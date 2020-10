Vaikea koronatilanne siirtää vaasalaiset etäkouluun – Perheille etäkoulu ja -työ on haastava yhdistelmä: "Työpäivät kestää kaikilla koko päivän"

Juha Ketolan perheen neljäsluokkalainen on yksi etäkouluun siirtyvistä. Ketola toivoo, että lähiopetukseen voitaisiin Vaasassa palata pian.

Juha Ketolan perheen neljäsluokkalainen on yksi etäkouluun siirtyvistä. Ketola toivoo, että lähiopetukseen voitaisiin Vaasassa palata pian. Antti Haavisto / Yle

Vaasalaisen Juha Ketolan perheen neljäsluokkalainen jää ensi maanantaina etäopetukseen kotiin, niin kuin kaikki muutkin Vaasan peruskoulujen 4. – 9. -luokkalaiset.

– Tässä sitä ollaan taas, Ketola kuvailee tunnelmiaan.

Vaasan peruskoululaisten siirtymisestä etäopetukseen tehtiin päätös torstaina, kun koronatilanne kaupungissa todettiin niin rajusti pahentuneeksi.

Perjantaina Aluehallintovirasto määräsi Vaasan sairaanhoitopiiriin yli 10 hengen kokoontumiskiellon.

"Työpäivät kestää kaikilla koko päivän"

Ketolan viisihenkisen perheen vanhemmat tekevät etätyötä ja tällä hetkellä kotona on myös tokaluokkalainen, joka altistui koulussaan virukselle ja on karanteenissa.

Ketola muistaa kevään etäkoulu- ja -työjakson raskaana. Vaikka hän toivoo, että tämä etäjakso jäisi koululaisilla lyhyemmäksi, ihan kokonaan usko ei kouluunpalaamiseen riitä.

– En jaksa uskoa, että kouluun päästäisiin palaamaan. Kun tehdään etätöitä ja nämä pienemmät koululaiset vaatii jonkunlaista ohjausta koko ajan, päivät venyvät kaikilla iltaan ja sitä kautta työpäivät kestää kaikilla koko päivän.

Ensi viikolla vaasalaisilla on kolme päivää syyslomaa. Sen jälkeen selviää, päästäänkö kouluun takaisin.

Syyslomapäivät Ketolan perheessä vietetään kotona, kuten esimerkiksi sairaanhoitopiiristä on toivottu. Ettei Vaasassa leviämisen vaiheessa oleva epidemia pääsisi leviämään lomailijoiden mukana.

– Kun sanoo, että on Vaasasta, niin kukaan ei varmaan uskalla ottaa vastaan, Ketola naurahtaa.

"Säätämistä kotona"

Annika Salon lapset ovat vaasalaiskouluissa 1,. 3., 4. ja 6. luokalla.

Neljästä lapsesta kaksi jää maanantaina 12. päivä käymään koulua kotiin, kaksi jatkaa lähiopetuksessa.

– Tämä oli hyvä päätös kaupungilta. Yritetään pysäyttää virus, että saadaan taas yhteiskunta auki eikä Vaasa ole punaisena kartalla, Salo sanoo.

Hän toteaa kuitenkin, että etäkoulu tarkoittaa säätämistä kotona. Keväältä siitä on jo kokemuksia, eikä pelkästään hyviä. Erityisesti käytännön asioiden ja esimerkiksi koulutyön sekä oman työnteon yhteensovittaminen mietityttää.

– Illalla ja yöllä olen tehnyt omat työt. Kun olen laittanut iltapalaa, olen samalla ottanut oman koneen esille ja siinä aloitellut töitäni, Salo sanoo.

Myös koululaisten ruokailun järjestäminen mietityttää.

– Toivoisin, että jos tämä tilanne pitkittyy, ruokailut järjestettäisiin taas koululaisille.

Salon mukaan etäkoulu on ajatuksena lapsille nyt kevättä helpompi.

– Nyt [siitä on] jotenkin kouussa puhuttu ja lapsillekin on sisäistynyt, että näin mennään ja tämä elämä on nyt tälläistä, Salo sanoo.

Hietalahden koulu ja Vaasan keskuskoulu siirtyivät etäopetukseen jo ennen muita korona-altistumisten takia. Hans-Mikael Holmgren / Yle

Perusopetuksen näkökulmasta

Koulutoimenjohtaja Kari Nummela perustelee etäopetukseen siirtymispäätöstä sillä, että koronatilanne Vaasassa on mennyt nopeasti huonommaksi.

– Aiemmin tartunnat olivat pääosin nuorilla aikuisilla, mutta tällä viikolla perusopetuksen kouluissakin on löytynyt koronapositiivisia henkilöitä, Nummela sanoo.

Nummelan mukaan Vaasassa kutsuttiin varautumisen johtoryhmä koolle pohtimaan epidemiatilannetta nimenomaan perusopetuksen järjestämisen näkökulmasta. Ja tähän päätökseen päädyttiin.

Nummela toteaa, että Vaasassa on esimerkiksi kouluruokailua järjestävän yhtiön kanssakeskusteltu tilanteesta.

– On sovittu, että jokaisen oppilaan omassa koulussa on mahdollisuus ruokailuun. Ainakin aloitetaan niin. Jos tilanne jatkuu yhtä huonona ja etäopetusjakso jatkuu, tullaan mahdollisesti taas jakamaan ruokapaketteja [kevään tapaan], Nummela sanoo.

