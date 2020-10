Savonlinna pettyi sote-ratkaisuun jäädä osaksi Etelä-Savoa – suurena huolena keskussairaalan kohtalo

Ylen tietojen mukaan perjantaina valmistuneessa hallituksen sote-esityksessä Savonlinna ympäryskuntineen olisi jäämässä osaksi Etelä-Savoa.

Savonlinnan seudulla on suuri huoli keskussairaalan säilymisestä kaupungissa ja siellä on toivottu alueen yhdistämistä Pohjois-Savoon.

Itä-Savon kunnista Savonlinna, Rantasalmi ja Enonkoski haluaisivat siirtyä Pohjois-Savoon, Sulkava kallistui Etelä-Savon kannalle.

Taustalla on ajatus, että yhteistyö Kuopion yliopistosairaalan kanssa turvaisi Savonlinnan keskussairaalan tulevaisuuden. Etelä-Savossa myös Mikkelissä sijaitsee ei yliopistollinen keskussairaala.

Savonlinnan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Anna-Kristiina Mikkonen olisi pettynyt, jos Itä-Savo pysyisi osana Etelä-Savoa. Mikkosta huolestuttaa, kuinka Etelä-Savossa pystytään turvaamaan molempien sairaaloiden säilyminen.

– Mietityttää tässä sote-ratkaisussa erityisesti Mikkelin sairaalan status. Jos se saa laajan päivystävän sairaalan aseman, se tarkoittaa automaattisesti Savonlinnan sairaalan palvelujen karsimista. Tämä on harmillista Savonlinnan alueen asukkaiden ja tulevaisuuden palvelujen kannalta.

Poikkeuspykälä turvaamaan sairaalaa

Ylen tietojen mukaan sote-ratkaisussa turvattaisiin Savonlinnan sairaalan säilyminen poikkeuspykälällä. Mikkosta huolettaa poikkeustilanne.

– Aina poikkeama ja toistaiseksi voimassa oleva ratkaisu herättävät kysymyksiä. Onko poikkeuspykälällä joku takaraja? Mutta mehän emme toki ole vielä nähneet, että mitä siellä sote-lakipaketissa todella lukee, joten odotamme vielä tarkempia tietoja.

Savonlinnan kaupunginvaltuusto on tehnyt vuosien mittaan neljästi päätöksen, jonka mukaan alueen sote-palvelut pystyttäisiin paremmin turvaamaan Pohjois-Savossa.

Nyt valtuusto haluaa kuulla sote-päätöksen perustelut ja erityisesti rahoituslaskelmat. Silloin tiedetään tarvittavat talouden tasapainottamistarpeet, jotka ratkaisusta seuraavat.

Yhteistyö Kuopion yliopistosairaalaan jatkuttava

Savonlinnan keskussairaalan yhteistyö Kuopion yliopistosairaalan kanssa halutaan säilyttää ennallaan, vaikka Itä-Savo liittyisikin muuten sote-palveluissa Etelä-Savoon.

Itä-Savon sairaanhoitopiirin johtaja Panu Peitsaron ainoa huoli on, että Savonlinnan alueella potilaiden paikalliset terveyspalvelut säilyvät ja yhteistyö Pohjois-Savon kanssa jatkuu.

– Meillä on Savonlinnan keskussairaalasta erittäin hyvät hoitoketjut Kuopion yliopistosairaalaan, jonne meiltä lähtevistä potilaista suurin osa menee jatkohoitoon. Toivon, että tämä yhteistyö saa jatkua samanlaisena.

Kaksi päivystävää keskussairaalaa Etelä-Savossa herättää myös Peitsarossa huolta niiden toiminnan jatkumisesta.

– Nukutuksessa tapahtuva leikkaustoiminta on täällä turvattava, jotta voidaan puhua erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteispäivystyksestä. Täällä on säilyttävä erikoissairaalan yksikkö, eikä tästä saa tulla terveyskeskussairaalaa.

Etelä-Savossa on Peitsaron mukaan alle 10 000 leikkausta vuodessa, joten siitä on vaikea jakaa leikkauksia kahteen päivystävään sairaalaan. Savonlinnan sairaala olisi halunnut liittyä Pohjois-Savoon, jossa on vuosittain 30 000 leikkausta.

– Mutta me tyydymme myös Etelä-Savoon, jos sairaalatoiminta saa jatkua entisellään, eikä mitään työnjakoa Mikkelin keskussairaalan kanssa tarvitse lähteä tekemään, sanoo Peitsaro.

Etelä-Savo tyytyväinen ratkaisuun

Maan hallituksen sote-esitys saa kiitosta Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän johdolta.

– Lausuntokierroksen perusteella tämä ratkaisu oli odotettavissa. Itä-Savon siirrolle Pohjois-Savon yhteyteen ei löytynyt juuri kannatusta. Nyt on aika alkaa rakentaa yhteistä maakuntaa ja keskittää ponnistelut kahden keskussairaalan erityisratkaisun rahoituksen turvaamiseen, sanoo Essoten hallituksen puheenjohtaja Aira Kietäväinen tiedotteessa.

Sote-maakunnan valmistelu on parhaillaan lähdössä täyteen vauhtiin Essoten, Pieksämäen kaupungin, Etelä-Savon pelastuslaitoksen ja Vaalijalan yhteistyönä. Työryhmät ovat alkaneet kokoontua.

– Toivotamme Itä-Savon edustajat työryhmiin lämpimästi tervetulleiksi. Kutsut ovat menneet koko ajan ja Sulkavan edustajat ovat jo palavereissa käyneetkin, sanoo kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen tiedotteessa.

Jos 50 000 asukkaan Itä-Savo olisi liitetty Pohjois-Savoon, olisi Etelä-Savon maakunnan asukasmäärä pudonnut alle 100 000:n. Pohjois-Savo ja Etelä-Savo ovat sen vuoksi vastustaneet liitosta. Molemmat alueet haluavat pysyä vahvoina yli 100 000 asukkaan maakuntina.

Ministeriryhmän eilistä sote-päätöstä ei ole vielä julkistettu, eivätkä hallituspuolueiden eduskuntaryhmät ole hyväksyneet sitä. Yle sai alustavia tietoja ratkaisusta useista neuvottelulähteistä. Ratkaisusta tiedotetaan alkuviikosta.

Lue myös:

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin hallituksen pj: sote-yhteisyrityksen mitätöintiaikeet eivät yllättäneet – Mehiläinen odottaa lopullista varmistumista

Ylen tiedot: Sote-esitys mitätöisi Länsi-Pohjan ulkoistamisen, myös Itä-Savosta ratkaisu

Hallitus pääsi sopuun sote-uudistuksen sisällöstä: Selvitys eduskuntaryhmille ensi viikon alussa