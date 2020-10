Osa kotimaan majoituskohteista pullistelee turisteista koronasta huolimatta – katso suora lähetys syyslomatunnelmista eri puolilta Suomea kello 11.30 alkaen

Koulujen syyslomaviikkoja vietetään viikoilla 42 ja 43 eli tällä ja ensi viikolla.

Osa kotimaan majoituskohteista on täynnä. Suomalaiset matkailevat nyt kotimaassa, koska ulkomaan matkailu on vähentynyt huomattavasti koronavirustilanteen takia.

Matkailualan yritykset ovat tehneet monia varautumistoimia koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Seuraamme suorassa lähetyksessä syyslomanviettoa Pohjois-Savon Tahkolla, Pelkosenniemellä Lapissa, Kainuun Vuokatissa sekä Joensuussa Pohjois-Karjalassa. Toimittajina ovat Anu Rummukainen, Anni Tolppi, Jarmo Nuotio sekä Jaana Kainulainen.

Pohjois-Savossa Kuopion Tahkolla on kuitenkin vapaana huomattava määrä mökkejä ja vapaa-ajan asuntoja. Tahko on suosittu ulkoilu- ja juhlapaikka. Aiemmin alueella todettiin koronavirusrypäs nuorten mökkibileiden jälkeen. Se on kuitenkin saatu hallintaan.

Kuopiossa kylpylähotelli Rauhalahti on lähes loppuunmyyty. Hotelli joutuu tekemään poikkeusjärjestelyjä, jotta sinne ei pääsisi syntymään niin sanottua koronalinkoa.

– Muistutamme turvaväleistä. Henkilökunta saa puuttua tilanteeseen, jos niitä ei pidetä, kertoo johtaja Maarit Paunonen.

Rauhalahdessa on toimittu kuten monessakin muussakin majoituspaikassa: aamupalaa on porrastettu, ruokailuaikoja pidennetty, suositaan korttimaksua ja henkilökunta pitää kasvomaskeja.

Lisäksi kylpylähotelli on poistanut käytöstä lasten pallomeren ja tanssiparketille pääsee kerrallaan vain tietty määrä ihmisiä.

Johtaja: "Voisimme taata, että se on koronaturvallisempi loma"

Paunonen kertoo, että yritys markkinoi myös "koronaturvallisempaa lomaa". Käytännössä se tarkoittaa, ettei majoittujan tarvitse kohdata lainkaan muita ihmisiä. Johtaja ei kuitenkaan pysty takaamaan, että se riittäisi estämään virustartunnan.

– Voisimme taata, että se koronaturvallisempi loma.

Osa majoituspaikoista on tehnyt erilaisia toimenpiteitä turvallisuuden takaamiseksi jo keväästä asti. Esimerkiksi Pohjois-Karjalassa kansallispuisto Kolilla kävijöitä on ollut tavallista enemmän koko korona-ajan.

– Meillä kyse on enemmän käytännön turvallisuuden vaalimisesta. Esimerkiksi kylpylässä katsotaan, että turvavälit pystytään pitämään, Break Sokos Hotel Kolin johtaja Pasi Ripatti toteaa.

Suora lähetys Yle Areenassa alkaa klo 11.30. Vierailemme eri puolilla Suomea ja katsomme, kuinka ihmiset viettävät syyslomaa poikkeusaikana.

Pohjois-Savon Tahkon lisäksi käymme huskyfarmilla Lapin Pelkosenniemellä, marketostoksilla Kainuun Vuokatissa sekä virkistysuimalassa Joensuussa Pohjois-Karjalassa.

