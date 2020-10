Suomen suurin sairaanhoitopiiri varautuu tehohoidon lisäämiseen – HUSin johtajaylilääkäri väläyttää yli 50 hengen julkisten tilaisuuksien täyskieltoa

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärin Markku Mäkijärven mukaan koronan torjuntaa pohtivissa työryhmissä puidaan nyt kiivaasti uusia toimia viruksen leviämisen hillitsemiseksi. Mäkijärvi sanoo, että harkinnassa on muun muassa Uuttamaata koskeva yli 50 hengen julkisia tilaisuuksia koskeva täyskielto.

Mäkijärven mukaan kyse ei olisi suosituksesta, vaan velvoittavasta määräyksestä. Määräyksen noudattamista valvoisivat aluehallintovirasto ja kunnat.

Tällä hetkellä yli viidenkymmenen hengen tilaisuudet ovat mahdollisia, mikäli turvasuunnitelmaa noudatetaan.

– Mikäli nykyiset suositukset ja rajoitukset eivät riitä kääntämään epidemian suuntaa, on uusiin toimiin ryhdyttävä nopeasti, Mäkijärvi sanoo.

Vastaavia kieltoja on aikaisemmin käytetty Mikkelissä ja Vaasassa. Mikkelissä epidemia lehahti jääkiekkojoukkueessa ja Vaasassa tauti levisi opiskelijariennoissa.

Mäkijärvi toteaa, että Uudellamaalla ja varsinkin pääkaupunkiseudulla on paljon opiskelijoita ja joukkueurheilun harrastajia.

HUS suositteli jo parisen viikkoa sitten kahdenkymmenen ihmisen rajaa yksityistilaisuuksiin.

Johtajaylilääkäri: Nyt on viimeinen hetki noudattaa koronan turvatoimia

HUSin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi kertoo, että Suomen suurimmassa sairaanhoitopiirissä on jo alettu varautua tehohoito- ja vuodeosastopaikkojen nopeaan lisäämiseen.

– Koronapotilaiden määrä on kääntynyt selvään nousuun, Mäkijärvi sanoo.

Mäkijärvi painottaa, että nyt on viimeinen hetki noudattaa koronan turvatoimia ja annettuja suosituksia, jotta vältyttäisiin potilasmäärien räjähdysmäiseltä kasvulta.

Kuten viime keväänäkin, henkilöstöä siirrettäisiin koronapotilaiden hoitoon kiireettömästä leikkaushoidosta. Mäkijärven mukaan koronapotilaiden teho- ja vuodeosastohoitoa laajennetaan aluksi ainakin Kirurgiseen sairaalaan, Meilahden sairaalaan ja Jorvin sairaalaan.

– Näitä suunnitelmia päivitetään jo kovaa vauhtia, Mäkijärvi sanoo.

Pääkaupunkiseudulla on jo kiristetty maskisuositusta koskemaan kaikkia julkisia ja yksityisiä tiloja. Varsinaista maskipakkoa ei ole, mutta elinkeinonharjoittajiin on vedottu, että nämä edellytäisivät maskin käyttöä omissa tiloissaan. Päivittäistavarakauppa vetosi maskin käytön puolesta voimakkaasti.

"Mikään ei viittaa siihen, että tautitilanne rauhoittuisi nopeasti"

Pääkaupunkiseudulla on otettu käyttöön myös ravintoloiden tehovalvonta. Aluehallintovirasto tekee täsmätarkastuksia koronan kannalta riskiravintoloihin. Ravintoloita voidaan jopa sulkea määräajaksi, jos ne eivät noudata rajoituksia.

Ravintolat on uusien koronarajoitusten vuoksi suljettava koko maassa yhdeltä yöllä ja anniskelun on loputtava puoliltaöin. Kuudessa maakunnassa ravintolarajoitukset ovat koronan kiihtymis- tai leviämisvaiheen vuoksi muuta Suomea kireämpiä. Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä, Varsinais-Suomessa, Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla ravintoloiden on päätettävä anniskelu klo 22 ja ravintolan on suljettava ovensa klo 23 sunnuntaista lähtien.

Lisäksi tiukempien ravintolarajoitusten piirissä olevat ravintolat saavat ottaa tiloihinsa vain puolet tavanomaisesta enimmäisasiakasmäärästä.

"Viime keväänä sairaalapotilaiden määrä viisinkertaistui viikossa"

HUSin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärven mukaan viimeaikaisten tartuntamäärien perusteella mikään ei viittaa siihen, että tautitilanne rauhoittuisi nopeasti.

Mäkijärvi muistuttaa, että viime keväänä sairaalapotilaiden määrä viisinkertaistui viikossa.

– Sen kokemuksen perusteella nyt on varauduttava hyvissä ajoin, Mäkijärvi sanoo.

