Professori autoilun verottamisesta: Paikantamiseen perustuva maksujärjestelmä saadaan pystyyn muutamassa vuodessa

Autoilun verottamisen uudistamista on mietitty jo useita vuosia.

Autoilun verottamisen uudistamista on mietitty jo useita vuosia. Ilkka Klemola / Yle

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) ei ollut TV1:n Ykkösaamussa ideoimassa aivan uutta tapaa verottaa autoilijoita.

Ajomäärään ja alueellisuuteen pohjautuva verotusmalli oli mukana muun muassa Jorma Ollilan johtaman työryhmän raportissa (siirryt toiseen palveluun), joka julkaistiin seitsemän vuotta sitten.

Vanhasen esityksessä oli kuitenkin pieni uutuus aiempaan keskusteluun ihmisiä paljon puhuttavaan aiheeseen.

– Vanhasen esityksessä uutta oli ehkä se, että maksun määrä sidottaisiin tieluokkiin. Aiemmin tätä asiaa ei ole pohdittu aivan tällä tarkkuudella, vaan pikemmin alueellisesta näkökulmasta, apulaisprofessori Heikki Liimatainen sanoo.

Liimatainen työskentelee Tampereen yliopiston rakennetun ympäristön tiedekunnassa.

Sorateillä huristeltaisiin halvemmalla

Vanhasen ajatus oli, että pienillä sorateillä maksu olisi pienempi kuin valtateillä tai moottoriteillä.

Näin kompensoitaisiin muun muassa sitä, kuinka paljon yhteiskunta laittaa rahaa teiden kunnossapitoon.

Ongelmaksi tässä nousee se, miten ihmisten ajamista seurataan. Teiden varsille ei liene järkevää rakentaa tuhansittain kameroita tallentamaan rekisterikilpiä.

– Satelliittipaikannus on ainoa mahdollisuus, jos halutaan mahdollisimman tarkka tieto ajosuoritteesta. Teknisesti GPS-paikannuksen perustuva järjestelmä on mahdollista rakentaa noin viidessä vuodessa, jos niin halutaan. Euroopassa on jo valmiina standardit (siirryt toiseen palveluun) liikenteen elektronisesta seurannasta, Liimatainen kertoo.

Viisi tai kymmenenkin vuotta voi olla kuitenkin lyhyt aika asian poliittisen puolen ratkaisemiselle. Autoilu ja sen verottaminen on yksi ihmisiä eniten puhuttavista, ellei kuohuttavista asioista.

Paljon tienaavat myös ajavat paljon

Auton käyttöä ei ohjaa pelkästään ajon tarkoitus tai asuinpaikka.

– On tutkittu, että ajomäärään vaikuttaa huomattavan paljon autoa käyttävän tulotaso. Asuinalueesta riippumatta pienituloiset ajavat suhteellisen vähän ja suurituloiset paljon, Liimatainen sanoo.

Aalto-yliopistossa käynnissä oleva tutkimushanke on osa hiilettömään liikenteeseen liittyvää tutkimuskokonaisuutta.

Heikki Liimataisen mukaan uudellakaan veromallilla ei päästäisi kokonaan eroon paljon parjatusta polttoaineverosta.

– Polttoaineveroa ei voi kokonaan poistaa, koska sille on määrätty minimitasot EU:ssa. Auton hankintaan liittyvää autoveroa ja vuotuista ajoneuvoveroa uudella, auton käyttöön perustuvalla verolla voitaisiin tietenkin ainakin osittain korvata.

Lue myös:

Valtiovarainministeri Vanhanen ehdottaa: Liikenteen verotus voisi perustua paikannukseen