Ravintolarajoitukset voimaan sunnuntai-iltana – rajoitukset saavat ihmisiltä ymmärrystä

Kuuden maakunnan ravintoloihin tulee voimaan lisätiukennuksia tänä viikonloppuna. Tiukemmat rajoitukset koskevat Uuttamaata, Varsinais-Suomea, Pirkanmaata, Kanta-Hämettä, Pohjanmaata ja Etelä-Pohjanmaata.

Anniskelu loppuu sunnuntai-iltana kello 22 ja ravintolat suljetaan tuntia myöhemmin, kello 23. Asiakkaita saa olla vain puolet tavanomaisesta asiakasmäärästä. Rajoitusten perusteena on koronaepidemian kiihtymis- tai leviämisvaihe.

Aluehallintovirastot valvovat ravintoloiden toimintaa. Tiistaina pääkaupungiseudun koronakoordinaatioryhmän infossa kerrottiin, että Uudellamaalla tehostetaan ravintoloiden valvontaa ja puututaan riskiravintoloiden toimintaan.

Ravintola-ala kokee, että rajoituksilla tulee olemaan suuret vaikutukset sekä alan työllisyyteen että ravintoloiden pystyssä pysymiseen.

Kävimme kysymässä ihmisten ajatuksia tilanteesta Helsingin päärautatieasemalla. Enemmistö kadulla tapaamistamme ihmisistä pitää ravintoloiden rajoituksia perusteltuina.

Paju Patinen, Helsinki

Paju Patinen kertoo tottuneensa jo koronatilanteeseen, hän ei koe sitä pelottavana. Jyrki Ojala / Helsinki

– Minusta se on ihan hyvä, että saataisiin tämä koronaviruksen leviäminen hidastumaan, Paju Patinen sanoo.

Patisen koulussa on kasvomaskien käyttösuositus. Hän käyttää maskeja yleensä joukkoliikenteessä, mutta ei aina. Partinen kertoo ymmärtävänsä ihmisiä, jotka eivät käytä maskeja.

Matti Leppäkoski, Helsinki

Matti Leppäkoski suhtautuu varauksellisesti ravintoloiden rajoituksiin, mutta ei osaa suositella muitakaan keinoja. Jyrki Ojala / Yle

– Ei ne rajoitukset nyt ihan hyviä ole. Aika kova temppu vetää kioskit kiinni, mutta vaihtoehtojakaan minulla ei ole antaa, niin vaikea sanoa.

Leppäkoski kertoo, ettei ole käyttänyt maskeja, mutta pyrkii liikkumaan mahdollisimman kaukana muista ihmisistä.

– En pidä välttämättä sitä niin tarpeellisena, hän sanoo.

Outi Varjamo, Vantaa

Outi Varjamon mielestä juovuksissa ei muisteta pitää riittäviä turvavälejä. Jyrki Ojala

– Minun mielestäni se on ihan hyvä, koska ravintoloissa niitä tartuntoja on tullut. Varsinkin myöhemmin, kun ihmiset ovat juovuksissa, turvaväleistä ei enää muisteta huolehtia. Itseäni tämä ei kosketa, sillä en ole juossut baareissa moneen vuoteen.

Varjamo myöntää, ettei maskia ole niin mukava pitää, mutta kunnioituksesta muita ihmisiä kohtaan hän käyttää maskia liikkuessaan ihmisten keskellä. Hän on vähän huolestunut vähäisestä maskien käytöstä, sillä omassa työssään hän ei pysty pitämään turvavälejä.

– En haluaisi joutua töistä pois, sillä yrittäjänä se rahan tulo olisi sitten vähän niin ja näin.

Stefano De Luca, Helsinki

Stefano De Luca toivoo, että ihmiset alkaisvat käyttää maskeja. Jyrki Ojala / Yle

Stefano De Luca kannattaa rajoituksia, sillä ravintolat ovat paikkoja, joissa ei pystytä pitämään turvavälejä, kun ihmiset ovat juovuksissa ja huutavat.

– Minua pelottaa se, että ei ehkä ymmärretä tilanteen vakavuutta. Korona on leviämässä siksi, että moni ihminen ei vielä ajattele, että niin voi tapahtua minullekin, sanoo De Luca.

De Luca kannattaa maskien käyttöä, sillä niillä suojataan muita. Hän toivoo, että kaikki alkaisivat käyttämään maskeja.

Olli Kurronen, Imatra

Imatralaisen Olli Kurrosen mielestä rajoitukset ovat ihan paikallaan. Jyrki Ojala / Yle

Olli Kurronen tuli pääkaupunkiin käymään päiväseltään lauantaina ennen rajoitusten voimaantuloa. Hänestä rajoitukset ovat ihan paikallaan.

– Minun mielestäni se on ihan järkevää. Kun annetaan tällaisia rajoittavia toimia, päästään sitten ehkäpä pienemmällä korona-aallolla lävitse tästä, toivottavasti.

Kurronen joutuu työssään kohtaamaan paljon ihmisiä, joten hän ei ole niin huolestunut maskeista, mutta arvioi niiden tulevan pian jo yleisesti käyttöön.

Roosa Ruotsala ja Miko Kylmä, Kokkola

Roosa Ruotsala ja Miko Kylmä käyttävät kasvomaskeja ja pyrkivät välttämään paikkoja, joissa on paljon ihmisiä. Ruotsalan mukaan on huolestuttavaa, miten harva käyttää maskeja. Jyrki Ojala / Yle

Kokkolalainen Miko Kylmä pitää ravintoloiden rajoituksia ymmärrettävinä, mutta ei niin käytännöllisinä. Kylmän mielestä yritysten talous kärsii, mutta terveysasioissa pitää yrittää tehdä kompromisseja ja löytää ratkaisuja.

– Kun on tiheitä väestökeskittymiä niin kuin esimerkiksi Helsinki, niin onhan se tottakai hankalaa saada näin leviävä tauti pysymään kurissa muulla tavalla kuin yrittämällä rajata.

Roosa Ruotsalan mukaan tilanteen paheneminen myös kotiseudulla Kokkolassa on herättänyt tajuamaan, millainen tilanne on ollut jo aiemmin muualla. Hänestä tilanne on otettava vakavasti, mutta samalla olisi löydettävä keinoja palata mahdollisimman normaaliin elämään.

– Ei tiedä, kauanko tämä kestää, päästäänkö tästä ikinä eroon. Kun muualla maailmassa paikkojen kiinni laittamisella ja ulkonaliikkumiskielloilla ei ole saatu koronatilannetta kuriin, en tiedä, mitä pitäisi tehdä, että voidaan jatkaa normaalisti, Ruotsala pohtii.

