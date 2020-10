Komission ehdottamat EU:n uudet tulonlähteet saavat varovaista kannatusta suomalaismepeiltä – “Niitä vaaditaan, ettei jäsenmaksuja tarvitse nostaa”

Suomen on tarkoitus alkaa pian maksaa EU:lle 80 senttiä jokaisesta kilosta kierrättämätöntä muovia.

Muovimaksu on ensimmäinen EU:n uusi oma tulonlähde, josta jäsenmaat ovat saavuttaneet yksimielisyyden.

Mutta se ei vielä riitä. Komissio haluaa, että EU löytää lähivuosina lisää uusia, omia tulonlähteitä rahoittamaan koronaelvytystä ja muita menoja.

EU:n tulonlähteet tällä hetkellä EU-maiden jäsenmaksut: yli 70 prosenttia

ALV:n perustuvat kansalliset maksut: noin 10 prosenttia

"Perinteiset" omat varat, kuten tullit ja maatalousmaksut: noin 10 prosenttia

Muut maksut: alle 10 prosenttia Lähde: Euroopan parlamentti (siirryt toiseen palveluun).

Komissio onkin jo ehdottanut, että päästökauppaa laajennetaan ja viidennes sen tuotoista ohjataan EU:lle.

Ensi vuoden alussa se esittää myös esimerkiksi hiilen rajamaksua EU:n ulkopuolelta tuleville, saastuttaville tuotteille ja digiveroa alustatalouden jäteille, kuten Googlelle ja Facebookille.

Muutos on suuri, koska tällä hetkellä EU:n tulot koostuvat pitkälti EU-maiden jäsenmaksuista. Niiden osuus on kolminkertaistunut kahdessakymmenessä vuodessa.

Komissio on arvioinut, että pelkästään muovimaksulla, päästökaupan laajentamisella ja yhteisöveron uudistuksilla voitaisiin kattaa jopa 12 prosenttia EU:n budjetista ja saada tuloja 22 miljardia euroa vuodessa.

Tällä hetkellä neuvottelupöydällä olevat maksut kohdistuvat ympäristölle haitalliseen toimintaan ja suuryrityksiin. Lähes kaikki suomalaiset mepit suhtautuvat myönteisesti ainakin yhteen uuteen tulonlähteeseen.

Alviina Alametsä (vihr.) toteaa, että koronaelvytystä ei voida rahoittaa ilman lisätuloja. Jollei uusia tulonlähteitä löydy, ainoa mahdollisuus on nostaa valtioiden jäsenmaksuja.

– Lisäksi ehdotetut omat varat olisivat sellaisia, joilla voitaisiin paitsi kerätä lisää rahaa, myös toteuttaa hyviä tavoitteita eli torjua ilmastokriisiä ja lisätä työpaikkoja.

Alviina Alametsä uskoo, että EU:n legitimiteettiä lisää se, jos suurempi osa sen tuloista tulee jäsenmaksujen sijaan suuryrityksiltä tai ympäristölle haitallisesta toiminnasta. Arkistokuva huhtikuulta 2017. Mårten Lampén / Yle

Sirpa Pietikäinen (kok.) lisää, että omat varat ratkaisisivat myös toisen ongelman. Niin kauan kuin EU:n toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla, rahasta on aina pulaa.

– Tällä hetkellä jokaisella on kannustin sanoa, että me emme maksa ja meiltä ei saa leikata. Ainoa keino tämän rakenteellisen ongelman korjaamiseksi on, että Euroopan unionilla on omia tuloja, jolla voidaan kattaa budjettimenoja.

Mauri Pekkarinen (kesk.), kuten moni muukin meppi, haluaa tähdentää, että uudistusten myötä EU:lle ei kuitenkaan olla antamassa varsinaista verotusoikeutta.

– Euroopan unionin ei pidä ruveta verottamaan miltään kohdin niitä asioita, joista Suomi tällä hetkellä perii veroja suomalaisilta.

Muovimaksu, hiilen rajamaksut ja päästökaupan laajentaminen saavat laajaa kannatusta

Miapetra Kumpula-Natri (sd.) on hiilimaksujen kannalla.

