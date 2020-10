Ravintoloitsijoiden lehtimainos syyttää ministeri Krista Kiurua koronarajoituksista: "Miksi meitä rääkätään?"

Useat satakuntalaiset ravintoloitsijat ja valtakunnallisen Noho-ravintolayhtiön johtaja Aku Vikström syyttävät lehtimainoksessaan perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurua (sd.) ravintola-alan kriisistä ja ravintoloitsijoiden rääkkäämisestä.

Mainos on julkaistu satakuntalaisissa lehdissä Satakunnan Kansassa ja Länsi-Suomessa etusivulla.

– Nyt valot sammutetaan täysin, ja ministeri, sormi katkaisijalla on teidän.

Ravintoloitsijoiden maksamassa mainoksessa katsotaan, että ravintoloille asetetut koronarajoitukset ovat ylimitoitettuja. Heidän mielestään ravintolat eivät ole koronan kannalta sen riskialttiimpia kuin muutkaan paikat, joissa ihmiset kokoontuvat.

– Olisi reilua, että ravintola- ja matkailualan yritykset saisivat itse huolehtia toimintansa turvallisuudesta ja vastuullisuudesta – kuten muutkin toimialat, mainoksessa todetaan.

"Ei politikointia"

Yksi allekirjoittajista, ravintola Dominoa Raumalla pyörittävä Antti Laine katsoo, että tekstissä ei ollut kyse poliittisesta kiistakirjoituksesta vaan tavasta viestiä ministeri Kiurulle, joka ei ole halunnut yhteistyötä ravintoloiden kanssa.

– En sanoisi, että tämä on politikointia. Tämä on info alueen yrittäjiltä kansalaisille, miten meidän alamme yrityksiä on kohdeltu. Polikoinnista voidaan kysyä, onko tämä sosiaali- ja terveysministeriöltä pelkkää alkoholipolitiikkaa. Onko rajoituksilla mitään tekemistä itse taudin kanssa? Laine sanoo.

Laineen mielestä ministeriö antaa sanavalinnoillaan kuten puheella "uudesta normaalista" ymmärtää, että säädöksistä voi tulla pysyviä.

– Suomessa on perustuslain myöntämä yrittäjänvapaus, jota ei pysty muuttamaan tuosta vain yhden ministerin sanoilla.

Oppositiopuolue kokoomus on ilmoittanut samana päivänä mainoksen julkaisun kanssa eli perjantaina vaativansa ministeri Kiurun eroa.

Kritiikkiä THL:lle

Ravintoloitsija Laine vaatii, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeiden sijasta päätöksiä tehdessä pitäisi ottaa mukaan kaikki eduskuntapuolueet.

Ravintoloitsijat syyttävät sosiaali- ja terveysministeri Krista Kiurua (sd.) alan ahdingosta. Vesa Moilanen / Lehtikuva

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan korona on levinnyt ravintoloissa merkittävästi. THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen arvioi äskettäin, että elo–syyskuun tartunnoista ainakin 200 oli peräisin ravintoloista. Vaasassa ravintoloissa on viime aikoina sattunut paljon korona-altistumisia.

Ravintoloitsija Antti Laine sanoo ymmärtävänsä, että ravintolat ovat helppo kohde rajoituksille.

Ravintoloitsija Antti Laine. Karri Laihonen / Yle

– Emme ole niinsanotusti välttämättömyys ihmisten arjessa, koska kyse on vapaa-ajan toiminnasta. Mutta suomalainen tarvitsee ravintola-alaa mielenterveyden hyvinvointiin. Eihän siitä mitään tule, että kaikki suljetaan ja kaikki kielletään! Se aiheuttaa pitkällä aikavälillä paljon isompia ongelmia.

Kiurua ei tavoitettu kommentoimaan

Tällä viikolla voimaan tulleiden rajoitusten jälkeen anniskelu loppuu ravintoloissa puoliltaöin, ja ravintoloiden on sulkeuduttava kello yksi yöllä. Koronan leviämisalueilla rajoitukset ovat tiukempia, mutta Satakunta ei tällä hetkellä lukeudu näihin alueisiin.

Yle ei ole tavoittanut ministeri Krista Kiurua kommentoimaan mainoksen väitteitä. Kiuru on ollut sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta koskevissa neuvotteluissa koko perjantaipäivän. Myöskään STT ei ole tavoittanut Kiurua.

16.47 korjattu ministeri Kiurun titteli oikein.