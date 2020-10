Vuoristo-Karabahin pääkaupungissa useita räjähdyksiä – Armenia ja Azerbaidzhan syyttelevät toisiaan tulitauon rikkomisesta

Vuoristo-Karabahin pääkaupungissa Stepanakertissä on kuulunut räjähdyksiä lauantaina.. Katuun uponnut taistelukärki kuvattiin aiemmin tällä viikolla.

Katuun uponnut taistelukärki kuvattiin aiemmin tällä viikolla. Armenian Foreign Ministry Handout / EPA

Lauantaina illalla Vuoristo-Karabahin alueen pääkaupungissa Stepanakertissa koettiin myöhään lauantaina useita räjähdyksiä siitä huolimatta, että Azerbaidzhanin ja Armenian välisen tulitauon oli määrä alkaa puoli vuorokautta aiemmin.

Räjähdyksistä raportoi paikalla oleva uutistoimisto AFP:n toimittaja, jonka mukaan kaupungissa tapahtui seitsemän äänekästä räjähdystä ennen puoltayötä paikallista aikaa.

Molemmat taisteluiden osapuolet suostuivat tulitaukoon Moskovassa pidetyissä rauhanneuvotteluissa, mutta syyttävät nyt toisiaan tulitauon rikkomisesta.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov kertoi tulitauosta Moskovassa kansainväliselle lehdistölle lauantaina aamuyöllä. Ilmoitus tuli Armenian ja Azerbaidžanin ulkoministerien neuvoteltua Moskovassa kymmenen tunnin ajan.

Tulitauko maiden joukkojen välillä on sovittu kuolleiden ja vangiksi jääneiden sotilaiden palauttamiseksi omalle puolelleen.

Viimeisimmät taistelut alkoivat alueella 27. syyskuuta.

400 armenialaista kuollut

Azerbaidžanin presidentti Ilham Alijev vaati viikko sitten uutiskanava al-Jazeeran haastattelussa Armeniaa luovuttamaan alueen. Myös maata taisteluissa tukeva Turkki ilmaisi samat ehdot tulitauolle.

Taistelut ovat verisimmät Vuoristo-Karabahissa sitten 1990-luvun. Tuolloin Armenia ja Azerbaidžan kävivät kiivaan sodan alueen hallinnasta.

Vuoristo-Karabahin armenialaisviranomaisten mukaan alueen väestöstä puolet ovat paenneet kodeistaan taisteluiden vuoksi. Armenialaissotilaita kerrotaan kuolleen 400, sen sijaan Azerbaidžan ei ole kertonut tappioistaan.

Vuoristo-Karabah sijaitsee Azerbaidžanin sisällä, mutta väestön enemmistö on armeeneja. Armenia miehitti alueen vuonna 1992. Vuoristo-Karabah on julistautunut itsenäiseksi, mutta on todellisuudessa hyvin riippuvainen Armeniasta.

