Valehteliko Sanna Marin suomalaisille kasvomaskeista? Läpivalaisimme pääministerin puheet keväällä ja nyt

Eilisellä eduskunnan kyselytunnilla haastettiin hallituksen kevään maskipolitiikkaa.

Oppositiopuolueet ihmettelivät erityisesti sitä, miksi hallitus ei keväällä antanut maskisuositusta, vaikka moni muu Euroopan valtio oli sellaisen jo antanut.

Hallitus teki päätöksen maskisuosituksesta vasta elokuussa.

Eilisen kyselytunnin jälkeen somessa nousivat epäilyt siitä, että hallitus olisi valehdellut siitä, miksi Suomessa ei annettu maskisuositusta aiemmin.

Epäilyjä on esittänyt esimerkiksi perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho. Tänään kokoomus ilmoitti esittävänsä epäluottamuslausetta koronakriisissä keskiössä olevalle perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle (sd.)

Pääministeri myöntää hallituksen valehdelleen koko kevään maskien tarpeellisuudesta, koska niitä ei ollut? Jossakin muualla joku eroaisi, meillä business as usual. Uutiskynnys ylittyy yhdessä iltapäivälehdessä. — Jussi Halla-aho (@Halla_aho) 8. lokakuuta 2020

Valehteliko pääministeri Sanna Marin (sd.) ja mitä keväällä oikein sanottiin?

1. Tästä väittely lähti:

Koko keskustelu käynnistyi Pauli Kiurun (kok.) eilisestä puheenvuorosta, jossa hän esitti kysymyksiä hallituksen maskisuosituksesta.

Tässä kolme keskeisintä Kiurun esittämää väitettä ja kysymystä.

– Moni muu maa antoi vahvan suosituksen tai jopa määräyksen.

Väite pitää paikkansa. Maskisuositukset yleistyivät esimerkiksi Euroopassa.

– Meille kerrottiin, että maskien käytöstä voi olla jopa haittaa.

Osittain totta. Kiurun väitettä on vaikea varmistaa täysin todeksi, koska emme tiedä, keneen hän viittaa tai kuka on kertonut. Jotkut asiantuntijat kuitenkin puhuivat julkisuudessa, että maskien käytöstä voi olla haittaa, eli väite on osittain totta.

– Vai oliko kysymys siitä, että meille kerrottiin, että maskin käyttö ei ole tarpeellista, koska taustalla oli se, että maskeja ei ole saatavilla?

Kysymykseen piilotetussa väitteessä ei ole uutta tietoa, koska Marin sanoi jo keväällä, että hyödyllisiä kirurgisia maskeja ei ole tarpeeksi. Kankaisia maskeja koskeva selvitys ei ollut vielä valmistunut.

Voit katsoa Kiurun minuutin puheenvuoron klikkaamalla alla olevaa kuvaa.

2. Mitä pääministeri vastasi Kiurulle ja mitä hän sanoi keväällä?

Pääministeri Marin sai vastausvuoron heti Kiurun puheenvuoron jälkeen.

Tässä Marinin vastaus ja väitteet:

– Hallitus ei ole missään vaiheessa sanonut, että maskia ei saa käyttää.

Väite pitää paikkansa. Marin sanoi näin jo keväällä eduskunnan täysistunnossa.

– Olemme koko ajan sanoneet, että maskia voi hyvin käyttää, mutta kun sitä käyttää, sitä tulee käyttää oikein, kuten terveysviranomaiset suosittelevat, sillä jos maskia käyttää väärin, niin siitä voi olla enemmän haittaa kuin hyötyä.

Pitää ainakin osittain paikkansa. Hallitus asetti työryhmän selvittämään kankaisten maskien hyötyjä ja haittoja. Marin kertoi asiasta samaisessa vastauksessaan eduskunnan täysistunnossa viime keväänä.

