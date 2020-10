Koululaisten syyslomaviikko alkaa sateiden sävyttämänä, mutta tavanomaista lämpimämmässä säässä – etelässä lämmintä yli 10 astetta

Poutapäiviä on luvassa ensi viikon keskivaiheilla.

Sää on vähitellen viilenemässä, vaikka lämpötilat ovat lähipäivinä edelleen tavanomaista korkeampia. Viikonloppuna ja alkuviikolla sää on vaihtelevaa. Sadealueita liikkuu maan yli tiuhaan tahtiin.

Koululaisten ensimmäisellä syyslomaviikolla lämpötilat kohoavat etelässä kymmenen asteen yläpuolelle, pohjoisessa lämmintä on reilut viisi astetta ja maan keskiosassa lämpötila on 10 asteen vaiheilla.

– Syksy ottaa pikkuhiljaa yliotteen, vaikka päivälämpötilat ovat 1-3 astetta tavanomaista lämpimämpiä, kuvailee Ylen meteorologi Anne Borgström lähipäivien säätä.

Ensimmäinen annos sateita saadaan jo huomenna lauantaina. Helsingissä satoi myös syyskuun lopulla. Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Huomenna sataa pohjoisessa, sunnuntaina etelässä ja maan keskiosassa

Huomenna lauantaina sateet painottuvat maan pohjoisosaan ja muualla maassa on poutaa. Sunnuntain vastaisena yönä saapuu seuraava sadealue lounaasta. Sadealue liikkuu päivän aikana maan etelä- ja keskiosan yli.

Maanantaina kuurosateita on puolestaan luvassa pohjoisessa ja länsirannikolla. Muualla maassa on poutaa, mutta sää on enimmäkseen pilvinen.

– Viikon keskivaiheilla on nykyisen ennusteen perusteella muutama kuivempi päivä. Sää on tuolloin aurinkoisempaa, mutta myös viileämpää.

