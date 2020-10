Jos koronavirustesti sattuu, se on kenties otettu väärästä paikasta – katso videolta kuinka koronavirusnäyte otetaan oikein

Jos koronatestin ottaminen saa aikaan nenäverenvuotoa, on näytteenottotikku suunnattu todennäköisesti liian ylös.

Kivulias koronatesti saattaa johtua siitä, että näyte otetaan väärästä paikasta. Ylen aamussa vieraillut korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri Marko Juutilainen kertoi hoitaneensa viikko sitten potilasta, joka näytteenoton jälkeen oli saanut nenäverenvuodon.

– Vuotoa tuli alueelta, jonne tikun ei pitäisi mennä, Juutilainen kuvaili.

Hänellä heräsi kysymys siitä, millaisia ohjeita näytteenottajat ovat saaneet.

– Puute oikeanlaisessa tekniikassa oli sen verran ilmeinen, että halusin tehdä hieman kansanomaisen Youtube-videon, joka ohjaisi näytteenottoon, Juutilainen kertoo.

Oman videonsa hän aikoo julkaista viikonlopun aikana. Yllä olevalta videolta voit katsoa, kuinka Juutilainen ottaa näytteen toimittaja Anna Lehmusvedeltä.

– Ei se miellyttävää ollut, mutta ei sattunut, Lehmusvesi kommentoi.

Voi olla, että näytteenottotikku työnnetään luontaisesti nenänvartta ylöspäin:

– Se on turhaa, tarpeettoman epämiellyttävää, näyte on helpompi saada alakäytävää pitkin, Juutilainen luonnehtii.

Juutilainen uskoo, että jos näytteenotto sattuu kovasti, kyse on siitä, että tikku on suunnattu liian ylös. Juutilainen huomauttaa, että komplikaatioita on kuitenkin todella vähän, ottaen huomioon, paljonko näytteitä otetaan.

– On harvinaista, että nenäverenvuotoa tulee, Juutilainen kannustaa menemään koronatestiin aina kun siihen ilmenee syytä.