– Mutta jos me katsomme kevättä, niin mitä olisi käynyt, jos oltaisiin keväällä annettu laaja maskisuositus ilman, että maskeja oli saatavilla? Meillä oli koko, globaalissa mittakaavassa kaikissa maissa valtavia ongelmia siinä, että maskeja ei ollut. Niitä ei saatu.

Hamstrausta ja maiden välistä kilpavarustelua todella esiintyi kriisin alkuvaiheessa. Helsingin Sanomien (siirryt toiseen palveluun) mukaan Maailman terveysjärjestö ilmaisi huolensa maskipulasta jo helmikuussa eli ennen kuin tilanne oli ryöpsähtänyt Euroopassa käsiin.

Harmaita hiuksia aiheuttivat myös kotimaisen Huoltovarmuuskeskuksen surullisenkuuluisat maskikaupat, joista aloitettiin lopulta rikostutkintakin.

– Koko kevät tehtiin töitä sen eteen, että myös kotimaista tuotantoa saadaan käynnistettyä.

Täysin kotimaisten kasvomaskien tuotannosta on uutisoitu pitkin kevättä. Loppukeväästä mukaan lähtivät myös vähittäiskaupan suuret nimet: Kesko ja S-ryhmä. Ne kertoivat tuovansa kotoperäiset maskit kauppoihinsa.

Ministerit lausuivat toukokuun lopulla (siirryt toiseen palveluun), että laajamittainen hengityssuojainten valmistus on saatu nyt käyntiin.

– Tai kesällä kun tautitilanne oli hallinnassa, kun tautitapauksia ei juurikaan ollut?

Kesäviikkoina tilanne oli kuin olikin rauhallinen. Päivittäin uusia tartuntoja tilastoitiin monesti alle kymmenen.

– Nyt kun me elämme syksyä, kun meillä on maskeja, meillä on terveysviranomaisten selkeät suositukset, näitä ei siis keväällä ollut.

Tämä pitää paikkansa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n kasvomaskisuositus kuultiin vasta elokuussa, kuten myöhemmin juttuun kootulta aikajanalta ilmenee.

Näet Marinin noin minuutin mittaisen puheenvuoron viime kevään täysistunnosta klikkkaamalla kuvaa.

3. Valehteliko Marin?

Näiden tietojen valossa ei. Yleinen keskustelu kasvomaskien ympärillä on toki muuttunut kriisin ensikuukausien jälkeen, mutta suoranaista valehtelua ei vaikuta esiintyneen, toisin kuin oppositiojohtaja eilen antoi ymmärtää.

Marin vetosi keväällä myös siihen, että kankaisten kasvomaskien antamasta suojasta ei ollut tarpeeksi tietoa.

4. Näin Suomen maskikeskustelu eteni

Suomessa käyty kasvomaskikeskustelu on poikennut suuresti monesta muusta Euroopan maasta, jossa maskit ovat olleet arkipäivää jo kuukausien ajan.

Selvyyden vuoksi kokosimme keskeisiä kohtia keskustelusta aikajanalle. Siitä näkee ainakin sen, että siinä missä epidemian ensimmäinen aalto meni juupas–eipäs-väittelyn merkeissä, on toinen aalto otettu vastaan suojukset kasvoilla.

Näiden käänteiden jälkeen Suomi sai maskisuosituksen:

Eroon koronasta -työryhmä totesi jo kesäkuussa (siirryt toiseen palveluun), että mitä useampi käyttää maskia, sitä suurempi on niiden merkitys väestötasolla epidemian tukahduttamisessa.

Asia on toisin sanoen kunkin yksilön vastuulla, virallisista suosituksista riippumatta. Maskipakkoa Suomessa kun ei ole.

Lue seuraavaksi:

Oppositio roimi hallitusta hämärästä koronaviestinnästä – Marin myönsi, että maskisuositus jäi keväällä antamatta, koska maskeja ei ollut saatavilla

Keskustelu on avoinna 10.10. klo 23:een asti.