– Tällä torjutaan ilmastonmuutoksen vapaamatkustamista. Tarkoitus on, että täällä EU:ssa tehdyt investoinnit puhtaampaan tuotantoon eivät johda kalliimpiin tuotteisiin kuin ilmastosta välittämättä tuotetut.

Hiilen rajamaksut ovat ehdotetuista EU:n uusista varoista ainoa, jota myös Laura Huhtasaari (ps.) kannattaa.

– On sietämätöntä, että karkotamme Euroopasta naiivilla ilmastopolitiikalla valmistavan teollisuuden massiivisesti ilmastoa saastuttavaan Kiinaan, joka sitten dumppaa tuotteitaan EU-markkinoille.

Digiverot ja sisämarkkinajättien verottaminen jakavat mielipiteitä

Alkuvuonna neuvottelupöydälle nostettavaa digiveroa kannattaa mepeistä vain puolet. Kannattaako EU:n laajentaa päästökauppaa

Eero Heinäluoma (sd.) perustelee puoltavaa kantaansa numerotiedolla.

– Raportti vuodelta 2016 paljastaa, että esimerkiksi Facebook maksaa EU:n ulkopuolella liikevoitostaan 28 tai 34 prosenttia veroja, kun taas EU:n sisällä vaivaiset 0,03 tai 0,15 prosenttia. Tämän on arvioitu aiheuttavan EU:n jäsenmaille (Irlanti poislukien) tulotappioita jopa 51 ja 54 miljardin euron väliltä vuosina 2013–2015.

Heidi Hautala (vihr.) taas vastustaa digiveroa.

– En kannata digitaalisten palvelujen käytön verotusta, sillä kustannukset siirtyisivät helposti kuluttajien maksettaviksi ja se estäisi siirtymistä digitaaliseen yhteiskuntaan.

EU:ssa on myös esitetty sisämarkkinoilla toimivien suuryritysten verotuksen lisäämistä.

Kaikki vihreät mepit kannattavat ajatusta.

– Minulle on tärkeää, että omien varojen keräämisessä oikeudenmukaistetaan yritysten verotusta koko unionin tasolla, jotta ne maksavat osansa yhteismarkkinoista saamastaan hyödystä, kertooAlviina Alametsä.

Kokoomusmepit Henna Virkkunen ja Sirpa Pietikäinen ovat myös yhtenäistämisen kannalla. Heidän mielestään EU:n ei kuitenkaan tarvitse kerätä omaan pussiinsa veroja yrityksiltä, jotka ovat jo kansallisen verotuksen piirissä.

– On jäsenvaltioiden tehtävä kerätä verot, Virkkunen toteaa.

Myös Teuvo Hakkarainen kuuluu tämän veron vastustajiin.

– En hyväksy nykyisten verojen lisäksi vielä EU:lle maksettavia veroja, jotka kuitenkin aina valuvat tulonsiirtoina Etelä- ja Itä-Eurooppaan.

Uusien tulonlähteiden löytäminen poliittisesti hankalaa

Vaikka uusien tulojen tarve on suuri, niiden käyttöönotto vaatii jäsenmaiden yksimielisyyden.

– Nyt kaikki esillä olleet komission esittämät aloitteet ovat olleet keskustelussa vuosia, mutta eivät ole edenneet. Suurta läpimurtoa en siis tämän suhteen odota, Henna Virkkunen sanoo.

– Päästökauppaa lukuun ottamatta nämä kaikki maksut ovat enemmän tai vähemmän vaikeita ottaa käyttöön, myös Mauri Pekkarinen toteaa.

Sirpa Pietikäinen suhtautuu omien varojen tulevaisuuteen toiveikkaammin, mutta hänkään ei ole yllättynyt siitä, että muovimaksu saavutti vaadittavan kannatuksen ensimmäisenä.

– Sitä on helppo kannattaa nyt, kun meillä on aiheellinen huoli muovista. Ja sitten se on riittävän pieni: se ei oikeasti vaikuttaisi mihinkään, jos se olisi ainoa, joka tulisi käyttöön.

– Niitä työkaluja pitäisi olla useampia, jotta saisimme jonkun järjellisen osuuden tuottoa.

