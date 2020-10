Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin hallituksen pj: sote-yhteisyrityksen mitätöintiaikeet eivät yllättäneet – Mehiläinen odottaa lopullista varmistumista

Mehiläinen Länsi-Pohja on toiminut hieman yli kaksi vuotta.

Mehiläinen Länsi-Pohja on toiminut hieman yli kaksi vuotta. Juuso Stoor / Yle

Hallituksen perjantaina saama sopimus sotesta on tuomassa lopullisen niitin Mehiläisen ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ulkoistamissopimukselle.

Länsi-Pohja Mehiläinen Yhteisyritys aloitti 18.6.2018 Kemin, Tornion, Keminmaan, Simon ja Mehiläisen perustama. Lisäksi erikoissairaanhoidon palvelut Tervola ja Ylitornio. Palveluiden piirissä on yli 60 000 asukasta..

Vuonna 2018 kesäkuussa alkanut Perämeren alueen kuntien ja Mehiläinen Oy:n sote-yhteisyrityksen Mehiläinen Länsi-Pohjan tulevaisuus on jälleen uhattuna.

Ylen tietojen mukaan perjantaina valmistuneessa sote-esityksessä on rajattu yksityisen palvelutarjonnan osuutta niin, että jos esitys hyväksytään tällaisenaan, Kemissä sijaitsevan Länsi-Pohjan keskussairaalan ulkoistaminen mitätöityisi.

Uusi sote-esitys ei sallisi niin laajaa palveluiden ulkoistamista kuin Meri-Lapin sote-yhteisyrityksessä on ulkoistettu. Sopimus mitätöityisi, mutta Länsi-Pohja saisi pitää päivystyksensä lakiin tehtävän määräaikaisen poikkeuksen perusteella.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen puheenjohtaja Martti Ruotsalainen osasi odottaa tällaista sote-ehdotusta aiemmin julki tulleen lakiluonnoksen perusteella.

– Kun jo lakiluonnoksessa oli niin voimakkaasti perusteltu, että tällaisia suuria ulkoistuksia ei saa enää jatkossa olla. Tietysti se antoi osviittaa siihen suuntaan, että tämän tyyppinen pykälä sinne tulee, myöntää Martti Ruotsalainen.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja Martti Ruotsalainen. Antti Ullakko / Yle

Yhteistyösopimus on aiheuttanut ristiriitoja koko ajan

Ruotsalaisen mukaan kahtiajakoa on ollut koko sen kahden vuoden ajan, jonka Länsi-Pohjan sote-yhteistyöyritys on toiminut. Ulkoistus on poikinut lukuisia valituksia, tutkintoja ja virkarikossyytteitä.

– Tietenkin meidän täytyy odottaa, mitä perustuslakivaliokunta ja ennen kaikkea eduskunta tuolta osin toteavat. Jos tuo pykälä tuollaisena säilyy loppuun asti, niin siinähän on kahden vuoden siirtymäaika sopimuksen purkamiselle.

Ruotsalaisen mukaan tämä tarkoittaa sitä, että mikäli uusi sote-laki tulee voimaan vuonna 2023, niin sen jälkeen on kaksi vuotta aikaa toteuttaa sopimuksen purku.

– Tuo sopimuksen purkaminen on varmasti yhtä monimutkainen ja vaativa tehtävä kuin aikanaan oli tämän sopimuksen aikaansaaminenkin. Kyllä tässä haasteita tuon osalta tulee, toteaa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja Martti Ruotsalainen.

Ruotsalainen korostaa, että asukkaiden kannalta on äärettömän tärkeää, että Meri-Lapin alueen terveyspalvelut eivät heikkene tulevaisuudessa.

– Meidän täytyy pystyä tälle alueelle turvaamaan sitten sen tason palvelut kuin ne tälläkin hetkellä ovat eli erikoissairaanhoidon osalta säilytetään nykyinen taso.

Tämä on osaltaan ehdotuksessa otettu huomioon, koska Ylen tietojen mukaan Länsi-Pohja saisi pitää päivystyksen ainakin aluksi lakiin tehtävän määräaikaisen poikkeuksen perusteella.

Lapin liitto on myös omassa lausunnossaan edellyttänyt päivystyksen säilyttämisen Länsi-Pohjassa.

Mehiläinen Länsi-Pohjan sisäänkäynti. Antti Ullakko / Yle

Mehiläinen odottaa lopullista hallituksen päätöstä

Länsi-Pohja Mehiläisen toimitusjohtaja Lasse Männistöä ei saatu haastatteluun, mutta hän kuitenkin vastasi tekstiviestillä tiedusteluun siitä, kuinka Mehiläinen suhtautuu Ylen saamiin tietoihin yhteistyösopimuksen purkamisen uhasta.

– Hallitus ei ole vielä julkistanut sote-lainsäädännön uutta lakiesitystä, emmekä me ole saaneet siitä tarkempia tietoja. Meitä ei ole osana prosessia kuultu tai meihin oltu yhteydessä missään vaiheessa valmistelijoiden toimesta, kirjoittaa Lasse Männistö alkuun.

Viestissä Männistö jatkaa samaa linjaa, jonka Mehiläinen oli julkaissut syyskuun lopulla. Lausunnossaan Mehiläinen Länsi-Pohja tyrmää hallituksen sote-esityksen.

– Pidämme lähtökohtaisesti taannehtivaa lainsäädäntöön perustuvaa esitystä suomalaisessa oikeuskulttuurissa erittäin erikoisena, ja on selvää, että sopimusten mahdolliseen mitätöintiin liittyen ratkaistavana on vielä lukuisia asioita. Emme kommentoi asiaa tässä kohden tarkemmin.

Männistön mukaan Meri-Lapissa jatketaan toistaiseksi kuten tähänkin saakka.

– Aiomme keskittyä Länsi-Pohjassa jatkamaan sitä erinomaista työtä, jolla on kyetty tuottamaan alueen asukkaille laadukkaat palvelut, vaikuttava hoito ja erinomainen asiakaskokemus sekä hillitsemään alueen kuntien kustannuksia.