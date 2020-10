Miksi Koronavilkun avauskoodeja antavat vain jäljittäjät eivätkä ne, jotka kertovat positiivisesta testituloksesta? THL:n Yrttiaho vastaa

Useat Koronavilkku-sovelluksen käyttäjät ovat eri tiedotusvälineissä kertoneet viime päivinä tapauksista, joissa positiivisen koronatestituloksen saanut on joutunut odottamaan jopa päiväkausia niin sanottua avauskoodia. Avauskoodilla Koronavilkku-sovelluksen käyttäjä voi varoittaa muita sovelluksen käyttäjiä mahdollisesta altistumisesta.

Mitä nopeammin tartunnan saanut pääsee ilmoittamaan tartunnastaan, sitä tehokkaammin Koronavilkku auttaa estämään viruksen leviämistä.

Avauskoodien jakaminen on keskitetty Suomessa koronan tartuntaketjujen jäljittäjille. Siksi henkilö, joka ilmoittaa potilaalle positiivisesta testituloksesta, ei voi samalla kertaa antaa koodia.

Tietoisesti rajattu joukko

THL:n tiedonhallintajohtaja Aleksi Yrttiaho kertoo Ylelle, että ratkaisuun on päädytty siksi, että pääsyn järjestelmään on haluttu pysyvän rajatulla joukolla.

– Lähtökohtana on ollut, että meidän pitää varmistaa, että käyttäjällä on asianmukainen oikeus käyttää näitä tietoja, Yrttiaho sanoo.

Periaatteessa koronasta ilmoittaville lääkäreille ja hoitajille oikeus järjestelmään voitaisiin antaa.

Oikeus Koronavilkun avauskoodeja luovaan järjestelmään on kuitenkin haluttu pitää rajatummalla joukolla, jolla on järjestelmän käyttöön erillinen, lyhyt koulutus. Siksi THL on pyytänyt kuntien ja kuntayhtymien tartuntataudeista vastaavia lääkäreitä ilmoittamaan henkilöt, joille tällainen oikeus voidaan antaa.

– Tällä tavalla on kerätty noin tuhat eri henkilöä, jotka näitä koodeja sitten antavat, Yrttiaho sanoo.

– Periaatteessa käyttöoikeus voidaan antaa myös muille henkilöille kuin jäljittäjille. Pelkästään se, että on terveydenhuollon ammattilainen, ei kuitenkaan ole peruste antaa käyttöoikeutta.

Yrttiahon mukaan järjestelmä toimii pääsääntöisesti kuten pitää. Petteri Bülow / Yle

Puhelinnumero paljastaa potilaan

Mihinkään valtavaan tietokantaan koronapotilaista käyttöoikeus ei Yrttiahon mukaan avaa portteja.

– Kun koodin antaa, niin arkaluontoinen henkilötieto on se, että tämän numeron haltijalla on todettu koronavirus, Yrttiaho sanoo.

Estettä koodinantajajoukon laajentamisella ei periaatteessa ole, mutta toistaiseksi siihen ei ole nähty tarvetta.

– Minulla on se käsitys, että pääsääntöisesti järjestelmä toimii kuten pitää.

Yrttiaho kuitenkin myöntää, että kun tartuntoja on paljon, pienikin prosentuaalinen osuus voi lopulta olla suuri joukko ihmisiä. Hänen mukaansa THL:ssä on syytä tarkkailla tilannetta ja parantaa toimintaa, jos siihen on aihetta.

