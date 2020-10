Kirjeenvaihtajalta: Trump on merihädässä – Rotat jättävät uppoavan laivan Washingtonissa

WASHINGTON Yhdysvaltain politiikkaa seuraava törmää näinä päivinä vaatimuksiin vastuuvapaudesta.

Presidentti Donald Trump pitää maanantaina Orlandossa kampanjatilaisuuden. Paikan päälle mielivän on luvattava kirjallisesti, ettei syytä Trumpia eikä kisajärjestäjiä, jos saa tilaisuudessa koronan.

Orlandon ralliin on siis osallistuttava sanan varsinaisessa merkityksessä henkensä kaupalla. Koronatartunnan saanut Trump ei välitä vaatimuksista julkistaa viimeisimmän testinsä tulosta, jos nyt ylipäätään on testeissä käynyt.

Laitetaan tähänkin vastuuvapauslauseke.

Tämä kirjoitus ei ole Yleisradion uutisraportti vaan kirjeenvaihtajan kommentti.

Teksti on henkilökohtainen tilannearvioni kolme viikkoa ennen Yhdysvaltain presidentinvaalia. Se perustuu sekä yleisistä että täällä Washingtonissa primäärilähteistä keräämääni aineistoon ja siihen, mitä itse päivittäin näen ja kuulen.

Sinun ei tarvitse lukea eteenpäin, jos uskot sokeasti Trumpin voittoon. Se on ihan ok. En kuitenkaan lisää tekstiin mieliksesi ”nähtäväksi jää” –sanahelinää saati valehtele, että Trumpin kampanja ei olisi vaikeuksissa.

Se on vähintään törmäyskurssilla, mielestäni jopa merihädässä.

Jos Trumpin kampanja olisi kauhutarina, nyt elettäisiin vedenpaisumuksen jälkeisiä päiviä. Kirkuvat rotat rynnisivät ulos aluksesta, joka on ajanut Capitol-kukkulan karikkoon.

Tilanne 23 päivää ennen vaalia on tämä:

Trump voi voittaa vain oikeussalissa tai jos jotain odottamatonta tapahtuu.

Voi hyvinkin vielä tapahtua. Trump on itse elävä todiste siitä, että kuka tahansa Yhdysvalloissa voi sairastua koronaan.

Vastaehdokas Joe Biden on yhtä lailla riskiryhmäläinen kuin Trump. Jokaisen Yhdysvaltain vaaleihin jossain roolissa osallistuvan iltarukouksena on säästyä taudilta ja karanteenilta.

Ääntenlaskusta voi tulla sotku tai äänestäjiä saatetaan uhkailla ja häiritä.

Liittovaltion poliisi FBI paljasti (siirryt toiseen palveluun) tällä viikolla äärioikeistolaisen salaliiton Michiganin kuvernöörin Gretchen Whitmerin sieppaamiseksi. Tapaus toi uuden, pelottavan ulottuvuuden vaalien turvallisuudesta käytävään keskusteluun.

Trumpilla on tukenaan lakimiesten armeija, joka on valmiina käynnistämään oikeustoimet jo ääntenlaskun aikana (siirryt toiseen palveluun).

Lauantaina pitämässään kampanjatilaisuudessa Trump ei loistanut. Hän vaikutti siltä, että tosiaan tarvitsee vähintään oikeusoppineita tuekseen. Hän puhui Valkoisen talon parvekkeelta puhdittomasti.

Silmiinpistävää oli, ettei paikalle saapunut republikaanien kärkikaartilaisia, vaikka 2 000 ihmistä oli kutsuttu.

He eivät saapuneet, koska kutsu Valkoiseen taloon on vaaratiedote.

Korkeimman oikeuden tuomarin Amy Coney Barrettin nimitystilaisuudessa kaksi viikkoa sitten sairastui lukuisia ihmisiä. Tuo Trumpin isännöimä tilaisuus oli maan johtavan korona-asiantuntijan mukaan varsinainen superlinko (siirryt toiseen palveluun).

Lauantaina Valkoisen talon nurmikolla seisoskeli paikalle jostain haalittuja taviksia. Joukosta erottui ns. ”blexit” –väki turkooseissa t-paidoissaan ja punaisissa Trump-lippiksissään.

Blexitit ovat tummaihoisten eroa demokraattipuolueesta vaativa ryhmä. Heidän kannatuksensa afroamerikkalaisten keskuudessa on olematonta.

Myös latinoja oli houkuteltu yleisön joukkoon. Trump on viime kuukausina yrittänyt voittaa heitä puolelleen. Pew'n tutkimuksessa (siirryt toiseen palveluun) 89 prosenttia afroamerikkalaisista ja latinoista 63 prosenttia kannattaa kuitenkin Bidenia.

Demokraattiehdokas on muutenkin tukevoittanut johtoaan kaiken aikaa.

Biden johtaa koko maassa ja keskimäärin myös ratkaisevina pidetyissä vaa'ankieliosavaltioissa (siirryt toiseen palveluun). Mielipidemittauksia on kehitetty niin, että viime vaaleissa mahdollisesti aliedustetuiksi jääneet Trumpin hiljaiset kannattajat näkyisivät niissä paremmin.

Näiden mittausten mukaan republikaanit saattavat hävitä Valkoisen talon lisäksi koko kongressin. Esimerkiksi republikaani-ikoni Lindsey Graham joutuu taistelemaan tosissaan paikastaan senaatissa. (siirryt toiseen palveluun)

Neljä vuotta sitten Trump otti loppukirin ja rynni kalkkiviivoilla Hillary Clintonin ohi. Presidentin vankkumattomat kannattajat uskovat ihmeeseen tälläkin kertaa.

Loppukiri on kuitenkin vaikeampi toteuttaa kuin 2016. Yhdysvallat on koronan kourissa. Kuolonuhrien määrä on jo yli 214 000 (siirryt toiseen palveluun)eikä pandemia näytä hiipuvan.

Trump ei löytänyt tarvitsemaansa uutta vaihdetta elo-syyskuussa, ja virustartunta reilu viikko sitten sotki hänen loppusuoran suunnitelmansa. Hänen olisi saatava kampanja-aluksensa kiireesti pois karilta, sillä aika on käymässä vähiin.

Pelastustöitä vaikeuttaa se, että myös hänen kampanjapäällikkönsä, neuvonantajansa ja päätiedottajansa ovat sairastuneet koronaan.

