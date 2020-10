Herätys: Koronapelko ei ole syy lykätä armeijaa, Virossa vanhempainvapaa on 1,5 vuotta täydellä palkalla, lastensuojelu valkovenäläisten mielenosoittajien kimpussa

Koronapelko ei ole syy lykätä varusmiespalvelusta – Moni haluaa käydä intin, mutta osa pelkää tartuttavansa riskiryhmään kuuluvat läheisensä

Kutsunnat ovat pyörineet tänä syksynä normaalisti koronaviruspandemiasta huolimatta. Moni tänä vuonna varusmiespalvelukseen määrättävistä aloittaa palveluksensa vuonna 2022. Pandemian kestosta ei ole kuitenkaan tietoa, ja osaa kutsuntoihin osallistuneista nuorista huolettaa, voivatko he tartuttaa vahingossa läheisensä varuskunnasta saadulla tartunnalla.

Virossa vanhempainvapaa on puolitoista vuotta täydellä palkalla – syntyvyys on kääntynyt nousuun

Janar Kauber hoitaa puolitoistakuista Mildred-vauvaa etätöidensä lomassa. Jyri Pitkänen

18 kuukautta kotona vauvan kanssa. Se on ansiosidonnaisen vanhempainvapaan pituus Virossa. Valtio maksaa kotiin jäävälle vanhemmalle tältä ajalta täyttä palkkaa, kunhan summa ei ylitä 3 090 euroa kuukaudessa. Syntyvyys onkin kääntynyt 2000-luvulla nousuun.

Valko-Venäjän itsevaltiaan yksi virhe loi vahvan kansan, jota pelotellaan nyt hiljaiseksi – Olga pelkää menettävänsä lapsensa

37-vuotias Olga liittyi Valko-Venäjän protestiliikkeeseen sen jälkeen, kun hänen miehensä pidätettiin. Kuva Minskistä aiemmin syksyllä. Olgan kotialbumi

Valkovenäläisten kaupunkien kadut täyttyvät tänäkin viikonloppuna mielenosoittajista, mutta Olga, 37, ei enää aio osallistua. Hän pelkää lastensa huostaanottoa kostona, jos hän vielä osoittaa mieltään itsevaltaista Aljaksandr Lukašenkaa vastaan. Lastensuojelu on jo tuttavaperheen kimpussa.

Trump aikoo puhua tänään Valkoisen talon parvekkeelta

Presidentti Trump palasi sairaalasta Valkoiseen taloon tiistaina Suomen aikaa. Saul Loeb / AFP

Koronavirustaudista toipuva Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kaavailee tälle päivälle Valkoisessa talossa järjestettävää puhetilaisuutta. Presidentin on määrä pitää parvekkeelta puhe, jonka aiheena on laki ja järjestys. Lisäksi Trumpin kampanjaorganisaatio on ilmoittanut presidentin matkustavan Floridaan maanantaina vaalitilaisuuteen.

Ensi torstaille suunniteltu vaaliväittely Trumpin ja vastaehdokas Joe Bidenin välillä on peruttu. Vaaliväittelyistä vastaava komissio on ilmoittanut väittelyn siirtyvän toiseen ajankohtaan.

Ennen antibioottien liikakäyttöä ja roskaruokaa ihmisten suolistossa kuhisi terveempi mikrobiyhteisö – keskiajan käymäläjäte auttaa vertailemaan

Näin paljon on jäljellä puolen vuosituhannen takaisesta latvialaisesta käymälästä ja sen jätteistä. Uldis Kalējs

Teollisuusmaiden asukkaiden suolistossa elelee selvästi erilainen mikrobiyhteisö eli mikrobiomi kuin ihmisillä ennen antibiootteja, roskaruokaa ja muita nykyajan ilmiöitä. Monenkirjava joukko on tutkimuksissa yhdistetty yhtäältä hyvinvointiin, toisaalta yhä useampiin sairauksiin, sekä fyysisiin että psyykkisiin. Saadakseen selville, miltä terveen mikrobiomin tulisi näyttää, tutkijat käänsivät katseensa 1300–1400-luvuille ajoitettuihin käymälöihin.

Aurinko paistaa tänään ajoittain

Yle

Suuressa osassa maata on tänään poutapäivä. Aurinkokin näyttäytyy. Keskisessä Suomessa on tänään luvassa puuskaista tuulta. Sateet heikkenevät pohjoisessa vähitellen. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.