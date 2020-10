Valtiovarainministeri Vanhanen ehdottaa: Liikenteen verotus voisi perustua paikannukseen

Työryhmä valmistelee parhaillaan ensi kevääksi ehdotusta liikenteen kokonaisverouudistuksesta. Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) kertoi Ylen TV1:n Ykkösaamussa ehdottaneensa ryhmälle, että kannattaisi miettiä pitkällä tähtäimellä paikannukseen perustuvaa verotusta.

– Heikommilla paikallisteillä maksu olisi alempi, moottoriteillä, kaduilla, joita koko ajan hoidetaan maksu voisi olla korkeampi. Missään maailmassa ei tällaista ole, mutta uskon, että uusi tekniikka antaisi siihen mahdollisuuden, Vanhanen kuvailee.

Vanhasen mukaan nykyinen litroihin perustuva verotus rankaisee pitkiä sorateitä ajavia.

– On kannustettava koko maassa vähäpäästöiseen liikenteeseen. Missä on joukkoliikennettä, on kannustettava käyttämään sitä. Jotenkin sen pitäisi alentaa kustannuksia pitkien etäisyyksien Suomessa, varsinkin ammattiliikenteessä. Tässä on monta tavoitetta, joiden on toteuduttava yhtä aikaa. Nykyisellä veromallilla tämä ei onnistu, Vanhanen kuvaili.

Liikenteen päästöjä on vähennettävä. Valtiovarainministeriön näkökulma on veroissa: liikenteestä kerätään valtava osa verotuloista, kahdeksan miljardia euroa.

– Kun fossiilisista polttoaineista päästään eroon, pitää katsoa, miten valtio hankkii verotuloja jatkossa, Vanhanen kuvaili.

Jos verotus perustuisi paikannukseen, ammattiliikenne voitaisiin Vanhasen mukaan huomioida ja päästää muita helpommalla.

Sotesta lisätietoja maanantaina

Vanhanen ei kommentoinut Ykkösaamussa Ylen tietoja, että tuore sote-esitys mitätöisi Länsi-Pohjan keskussairaalan ulkoistamisen. TV1:n Ykkösaamussa vieraillut Vanhanen perusteli, että sovun sisältö julkistetaan täsmällisesti. Hän ei kommentoi yksittäisiä sovun osia.

Vanhanen kertoi, että nyt on tarve seitsemänteen lisäbudjettiin. Siinä tulee olemaan vahva koronasävytys. Kunnat tarvitsevat tukea koronakriisissä. Vanhasen mukaan parhaillaan on arvioitavana laaja kuntien kustannustukimalli.

– Lisäbudjetin suuruusluokka on miljardiluokkaa, Vanhanen kuvaili Ykkösaamussa.

