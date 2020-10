Armenian ja Azerbaidžanin kymmenen tunnin neuvottelut Moskovassa toivat tulitauon Vuoristo-Karabahiin

Vuoristo-Karabahiin on saatu vajaan kahden viikon taistelujen jälkeen tulitauko. Alueella taistelevat Armenian ja Azerbaidžanin joukot aloittavat tulitauon lauantaina keskipäivällä. Taistelut alkoivat alueella 27. syyskuuta.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov kertoi Moskovassa kansainväliselle lehdistölle lauantaina aamuyöllä Armenian ja Azerbaidžanin ulkoministerien neuvotelleen kymmenen tuntia. Tulitauko maiden joukkojen välillä on sovittu kuolleiden ja vangiksi jääneiden sotilaiden palauttamiseksi omalle puolelleen.

Ulkoministeri Lavrovin mukaan maat ovat myös aloittaneet keskustelut konfliktin päättämiseksi. Punaisen Ristin kansainvälinen komitea toimii konfliktissa välittäjänä.

Azerbaidžanin presidentti Ilhan Alijev vaati viikko sitten uutiskanava al-Jazeeran haastattelussa Armeniaa luovuttamaan alueen. Myös maata taisteluissa tukeva Turkki ilmaisi samat ehdot tulitauolle.

Taistelut ovat verisimmät Vuoristo-Karabahissa sitten 1990-luvun. Tuolloin Armenia ja Azerbaidžan kävivät kiivaan sodan alueen hallinnasta.

Vuoristo-Karabahin armenialaisviranomaisten mukaan alueen väestöstä puolet ovat paenneet kodeistaan taisteluiden vuoksi. Armenialaissotilaita kerrotaan kuolleen 400, sen sijaan Azerbaidžan ei ole kertonut tappioistaan.

Vuoristo-Karabah sijaitsee Azerbaidžanin sisällä, mutta väestön enemmistö on armeeneja. Armenia miehitti alueen vuonna 1992. Vuoristo-Karabah on julistautunut itsenäiseksi, mutta on todellisuudessa hyvin riippuvainen Armeniasta.

