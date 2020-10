Jyväskylän koronaryppäästä jopa 700 karanteeniin – sadan hengen yksityistilaisuudesta raportoitu 50 tartuntaa

Koska altistuneiden määrä on niin suuri, kaikkia ei ehditä tavoittaa viikonloun aikana.

Jyväskylässä on viikonlopun aikana asetettu satoja ihmisiä karanteeniin mahdollisen korona-altistuksen vuoksi. Kaupunki tiedotti sunnuntai-iltana, että karanteeniin asetetaan jopa 700 ihmistä. Sunnuntai-iltaan mennessä heistä oli tavoitettu lähes 600.

Hengellisestä yksityistilaisuudesta alkunsa saanut tartuntarypäs tuli ilmi loppuviikon ja viikonlopun aikana. Tapahtumaan liittyen on raportoitu yhteensä 50 koronatartuntaa, joista 41 viikonloppuna.

Tapahtumaan osallistui reilut 100 ihmistä, jotka on kaikki testattu.

Kaikki altistuneet on selvitetty viikonlopun aikana ja heihin otetaan yhteyttä parhaillaan. Koska altistuneiden määrä on niin suuri, kaikkia ei ole ehditty tavoittaa viikonlopun aikana.

Altistumisia useissa kouluissa, terveysasemilla keskitytään altistuneiden tavoittamiseen ja hoitamiseen

Altistumisia on tapahtunut muun muassa useissa kouluissa. Kilpisen yhtenäiskoululla ja Kuokkalan yhtenäiskoululla on altistunut noin 60 henkilöä kummassakin. Lisäksi Gradian Viitaniemen yksikössä on altistunut noin 50 henkilöä.

Lisäksi karanteeneja asetetaan Huhtasuon yksityiskoululle, Lehtisaaren koululle ja Kristilliselle opistolle. Päiväkodeista karanteeniin asetetaan osa Huhtasuon päiväkodin lapsista.

Jyväskylässä terveysasemien toiminta keskitetään maanantaina loppujen karanteenipuheluiden soittamiseen ja altistuneiden hoitamiseen. Sen vuoksi terveysasemilla otetaan vastaan ainoastaan kiireellistä hoitoa ja tarkkailua tarvitsevia potilaita.

Kaupunki toivoo, että ei-kiireellisissä asioissa terveysasemille otettaisiin yhteyttä vasta myöhemmin viikolla. Terveysasemat ovat maanantaina yhteydessä niihin potilaisiin, joiden varatut ajat perutaan.

Kuusi maakuntaa kiihtymisvaiheessa

Laajoja karanteeneja on lokakuussa asetettu myös esimerkiksi Vaasassa, missä tartuntoja on levinnyt opiskelijatapahtumista. Koronavirustilanne on Suomessa heikentynyt kuudella alueella.

Epidemia on kiihtymisvaiheessa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Varsinais-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan alueilla. Vaasan sairaanhoitopiiri on raportoinut epidemian olevan alueella leviämisvaiheessa.

Epidemian leviäminen jaotellaan kolmeen tasoon, joista leviämisvaihe on korkein.

