempi.

– Olen yllättynyt siitä, miten kielteistä puhe miehistä voi olla, Silventoinen toteaa Marja Sannikan haastattelussa.

Silventoinen viittaa etenkin sosiaaliseen mediaan, jossa on oikeastaan täysin normaalia puhua asiattomasti miehistä.

– Se näkyy kaikkein selvimmin siinä, miten arkisetkin – monesta miehestä kurjalta tuntuvat – heitot ja läpät oikeutetaan, koska ne ovat miehiin kohdistuvia.

Näkyvissä on myös äärimmäisiä vihan ilmaisuja. Silvennoinen mainitsee esimerkkejä: Instagramissa ja Twitterissä on käytössä hashtag killallmen, ja miesvastaiset julkaisut saavat valtavasti tykkäyksiä. TikTokissa kansainväliseksi ilmiöksi levisi purse challenge, jossa miesten lyöminen on hauskaa.

– Tarkoitus oli mätkiä poikaystäviä tai tuttuja miehiä yllättäen päähän käsilaukuilla esimerkiksi ajotilanteessa, ja sitten sille naurettiin, Silventoinen kuvailee.

– Kyllähän se kertoo siitä, että asennoituminen miesten kohteluun on erilaista. Jos ajattelee, että tämä kohtelu olisi kohdistunut muuhun ihmisryhmään, ainakin somessa olisi noussut isompi haloo.

Silventoinen tietää, että pilkka tuntuu miehistäkin pahalta, ja joskus miehet myös sanovat sen ääneen. Sillä ei kuitenkaan ole mitään väliä.

– Sä olet mies, ja sun pitää vaan kestää ja olla hiljaa.

Silventoisen mielestä nykyajattelun mukaan miehet ovat ensisijaisesti uhkia, naiset puolestaan uhreja. Miehiin kohdistuu empatiavaje, ja naisten hätä saa suuremman huomion.

Tasa-arvon kannattajana myös Silventoinen on ajanut naisten ja vähemmistöjen oikeuksia. Hän kokee, että ansiokkaan tasa-arvotyön myötä on kuitenkin kehittynyt vääristynyt ajatus siitä, että miehet yhteisenä joukkona olisivat naisiin kohdistuvan sorron takana, eikä miehiä nähdä yksilöinä.

– Tällä hetkellä tilanne on se, että tasa-arvosta ja feminismistä on tehty synonyymit, Silventoinen toteaa.

– En ole missään nimessä antifeministi, mutta ajattelen, että siihen tarvitaan rinnalle muutakin. Toisaalta olen tyytyväinen, että asioista puhutaan. Feministit ovat tuoneet tärkeitä juttuja esille liittyen miesten tasa-arvoon ja haasteisiin, mutta se jää auttamatta puolitiehen.

Silventoinen nimeää yhdeksi konkreettiseksi tasa-arvo-ongelmaksi nykyisen, miehiä syrjivän asevelvollisuuden. Asiaa kommentoi Marja Sannikalle myös tasa-arvoministeri Thomas Blomqvist, joka tunnistaa ongelman.

– Asevelvollisuus ei ole yhdenvertainen, siitä voimme kaikki olla samaa mieltä, Blomqvist sanoo.

– Päämäärä on, että tasa-arvoa lisätään ja löydetään sellainen malli, joka ottaa tämän huomioon mahdollisimman hyvin ja samalla turvaa Suomen maanpuolustuksellisia tavoitteita.

